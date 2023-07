L'oroscopo del 28 luglio 2023 ha in serbo tante novità ed è pronto a mettere in evidenza tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni appariranno più spigliati, mentre altri avranno bisogno di protezione e conforto. Disponibile anche la classifica che consente di farsi un'idea più chiara del quadro generale della situazione.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 luglio.

Oroscopo del 28 luglio: i primi segni in classifica

Sagittario (1° posto): durante questa giornata, avrete una posizione di spicco.

Brillerete per la vostra intelligenza e per il desiderio di mettervi alla prova. Non vi tirerete indietro perché vorrete ottenere il massimo possibile dalle esperienze a vostra disposizione.

Toro (2° posto): crederete ciecamente nelle buone intenzioni del partner. Sarete contenti di avere accanto a voi una persona tanto speciale. Vi sentirete i protagonisti della relazione di coppia e tutto questo non farà altro che aumentare la vostra autostima.

Pesci (3° posto): vi piacerà confrontarvi con gli altri. Avrete bisogno di parlare con loro per comprendere alcuni aspetti del vostro carattere. Gli amici saranno disposti ad ascoltarvi e anche la famiglia non si tirerà indietro. Farete parte di una rete sociale solida e ben integrata.

Bilancia (4° posto): la vostra determinazione non passerà inosservata. Al contrario, verrà notata da persone importati che, in futuro, potrebbero darvi un grande aiuto. Per il momento, rimarrete concentrati sul vostro lavoro, cercando di aumentare le competenze professionali.

Previsioni astrologiche del 28 luglio: i segni mezzani

Acquario (5° posto): vi renderete conto di non avere tantissimi amici. Sarete felici delle persone presenti nella vostra vita, però, proverete a fare qualcosa per ampliare le conoscenze. Gli altri saranno molto felici di accogliervi e di ascoltarvi. Il vostro comportamento non passerà inosservato.

Cancro (6° posto): sentirete il bisogno di avere accanto a voi persone leali, gentili e degne di fiducia. Non sarà una ricerca facile perché, di recente, siete stati costretti ad assistere a episodi poco piacevoli. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di seguire il vostro istinto.

Ariete (7° posto): dovrete fronteggiare degli ostacoli inaspettati. Sarete determinati a portare a casa la vittoria, però, nonostante i vostri sforzi, le cose appariranno più complesse del previsto. Per il momento, preferirete non prendere una posizione definitiva perché saprete di poter cambiare idea.

Vergine (8° posto): avrete qualcosa da ridire sulla vita di coppia. Il partner, purtroppo, vi metterà sotto pressione.

Il suo continuo nervosismo non sarà facile da gestire. Cercherete una soluzione, però, per il momento, non avrete tanti assi nella manica da giocare.

Previsioni zodiacali del 28 luglio: i segni meno fortunati

Scorpione (9° posto): non abbandonerete l'intento di trovare la felicità. Inseguirete una nuova relazione sentimentale, cercando di mettere al primo posto il vostro benessere. Purtroppo, il comportamento del vostro interlocutore potrebbe lasciarvi con l'amaro in bocca.

Leone (10° posto): avrete bisogno di modificare qualche abitudine. Il carico eccessivo di lavoro potrebbe spingervi a procrastinare e a perdere tanto tempo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di adottare una strategia organizzativa diversa, magari anche innovativa.

Capricorno (11° posto): non sarà la vostra giornata fortunata. Avrete bisogno di riposare e di mettere da parte determinati pensieri. Non sarà facile, però, le previsioni astrologiche vi consigliano di non stressarvi ulteriormente: potrebbe avere conseguenze spiacevoli.

Gemelli (12° posto): vi muoverete con difficoltà sul posto di lavoro. Purtroppo, avrete così tante mansioni da svolgere da non riuscire a fare il punto della situazione. I colleghi non vi saranno di grande aiuto. Anzi, alcuni di loro vi lasceranno completamente soli.