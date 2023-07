L'oroscopo della giornata di venerdì 7 luglio prevede un Capricorno più superficiale al lavoro, e non sempre con le idee chiare, mentre la Luna in Pesci porterà sentimenti e maturità. Gemelli potrebbe mostrare gelosia nei confronti del partner, mentre Leone dovrà imparare a fare dei sacrifici per guadagnare. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 7 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 7 luglio 2023 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana piacevole per voi nativi del segno. Venere in trigono vi metterà a vostro agio, e queste giornate estive si riveleranno abbastanza romantiche e affiatate.

Sul fronte professionale il vostro spirito combattivo vi spingerà a non arrendervi, nonostante questo cielo non sia così favorevole. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale piuttosto equilibrata secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. La Luna in Pesci vi aiuterà a godere di una relazione più tranquilla, fatta di momenti costruttivi e un pizzico romantici. In ambito professionale sarete un punto di riferimento in quel che fate, grazie a stelle favorevoli come Marte, Mercurio e Saturno. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale non così entusiasmante secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura potrebbe mettere in mostra la vostra gelosia nei confronti del partner, e potrebbe non fare bene al vostro rapporto.

Sul fronte professionale ve la caverete bene, e potreste ricevere discrete soddisfazioni dimostrando il vostro impegno. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo stabile in amore in questa giornata di venerdì. Single oppure no, la Luna in trigono vi permetterà di dimostrare intesa e buone intenzioni nei confronti della vostra fiamma. Nel lavoro sarete attivi e con idee interessanti per i vostri progetti, grazie a Mercurio in congiunzione e Marte in sestile.

Voto - 8️⃣

Leone: giornata di venerdì nel complesso gradevole per voi nativi del segno. Venere in congiunzione stabilità una perfetta sintonia con la persona che amate, e anche voi single dimostrerete buoni sentimenti. Sul fronte lavorativo questo periodo potrebbe rivelarsi soddisfacente per voi, soprattutto dal punto di vista economico, ma dovrete impegnarvi molto.

Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che vi metteranno in difficoltà in questa giornata di venerdì. Single oppure no, avrete la Luna alle spalle, e potrebbe essere causa di qualche incomprensione tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale invece state attraversando un periodo roseo, fatto di buoni risultati grazie a Mercurio e Marte favorevoli. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un venerdì abbastanza piacevole per voi sul fronte sentimentale grazie a Venere. Sarete costantemente attaccati alla persona che amate, dimostrando sempre ciò che provate nel modo più genuino. Sul fronte professionale avrete buone energie, ma alcune idee potrebbero richiedere del tempo. Voto - 7️⃣

Scorpione: questo venerdì si rivelerà più interessante per voi dal punto di vista sentimentale, ora che la Luna si troverà in trigono dal segno amico dei Pesci.

Single oppure no, mostrerete il giusto atteggiamento nei confronti del partner, e godrete di momenti davvero appaganti. Nel lavoro alcune idee potrebbero rivelarsi davvero proficue per i vostri progetti professionali, permettendovi di fare passi avanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Single oppure no, anche se Venere sarà favorevole, non sarete sempre così affiatati con la persona che amate. Sul fronte professionale dovrete essere più produttivi, e avere le idee giuste da investire sui vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: Mercurio in opposizione potrebbe rendervi più superficiali in ambito professionale secondo l'oroscopo.

Marte in trigono vi aiuterà a reagire, ciò nonostante sarà necessario non avere fretta in quel che fate. Per quanto riguarda i sentimenti sarete più attivi grazie alla Luna in sestile. I consigli del partner potrebbero rivelarsi davvero preziosi in questo periodo. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che continuerà a mostrare svariate incertezze in questo periodo a causa di Venere opposta. Single oppure no, avrete bisogno prima di trovare la giusta intesa con voi stessi prima che con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro, se avrete un buon programma in mente, sarà più facile raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale migliore in questa giornata di venerdì. La Luna vi sorriderà, e vi permetterà di godere di una relazione davvero appagante. Sul fronte professionale presterete molta attenzione ai vostri progetti grazie a Mercurio in trigono. Attenzione però a Marte in opposizione che potrebbe togliervi energie. Voto - 8️⃣