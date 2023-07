A grandi passi si avvicina un nuovo weekend estivo per tutti i 12 segni zodiacali. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 7 luglio 2023 con le previsioni e l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore in questa fase avrete la possibilità di liberarvi di diverse difficoltà grazie a Venere che è nel segno. Nel lavoro coloro che hanno un'attività in proprio e hanno vissuto difficoltà ora potranno recuperare.

Toro: per i sentimenti è una giornata discreta, avrete la possibilità di ritrovare la forza che mancava.

Nel lavoro qualche incertezza sarà superata, attenzione solo a qualche ritardo.

Gemelli: a livello sentimentale la situazione è importante in questo periodo, se c'è un problema di coppia parlatene adesso. Nel lavoro se ci sono delle scelte importanti da fare parlate bene coi colleghi.

Cancro: in amore le stelle premiano, sfruttate questo periodo per far valere le vostre ragioni. A livello lavorativo chi da poco ha ricevuto una conferma avrà delle buone occasioni.

Leone: a livello sentimentale c'è una buona capacità di azione adesso ma sarà importante evitare scontri. Qualcuno potrà essere contro di voi. Nel lavoro non è una fase importante ma neanche negativa, qualcuno però ha dei pregiudizi nei vostri confronti.

Vergine: a livello amoroso - se ci sono stati dei problemi - ora avrete la possibilità di superarli. Nel lavoro è meglio fare solo lo stretto necessario in questo periodo.

Previsioni e oroscopo del 7 luglio 2023: la seconda sestina

Bilancia: in amore se dovete parlare di questioni rimaste irrisolte meglio farle adesso, ci sono alcuni problemi che vorrete superare.

Nel lavoro è meglio agire con calma e valutare bene le parole.

Scorpione: in amore sarà difficile recuperare ora, le ultime settimane hanno portato difficoltà da questo punto di vista. Serve prudenza. Nel lavoro si può superare una fase complicata, da ora qualcosa si muove.

Sagittario: per i sentimenti è un giornata che annuncia un possibile cambiamento, chi è in crisi dovrà fare un passo indietro dalle proprie posizioni se non vuole rompere.

Nel lavoro preparatevi a discutere, ci sono delle persone che sono contro di voi.

Capricorno: a livello amoroso potrete ricucire uno strappo, sarà comunque possibile vivere qualcosa di bello adesso. Nel lavoro è un periodo importante e - a causa del Sole in opposizione - diverse cose andranno controllate bene.

Acquario: per i sentimenti in questi giorni alcune polemiche potranno nascere, soprattutto con persone che non sono sincere nei vostri confronti. Nel lavoro c'è bisogno di trovare stabilità e le nuove collaborazioni andranno analizzate con cura.

Pesci: in amore la Luna nel segno porterà qualche emozione in più, ma dovrete mantenere la calma. Nel lavoro qualcuno non sta facendo quello che vorreste, per questo motivo polemiche.