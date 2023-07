L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 luglio 2023. Durante il periodo in questione, l'Astro d'Argento rimarrà nel segno dell'Acquario, che appartiene all'elemento dell'Aria. Inoltre, la posizione di Venere, il pianeta dell'amore e dei sentimenti positivi, sarà ottima nonostante l'opposizione lunare. Venere formerà un trigono benefico con Marte, portando una buona influenza nelle relazioni amorose. Si prevede un rinnovo di energie in amore per diversi segni grazie a questa favorevole interazione tra Venere e Marte.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 5 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 luglio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. Se siete in una relazione di coppia stabile, nonostante qualche leggera divergenza, riuscirete a condividere in modo sereno la vostra quotidianità con il partner. Vivrete così dei momenti di tranquillità e spensieratezza insieme alla persona che avete scelto di avere al fianco. Se invece siete single, è il momento di divertirvi, viaggiare, conoscere nuove persone comunicando apertamente. Lasciate la scrivania e seguire la vostra voglia di imparare, poiché gli astri sono a vostro favore in questa giornata.

Approfittate di questa positività per trovare nuove fonti di ispirazione e realizzare i progetti di vita che avete sempre desiderato. Otterrete risultati professionali positivi, che sia nel lavoro autonomo o nell'ambito di un'azienda, e ciò vi darà la spinta per continuare a fare sempre di più.

Toro: ★★★★★. Per coloro che vivessero una condizione di stabilità affettiva, le stelle illumineranno il cammino con un'armonia di intesa completa e appagante, arricchita da tocchi di romanticismo.

Avrete finalmente la possibilità di sperimentare quella sintonia speciale tanto desiderata con la persona che amate. Se invece siete single, Venere continua a inviare i suoi influssi benefici verso di voi, ammorbidendo il vostro carattere un po' ruvido e spartano, e preparandosi a colpirvi con le sue frecce dell'amore. Non chiudetevi nella solita diffidenza, ma invece accogliete gli inviti che vi verranno fatti e mostratevi disponibili alle nuove conoscenze.

Mettetevi in gioco, lasciando da parte quel piglio altero che spesso vi caratterizza. Sul fronte lavorativo, la situazione sarà tranquilla. Sarete voi a mostrare determinazione, autorevolezza e buon esempio verso i colleghi più apatici, guidando le azioni giuste per il vostro successo personale.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 5 luglio è pronto a scommettere che sarete in grado di rinunciare a parte del vostro protagonismo e dell'atteggiamento diretto nei confronti del partner. Per costruire una relazione di coppia solida, sarà importante cercare di comprendere altruisticamente le ragioni e le esigenze della persona amata, facendo del "noi" una priorità. Le stelle vi imporranno alcune restrizioni, anche a livello di carattere, in vista di un futuro che potrà diventare sempre più costruttivo per la serenità della coppia.

Se siete single, potreste sperimentare un momento di suscettibilità, ma è importante mantenere la calma e non prestare attenzione a coloro che cercano di provocare il vostro orgoglio. Avrete due alternative: arrendervi o trovare il coraggio per superare una giornata un po' sottotono. La Luna consiglia di fare attenti calcoli prima di intraprendere un investimento economico rischioso, poiché potreste essere ingannati da collaboratori poco onesti e sinceri.

Oroscopo e stelle del 5 luglio, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. I sentimenti veri, se condivisi con il partner, daranno modo di sperimentare benefici in ogni vostro comportamento: siate seri, sereni e trasparenti.

Vi muoverete quindi, con garbo e razionalità, sfruttando le caratteristiche tipiche del segno. Se state intraprendendo una nuova relazione, sarà importante aprirvi e lasciarvi andare di più, aprendo il cuore alla vita di coppia. Per quanto riguarda i single, le Stelle favoriranno il vostro umore e creeranno armonia nel segno. Approfittate al massimo di questa spinta celeste, poiché riscuoterete successo sia nella sfera privata che in quella amorosa. Continuando su questa strada, presto potrete aspettarvi delle novità sul fronte lavorativo che avete atteso da tempo.

Leone: ★★★★★. Sarà possibile sfruttare un piacevole tocco di estro romantico, grazie all'influenza positiva di Saturno e Urano, entrambi in ottimo aspetto.

Riuscirete finalmente a donarvi incondizionatamente alla persona che avete accanto, comprendendo le inclinazioni, i desideri e intuendo i suoi stati d'animo. Se siete single, a partire da questa giornata, riceverete una grande carica di energia che vi permetterà di realizzare un desiderio che avete in mente da un po' di tempo. Potrete vivere una giornata entusiasmante e allegra, avendo nuove opportunità per mettere in campo le vostre abilità seduttive. Alcune persone vicine al vostro ambiente lavorativo vi spingeranno ad affermarvi di più: prendete tempo e pianificate attentamente i vostri programmi futuri per raggiungere più obiettivi possibili.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 5 luglio, indica che dovrete affrontare delle tensioni nel rapporto di coppia.

Se fosse, è molto importante saperle gestirle con calma, evitando di farsi coinvolgere nei pretesti che il partner potrebbe creare per discutere. Date tempo agli animi di placarsi e cercate nuovi modi per vivere la vita di coppia, in modo da superare i soliti problemi quotidiani. Se siete single, potrebbe non essere facile mantenere la calma in un contesto familiare in cui ci sono urla o dispetti. Tuttavia, cercate di resistere e focalizzatevi su qualcos'altro, magari trovando del tempo per voi stessi, per rilassarvi e per pianificare come affrontare questo mercoledì, particolarmente complesso. La Luna vi invita a essere più accurati e precisi nella gestione delle attività lavorative che vi saranno assegnate.

Evitate di perdere tempo ma siate pronti a rispondere agli impegni urgenti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 luglio.