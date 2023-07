Nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi del Capricorno (dove risiede Plutone) al segno dell'Ariete (dove transita il Nodo Nord), nel frattempo il Sole, Lilith e Venere sosteranno nell'orbita del Leone. Mercurio e Marte, invece, resteranno stabili nel domicilio della Vergine, così come Saturno assieme a Nettuno proseguiranno il moto in Pesci. Giove insieme a Urano, infine, permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Capricorno e Vergine, meno roboante per Sagittario e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: investimenti. Secondo l'oroscopo dal 31 luglio al 6 agosto, i nati Vergine avranno eccelse chance di ritrovare la loro indole lungimirante in materia economica, fiondandosi in investimenti proficui e particolarmente intelligenti specialmente nelle giornate di lunedì, martedì e domenica. Il 4 e 5 agosto, invece, la seconda decade del segno Mobile dovrà fare i conti con un tono umorale altalenante.

2° posto Capricorno: spazio alle novità. Il solito fare metodico che strizza l'occhio alla routine potrebbe segnare il passo nella prima parte di questa settimana estiva per i nati Capricorno, con quest'ultimi che parranno decisamente più avvezzi ad accogliere il nuovo nella loro vita.

Attenzione, inoltre, alla serata di sabato e all'intera domenica quando un piccolo fraintendimento in coppia rischierà di creare degli inutili attriti con la dolce metà.

3° posto Leone: nemici allo scoperto. Col Messaggero degli Dei nel secondo campo e il pianeta dei venti a stimolarlo dall'ottava casa, sarà probabile che questa settimana a cavallo tra luglio e agosto, perlopiù mercoledì e giovedì, alcuni nemici dei nati Leone possano venire allo scoperto.

Grazie a qualche bugia o sgambetto di troppo, difatti, il segno di Fuoco si accorgerà di chi rema alle sue spalle da tempo e, come piacevole conseguenza, potrà correre abilmente ai ripari.

I mezzani

4° posto Toro: concilianti. Sia nella cerchia familiare che nelle relazioni interpersonali, i nati Toro nelle giornate iniziali e finali di questa settimana sembreranno mettere in campo un mood maggiormente conciliante, per merito del quale dribbleranno con arguzia stress e pensieri malmostosi.

Dal 2 al 4 agosto, invece, il carnet astrale suggerirà al segno Fisso di mordersi la lingua quando si troverà invischiato in argomenti che riguarderanno l'educazione e il politicamente corretto.

5° posto Ariete: disponibili. Nonostante lunedì e martedì il bottino energetico di casa Ariete parrà risentire di un calo notevole, il segno Cardinale non si darà probabilmente per vinto risultando ugualmente disponibile rispetto a chi reclamerà la sua presenza. Andazzo che non soltanto subirà un crescendo con l'incedere dei giorni, ma che avrà un exploit il 6 agosto quando il trigono tra i Luminari di Fuoco donerà ai nativi anche una carica focosa non indifferente in coppia.

6° posto Scorpione: punto di Talete.

Per uscire "indenni" da questa settimana intrisa di ostacoli planetari i nati Scorpione farebbero meglio a mediare, provando a trovare il giusto compromesso con capi e colleghi al lavoro per poter operare in tutta tranquillità. Lunedì, venerdì e sabato, inoltre, il primo decano beneficerà di un'acutezza mentale e una dinamicità particolarmente spiccate che non andrebbero sprecate.

7° posto Pesci: cambiare visuale. Mercurio e Marte in Vergine non saranno, c'è da scommetterci, degli ottimi sponsor astrali per la voglia di mettersi in gioco dei nati Pesci in questa settimana, ancor di più il 4 e 5 agosto quando la Luna nel segno renderà tale binomio ancor più ostico. Trovare una scappatoia sarà, però, possibile per il segno Mutevole in quanto lo stesso potrebbe convogliare le sue energie in hobby rigeneranti che gli facciano ritrovare il sorriso in un battibaleno.

8° posto Bilancia: focus comportamentale. Un po' per una sensazione di spaesamento e un po' per timore di ferire qualcuno, i nati Bilancia in questi sette giorni, soprattutto lunedì e nel weekend, si interrogheranno sui prossimi passi da compiere nei rapporti interpersonali, sebbene tali domande interiori profumeranno parecchio di dilemmi esistenziali.

9° posto Gemelli: gelosi. Complice un pizzico d'insofferenza legata alla sfera professionale, i nati Gemelli parranno trascorrere la settimana in questione col fantasma della gelosia alle calcagna sia nei legami amicali che in quelli sentimentali. Tale emozione avversa spingerà il segno d'Aria a manifestare il suo malcontento ogni qualvolta noterà uno sguardo complice o un messaggio ambiguo.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: testardi. L'alea che correranno, c''è da scommetterci, i nati Sagittario nella seconda parte di questa settimana sarà di incaponirsi nel mandare avanti dei progetti pratici o professionali che si stanno rivelando non troppo funzionali o remunerativi. Sino al pomeriggio di giovedì, invece, tale testardaggine sarà lievemente mitigata dai buoni influssi che riceverà la sfera amorosa del segno di Fuoco.

11° posto Cancro: incontri poco esaltanti. Sette giorni d'estate, specialmente lunedì, martedì, dove i nati Cancro avranno buone chance di incontrare una vecchia fiamma, un ex datore di lavoro o un amico coi quali non avranno alcun piacere di intrattenere una discussione.

Parlando ugualmente con gli stessi, però, il segno Cardinale chiuderebbe un cerchio riuscendo in via definitiva ad archiviare una ferita interiore.

12° posto Acquario: accuse. Qualcuno, probabilmente facente parte la sfera famigliare, potrebbe puntare il dito sui nati Acquario questa settimana, accusandoli di essere stati poco presenti nel momento del bisogno. Il segno d'Aria, dal canto suo, farebbe meglio a non andare a muso duro con sorelle, fratelli o genitori, in quanto l'astio di quest'ultimi sarà soltanto passeggero.