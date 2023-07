L'oroscopo di domenica 9 luglio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita sentimentale e sociale. È presente anche una classifica che consente di mettere il proprio profilo in relazione con gli altri.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 9 luglio.

Previsioni astrologiche di domenica 9 luglio: i segni più fortunati

Cancro (1° posto): questa domenica sarà divertente e spensierata. Avrete accanto tutte le persone care, in un crescendo di relax e consapevolezza.

Condividerete le vostre avventure con gli altri, ma sarete anche ottimi ascoltatori. Nel rapporto di coppia, non avrete molte pretese.

Pesci (2° posto): non vedrete l'ora di fare nuove conoscenze. Sarete molto spigliati nel rapporto con gli altri e non vi tirerete indietro se ci sarà da approfondire alcuni argomenti. Verrete accolti con gioia ed entusiasmo. Vi piacerà trovarvi al centro dell'attenzione, ma non sarete prepotenti.

Scorpione (3° posto): adorerete trascorrere la giornata all'aria aperta. Il caldo non vi fermerà. Vi organizzerete in modo da poter stare fuori per tante ore. Inoltre, non farete alcuna fatica a coinvolgere il partner e gli amici. Tutti saranno ben lieti di unirsi a voi per via delle proposte originali.

Vergine (4° posto): avrete in mente di partire per una vacanza speciale. Era da tanto che attendevate questo momento e non permetterete a niente e a nessuno di rovinarvelo. Ci saranno ancora alcuni dettagli da definire, ma questo non vi peserà. Al contrario, lo troverete divertente.

Oroscopo del 9 luglio: i segni al centro della classifica

Capricorno (5° posto): vi sentirete a vostro agio con il partner. La sua presenza vi tranquillizzerà e vi consentirà di pensare al futuro. Non vedrete l'ora di scoprire nuovi aspetti del suo carattere. Per il momento, però, preferirete procedere con calma e attenzione.

Acquario (6° posto): non sarete molto pazienti, ma cercherete comunque di mantenere la calma. Vorrete solo trascorrere una giornata emozionante con il partner. La vostra flessibilità individuale avrà un limite, soprattutto davanti a determinati ostacoli. Il lavoro non sarà tra i vostri pensieri.

Sagittario (7° posto): smetterete di cercare l'anima gemella. Preferirete rimanere da soli con voi stessi, per non dovervi confrontare con situazioni emotivamente complesse. Sarà una giornata un po' monotona, senza eventi eccezionali o degni di nota. Starà a voi renderla divertente.

Toro (8° posto): non vorrete prendervi responsabilità eccessive. Il timore di essere costretti a farvi carico di troppe cose, infatti, avrà la meglio.

Tenderete a essere schivi e a partecipare poco alle attività organizzate dai vostri amici. Il partner e la famiglia non ne saranno contenti.

Previsioni zodiacali del 9 luglio: gli ultimi posti

Gemelli (9° posto): verrete travolti dai dubbi più disparati. Non riuscirete a trovare le risposte giuste e questo vi bloccherà dal prendere decisioni importanti. Preferirete rimanere in attesa, nella speranza che cambi qualcosa. L'aiuto degli amici, però, non sarà da sottovalutare.

Leone (10° posto): il caldo vi butterà giù di morale. Non riuscirete a combattere la furia estiva in modo efficace. Preferirete rimanere di casa, senza nulla in particolare da fare. Le parole dei vostri amici non vi aiuteranno a vivere in modo più sereno questa giornata poco produttiva.

Bilancia (11° posto): non sarete abbastanza consapevoli di tutte le vostre potenzialità. Tenderete a essere molto autocritici, anche davanti a determinati successo. Questo atteggiamento, oltre che essere dannoso, potrebbe anche infastidire gli altri, soprattutto amici e parenti.

Ariete (12° posto): la vita di coppia non sarà affatto soddisfacente. La comunicazione andrà incontro a ostacoli inaspettati e il rapporto si raffredderà. Ci sarà modo per recuperare la situazione, ma non dovrete essere troppo insistenti. Le cose dovranno fare il loro corso.