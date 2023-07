L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 luglio. Oggetto di queste previsioni sono i sei simboli rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco, quindi dall'Ariete alla Vergine.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 luglio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Una chiusura di settimana caratterizzata da un'atmosfera "sottotono"? Non lasciatevi abbattere, ricordate sempre che voi siete i veri artefici della vostra vita, nonostante gli alti e bassi.

In amore, liberatevi dei pensieri negativi accumulati nei giorni scorsi, perché già dal mattino potreste sentire un senso di oppressione. Tuttavia, col passare delle ore, una ondata di fiducia riempirà il cuore di speranza. Quando vi troverete di fronte a decisioni difficili, parlate apertamente con il vostro partner; insieme troverete la soluzione ai vostri problemi. Se siete single, evitate di farsi trascinare da filosofie del passato che potrebbero rendervi tristi o ansiosi. Nel lavoro, non lasciatevi fermare dalle difficoltà che potrebbero presentarsi. Se credete nel vostro progetto, andate avanti con determinazione.

Scorpione: ★★★★. Giornata valutata con le quattro stelle della serena normalità.

In amore, ancora una volta, potrete godere di un discreto appoggio astrale. Siete giustamente orgogliosi di ciò che avete realizzato finora, soprattutto nella vita di coppia, questo vi rende più sicuri e fiduciosi per il futuro. Mentre le stelle vi sorridono, potete sfruttarne il favore per rafforzare le relazioni già esistenti o coltivare quelle appena nate.

Se siete single, sentitevi protetti dalle stelle: queste vi permetteranno di staccare la spina dai problemi per potersi dedicare a voi stessi, alle persone care e quelle passioni che danno piacere. Non mancheranno programmi interessanti da condividere con le persone a voi care. Nel lavoro, siete pronti per nuove iniziative.

Potrete affrontare persone e situazioni con una certa serenità.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 28 luglio promette in giovedì promette tutto all'insegna della Luna. Dunque una giornata davvero eccezionale, da sfruttare appieno sia nell'ambito sentimentale che in quello lavorativo. In amore, la musa dei poeti regalerà momenti di profonda intesa con la persona accanto a voi. Dedicatevi completamente a questo momento prezioso e gustatevi le belle sorprese che vi riserva, perché saranno decisamente inaspettate. Per chi è single, c'è motivo di esultare! Questa parte della settimana regalerà più di un motivo per sentirsi soddisfatti, poiché gli astri vi sorridono favorevolmente. Vi sentirete ricchi e appagati anche con poco.

Vi avvicinerete a nuove persone e farete nuove conoscenze. Nel lavoro, il successo sarà alla portata. Sarete in grado di mettervi in evidenza, dimostrando finalmente a tutti che le vostre idee sono solide.

Oroscopo e stelle del 28 luglio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata si prospetta abbastanza positiva, con umore stabile. In effetti però non mancheranno alti e bassi tipici della quotidianità. In questo momento non è consigliabile rischiare troppo nel giocare carte importanti, anche se potrebbero avere risvolti positivi. Perché mettersi in gioco e affrontare incertezze quando potreste farlo più in là? La Luna, nel segno del Sagittario, canalizzerà le energie in modo positivo, regalandovi una giornata ricca di stimoli.

Godetevi questo periodo propizio e sappiate che a breve potrebbero arrivare prospettive entusiasmanti. Nel lavoro, se siete dipendenti, cercate di fare tesoro delle esperienze passate per evitare di ripetere errori già commessi. In amore, osate puntare un po' più in alto, senza esagerare, ma soprattutto, non lasciatevi fermare da eventuali ostacoli.

Acquario: ★★★. Si prospetta una giornata sottotono, con alti e bassi sia in amore che nel lavoro. In campo sentimentale, momenti di discreta energia si alterneranno a fasi di stanchezza. Per evitare di compromettere il rapporto con il partner, cercate di non ostinarvi nel mettere sempre il vostro punto di vista davanti a tutto. È importante chiarire eventuali situazioni, anche se ciò dovesse portare discussioni animate.

Questo vi aiuterà a sentirvi più a vostro agio e rilassati all'interno della relazione. Per i single, periodo di grandi successi come anche piccole delusioni. Non incontrerete l'anima gemella, ma la compagnia degli amici sarà sufficienti a farvi trascorrere delle ore piacevoli. In serata, avrete più tempo a disposizione: le stelle suggeriscono una rilassante passeggiata. Nel lavoro, potreste avere poche possibilità di successo: non scoraggiatevi!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di venerdì 28 luglio predice una bella spinta soprattutto in campo sentimentale. Tuttavia, mettete leggermente tra parentesi i vostri bollenti spiriti e dedicatevi alla parte più tenera e delicata della relazione d'amore.

Il partner desidera essere coccolato e apprezzare dimostrazioni d'affetto, possibilmente espresse in modo chiaro. Questa giornata sembra promettere piacevoli sorprese, poiché gli altri saranno più attenti alle vostre richieste. Approfittate di questa opportunità per chiedere ciò che vi sta a cuore da tempo ma sempre tenuto per voi. Per i single, la fiducia in voi stessi è in aumento, e questo vi permetterà di affrontare ogni situazione con grande sicurezza. Siete pronti ad affrontare la vita con determinazione? Nel lavoro, il denaro e il vostro impegno si coniugheranno bene, soprattutto se sarete abili nel rispettare le regole del gioco. Non abbiate timore, poiché tutto andrà per il meglio.