L'oroscopo settimanale dal 31 luglio al 6 agosto 2023 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi i dodici segni dello zodiaco e relative classifiche. pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana?

Guardando i prossimi transiti astrali, l'Oroscopo riserva tre movimenti interessanti. La settimana potrà contare su pieno di energia con l'ingresso della Luna in Acquario il prossimo martedì 1° agosto, alle ore 5:58. Il secondo transito arriverà giovedì 3 agosto, alle ore 5:06, con la Luna in Pesci.

Questo transito porterà un'atmosfera di innovazione e originalità, stimolando la mente verso nuovi approcci e idee rivoluzionarie. La settimana si concluderà con l'ingresso della Luna in Ariete, previsto per la giornata di sabato 5 agosto, alle ore 5:19.

Scopriamo l'oroscopo della settimana dal 31 luglio a domenica 6 agosto con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 9. Ottima settimana, tutta o quasi all'insegna della Luna. Siete dotati di una notevole vitalità e grinta, che vi aiuterà ad affrontare le sfide pratiche che vi attendono prossimamente. In questa settimana, non lasciatevi abbattere dagli ostacoli, ma cercate di superarli o di trovare alternative per continuare il vostro percorso.

La determinazione sarà la vostra migliore alleata, e con il giusto spirito, potrete superare ogni difficoltà che vi si presenterà. Mantenete alta la vostra motivazione e non arrendetevi di fronte alle avversità, perché la vostra determinazione vi porterà verso il successo. Buona fortuna e coraggio!

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

Top del giorno sabato 5 agosto (Luna nel segno);

sabato 5 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 2, venerdì 4 e domenica 6 agosto;

★★★★ martedì 1 e giovedì 3;

★★★ lunedì 31 luglio 2023.

♉ Toro: voto 5.

Esplorare terreni poco conosciuti questa settimana può essere stimolante, ma comprendiamo che possa causare anche incertezze. La quadratura della Luna con Urano può portare imprevisti, quindi siate cauti nelle vostre relazioni. Non abbiate fretta di fidarvi di chi incontrate, prendetevi il tempo di conoscere meglio le persone per scoprire la loro sincerità.

La prudenza è sempre un'alleata preziosa in situazioni nuove. Continuate ad essere attenti e prudenti, vi auguriamo il meglio!

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ lunedì 31 luglio;

★★★★ martedì 1, sabato 5 e domenica 6 agosto;

★★★ giovedì 3 e venerdì 4;

★★ mercoledì 2 agosto.

♊ Gemelli: voto 8. Mettendo da parte le preoccupazioni quotidiane, avrete l'opportunità di concentrarvi su un rinnovato impegno per rafforzare un legame che sentite essere indebolito. Non sottovalutate l'importanza di esprimere i vostri sentimenti: dire "ti voglio bene" è un gesto semplice ma significativo che può fare la differenza nella vostra relazione. Non lasciate passare troppo tempo senza esprimere il vostro affetto e la vostra gratitudine verso le persone che vi stanno vicine.

Dedicate un momento speciale per mostrare il vostro affetto e rafforzare il legame con chi amate. Le piccole attenzioni possono fare una grande differenza nel consolidamento delle relazioni.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno lunedì 31 luglio;

lunedì 31 luglio; ★★★★★ martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 agosto;

★★★★ venerdì 4;

★★★ sabato 5;

★★ domenica 6 agosto.

♋ Cancro: voto 7. Se vi rendete conto che le vostre azioni non stanno ottenendo l'effetto desiderato, prendete il tempo per riflettere e correggere la rotta. Utilizzate il vostro intuito e la sensibilità per capire il motivo del mancato successo e cercate nuove modalità per raggiungere i vostri obiettivi. Se il vostro partner sembra distante o distratto, tenete presente che potrebbe avere altre preoccupazioni o pensieri in testa.

Provate ad attirare la sua attenzione in modi che siano significativi per lui/lei, mostrandovi comprensivi e premurosi. Comunicate apertamente le vostre intenzioni, cercando di creare un dialogo empatico. Ricordate che la comunicazione aperta e la reciproca comprensione sono fondamentali per il successo della relazione.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno mercoledì 2 agosto;

mercoledì 2 agosto; ★★★★★ martedì 1 e giovedì 3;

★★★★ lunedì 31 luglio e venerdì 4 agosto;

★★★ domenica 6;

★★ sabato 5.

♌ Leone: voto 6. Per affrontare una settimana potenzialmente complessa, sarà fondamentale avere una buona pianificazione e un atteggiamento paziente. Evitate di farsi prendere dal nervosismo, poiché ciò potrebbe rendere le situazioni ancora più difficili da gestire.

Prendetevi il tempo necessario per comprendere appieno le procedure e i requisiti richiesti, cercando di evitare errori o complicazioni inutili. Organizzatevi con un elenco delle attività da svolgere, stabilendo delle priorità per affrontare prima le questioni più urgenti. Se necessario, chiedete aiuto a persone esperte nel campo in cui avete difficoltà. Mantenete sempre una comunicazione rispettosa con gli altri, in modo da evitare fraintendimenti o incomprensioni. Ricordate che un approccio concentrato e determinato aiuterà a superare eventuali ostacoli e completare le attività in modo efficiente.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ venerdì 4 e sabato 5 agosto;

★★★★ mercoledì 2, giovedì 3 e domenica 6;

★★★ martedì 1° agosto;

★★ lunedì 31 luglio.

♍ Vergine: voto 6.

Questa settimana potrebbe essere caratterizzata da una sufficienza generale. Una combinazione vincente non esiste: molto dipenderà da voi. Siate aperti a sperimentare nuove strade e a mettere da parte eventuali preconcetti o paure che potrebbero ostacolare la vostra relazione. Lasciare campo libero al partner potrebbe richiedere uno sforzo, ma il sorriso di apprezzamento che vedrete sul suo volto sarà una gratificazione preziosa. Dedicate del tempo alla comunicazione e alla comprensione reciproca, ascoltando attentamente i desideri e i bisogni di chi avete a cuore. Trovate un equilibrio tra il vostro bisogno di controllo e la ricerca di autonomia del vostro partner, così da costruire una relazione solida e armoniosa.

Mostrate apprezzamento per i gesti d'affetto o di supporto ricevuti, così da alimentare il reciproco affetto.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ lunedì 31 luglio e sabato 5 agosto;

★★★★ martedì 1, venerdì 4 e domenica 6;

★★★ mercoledì 2;

★★ giovedì 3 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. La vostra spiccata sensibilità sarà amplificata e potrete sfruttarla in modo proficuo, specialmente in ciò che interessa. Lasciatevi ispirare dalla creatività e trovate modi originali per esprimere i vostri sentimenti ed emozioni. Se i pennelli e la pittura non sono la vostra passione, potete sempre dedicarvi al rinnovamento dell'arredamento della casa o del guardaroba.

Esplorate oggetti decorativi per creare un ambiente che rispecchi il vostro stile. Sperimentate con la moda, abbinando capi di abbigliamento in modo originale e audace, per esprimere la vostra unicità attraverso il modo in cui vi vestite. Questa fase vi offre l'opportunità di esplorare la vostra parte più creativa e di abbracciare la bellezza che vi circonda in ogni aspetto della vita. Coltivate un approccio più empatico e gentile, doni preziosi per arricchire la vostra vita e quella degli altri.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno venerdì 4 agosto;

venerdì 4 agosto; ★★★★★ sabato 5 e domenica 6;

★★★★ lunedì 31 luglio e giovedì 3 agosto;

★★★ mercoledì 2;

★★ martedì 1° agosto 2023.

♏ Scorpione: voto 7.

Sentirete il desiderio di ambire a mete ambiziose, soprattutto nel campo professionale, e sarete capaci di raggiungerle in tempi brevissimi. La determinazione vi spingerà a dare consigli sia ai famigliari che ai vostri amici. Alcune persone potrebbero sentirsi infastidite o limitate dalla vostra presenza e dai vostri consigli, anche se avete le migliori intenzioni. Pertanto, è importante essere empatici e rispettosi dei desideri e delle esigenze altrui. Prima di offrire i vostri suggerimenti, prendetevi il tempo di ascoltare attentamente ciò che gli altri hanno da dire e cercate di capire le loro prospettive. Siate aperti al dialogo e pronti ad adattarvi alle diverse situazioni. La vostra capacità di comunicare in modo chiaro e sensibile vi aiuterà a mantenere rapporti positivi.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno domenica 6 agosto;

domenica 6 agosto; ★★★★★ lunedì 31 e martedì 1° agosto 2023;

★★★★ mercoledì 2 e sabato 5;

★★★ giovedì 3;

★★ venerdì 4.

♐ Sagittario: voto 6. In questa settimana, le cose si svolgeranno in modo abbastanza discreto. Tuttavia, se avete notato di aver avuto un atteggiamento poco corretto con qualcuno, si consiglia di rimediare al più presto. Non sottovalutate l'importanza di una comunicazione aperta e onesta, poiché questo piccolo sforzo potrebbe fare la differenza e contribuire a mantenere un clima di armonia generale. È preferibile dedicare qualche istante per correggere il tiro e ristabilire un'atmosfera positiva, piuttosto che persistere in comportamenti sbagliati che potrebbero causare ulteriori problemi.

La vostra prontezza nel riconoscere gli errori e nel chiedere scusa dimostrerà maturità e rispetto verso gli altri, creando un ambiente più sereno e collaborativo.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

★★★★★ mercoledì 2 e giovedì 3;

★★★★ lunedì 31 luglio, martedì 1° e venerdì 4 agosto;

★★★ sabato 5 agosto;

★★ domenica 6 agosto 2023.

♑ Capricorno: voto 6. Qualche porta chiusa davanti a voi può essere vista anche come un'opportunità per ricevere stimoli positivi, purché non lasciate che ciò vi demoralizzi. Invece di arrendervi, continuate a bussare e ad insistere, perché presto troverete una porta aperta ad accogliervi. È normale incontrare ostacoli lungo il cammino, ma è importante non lasciare che questi vi scoraggino. Con un po' di coraggio e fiducia in voi stessi, tutto sembrerà molto più facile e raggiungerete i vostri obiettivi. Ricordate che il successo spesso è il risultato di una combinazione di perseveranza e apertura mentale. A volte, ciò che sembra una porta chiusa può rivelarsi una benedizione in maschera, portandovi verso opportunità inaspettate e più gratificanti. Non abbiate paura di esplorare nuove strade nel costruire il cammino verso la realizzazione personale.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 31 luglio e mercoledì 3 agosto;

★★★★ martedì 1, giovedì 3 e domenica 6;

★★★ venerdì 4;

★★ sabato 5 agosto.

♒ Acquario: voto 10. Che settimana favolosa vi attende! La Luna sarà al vostro fianco, portando con sé energie positive e un'incredibile capacità di risolvere anche le questioni più complicate. Grazie all'influenza benefica dell'Astro d'Argento, sarete dotati di chiarezza mentale e capacità comunicative, il che vi permetterà di gestire al meglio le attività che vi attendono. Non abbiate paura di assumervi responsabilità nell'ambito professionale. Saprete far fronte a ogni sfida con grinta, ottenendo risultati sorprendenti. L'unico piccolo difetto che si intravede è la mancanza di un sorriso sul vostro volto. Forse avete trascurato un po' il lato leggero e gioioso della vita. Un sorriso gioioso può contribuire a creare un'atmosfera positiva intorno a voi. Nonostante gli impegni, cercate di trovare il tempo per fare ciò che vi rende felici, che sia una passeggiata o un incontro con gli amici.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno martedì 1° agosto (Luna nel segno);

martedì 1° agosto (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 2, giovedì 3 e domenica 6;

★★★★ lunedì 31 luglio, venerdì 4 e sabato 5 agosto.

♓ Pesci: voto 8. La settimana, secondo l'oroscopo, sarà un vero dono di buona fortuna e positività! Grazie all'influenza vivace e ambiziosa del Sole verso il vostro Nettuno, sarete pieni di energia e creatività, pronti a cogliere ogni opportunità per fare colpo e stupire gli altri. La vostra personalità magnetica e carismatica vi porterà ammirazione e affetto da parte di chi vi sta intorno. Non avrete problemi ad ampliare la vostra cerchia di amici, poiché la vostra simpatia attirerà nuove persone. Siate aperti alle nuove conoscenze e alle esperienze, poiché questo è il momento perfetto per creare legami significativi. La vostra autenticità sarà apprezzata da chiunque entri a contatto con voi. In campo professionale potrete proporre idee e ottenere il supporto dei colleghi. Non abbiate timore di esprimere le vostre opinioni o di mettere in mostra le vostre capacità. Approfittate di questa settimana per realizzare qualche sogno nel cassetto.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: