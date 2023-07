Venerdì 28 luglio troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Sagittario, mentre Lilith, Venere, Mercurio e il Sole stazioneranno nell'orbita del Leone. Giove assieme a Urano, invece, permarranno nel domicilio del Toro, così come Plutone resterà stabile sui gradi del Capricorno. Il Nodo Nord, intanto, proseguirà la sosta in Ariete come Marte continuerà il transito in Vergine. Nettuno insieme a Saturno, infine, rimarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Ariete, meno roseo per Gemelli e Acquario.

Sul podio

1° posto Leone: raggianti. Grazie al trigono tra i Luminari nel loro Elemento e al ritrovato moto diretto della Luna Nera sui loro gradi, i nati Leone affronteranno probabilmente questo venerdì con fare radioso e spiccatamente ottimista, mood raggiante che spazzerà via eventuali malumori pregressi.

2° posto Bilancia: finanze top. Secondo l'oroscopo di venerdì 28 luglio, i nati Bilancia potrebbero godere di un rincuorante bottino economico, tanto da optare per lanciarsi in qualche acquisto troppo spesso rimandato nei mesi appena trascorsi.

3° posto Ariete: soluzioni. Una bega in campo pratico, superata l'impasse iniziale, avrà buone chance di rivelarsi una vera e propria occasione per i nati Ariete per dimostrare a una figura autoritaria, come un capo o un genitore, di saper trovare la soluzione idonea anche senza aiuti esterni.

I mezzani

4° posto Sagittario: avanzamenti. La sfera professionale di casa Sagittario, nel corso della giornata che precede il weekend, sembrerà trovarsi all'interno di una sorta di aurea protettiva, in quanto i nativi riusciranno a mettere a segno degli ottimi colpi che li faranno avanzare a passo spedito nei progetti in essere.

5° posto Vergine: concreti. Mentre Marte nel segno e Nettuno in Pesci parranno giocare al gatto col topo, i nati Vergine capiranno probabilmente sin dalle prime ore mattutine di questo venerdì di dover concentrare le loro energie più su terreni già battuti che fiondarsi su sentieri inesplorati.

6° posto Capricorno: attività da diversificare.

Posizione di metà classifica per il segno del Capricorno nelle ventiquattro ore in questione a causa della probabile presa di consapevolezza con la quale dovrà fare i conti, ovvero i nativi si accorgeranno che la loro quotidianità necessiterà di un po' di diversificazione.

7° posto Scorpione: aggrapparsi all'amore. Mentre le faccende di lavoro e quelle familiari segneranno il passo, i nati Scorpione questo venerdì potrebbero aggrapparsi anima e corpo alle questioni sentimentali facendo del partner il loro appiglio fondamentale.

8° posto Cancro: stasi apparente. L'errata percezione che avranno probabilmente i nati Cancro il 28 luglio sarà di sguazzare all'interno di una giornata scevra da novità, ma non sarà realmente così in quanto il segno Cardinale risulterà distratto e pensieroso tanto da non scorgere le buone nuove.

9° posto Toro: salto ad ostacoli. Venerdì durante il quale i nati Toro avranno ottime possibilità di avvertire la sgradevole sensazione di percorrere una gara di salto a ostacoli sentendosi continuamente stoppati da qualche inceppamento, perlopiù di natura pratica o burocratica.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: visione ristretta. L'alea che correranno, c'è da scommetterci, i nati Gemelli questo venerdì estivo sarà di non riuscire a vedere la totalità delle faccende che li riguarderanno, fossilizzandosi esclusivamente su ciò che stenta a decollare.

11° posto Pesci: stessi errori. L'esercizio che potrebbe risultare complicato per i nati Pesci in questa giornata di fine mese sarà imparare dai loro errori precedenti, difatti il segno Mutevole sarà incline a mettere in campo parole e azioni che in passato gli avevano arrecato sofferenza.

12° posto Acquario: bandiera bianca. Se questo venerdì di casa Acquario fosse la scena di un film poliziesco sarebbe senz'altro quel momento nel quale il criminale viene circondato dalle Autorità e alza le mani in segno di resa. Il segno Fisso, difatti, non potrà che sventolare bandiera bianca quando si accorgerà di non avere alcuna chance di vincere un duello dialettico.