L'Oroscopo del 9 luglio 2023 è pronto a dare le proprie previsioni per tutti i segni zodiacali. I nati del Toro dovranno prendere una decisione importante sul fronte amoroso. Ai nati in Cancro, invece, è consigliato di sfruttare tutta la creatività per ottenere vantaggi lavorativi. Le persone della Bilancia devono essere più gentili e disponibili nei confronti del partner, mentre i nati in Pesci devono mantenere stabile la loro posizione lavorativa.

Di seguito approfondiamo l’astrologia per la giornata di domenica 9 luglio e le previsioni zodiacali con le pagelle.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di domenica 9 luglio: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore mettete da parte i problemi legati al quotidiano, se non volete trascorrere questa giornata di domenica discutendo di questioni poco rilevanti. Lasciatevi andare alla dolcezza e create nuovi momenti indimenticabili con la persona che amate. Se svolgete un lavoro che richiede tanta pazienza e massima concentrazione, in questa domenica vi sentite senza forze ed energie. Riposatevi e ricaricate le batterie per affrontare la prossima settimana di luglio. Voto: 6,5

Toro – Secondo l'oroscopo dell'amore, molti nativi del Toro finalmente faranno una scelta importante. Farete entrare aria fresca nella vostra vita.

Nel lavoro, siete abili con le parole. La comunicazione vi aiuterà a conquistare nuovi clienti, nuove collaborazioni, nuove posizioni professionali. Voto: 7,5

Gemelli – Tante amicizie, ma l'amore non arriva. Non fatevene un problema, imparate a essere felici, a divertirvi anche senza qualcuno accanto. Presto troverete la vostra anime gemella.

In ambito lavorativo, cercate di non fare le cose con impulsività, c’è sempre la soluzione giusta per risolvere ogni situazione. Voto: 6

Cancro – Nell'ambito dell'amore, la giornata di domenica parte con tranquillità, rifletterete sui traguardi raggiunti insieme al vostro partner. Lasciate alle vostre spalle le cose che vi hanno segnato nel passato.

Se amate la creatività, troverete il modo di sfruttarla. Curate la pagina social o il sito web. Voto: 7

Previsioni zodiacali sull'amore e sul lavoro, domenica 9 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In amore sono fortunati quelli che avranno l’opportunità di trascorrere la domenica in vostra compagnia. Se è da un bel po’ che non confessate ciò che provate alla persona che vi piace tanto, questo è il momento giusto. Con questo caldo sarete svogliati nel lavoro, Attenzione alle distrazioni, non potete permettervi di fare un errore. Voto: 6,5

Vergine – L'oroscopo dell'amore sostiene che in questa giornata potrebbe accadere di tutto e di più. Momenti piacevoli e altri litigiosi. Scenate di gelosie, che vi fanno venire voglia di interrompere la relazione amorosa.

Non fatevi trascinare da queste emozioni negative. Evitate i battibecchi durante l’orario di lavoro, concentratevi sui vostri compiti da portare a termine in breve tempo. Voto: 6

Bilancia – Se la vostra è una storia d’amore tranquilla, valutate bene le circostanze e non aprite il vostro cuore a nuove avventure. L’amore è come una pianta, se non viene innaffiata si appassisce. Siate gentili, disponibili, comprensivi con la persona amata. Se nascono conflitti nel vostro ambiente di lavoro, trovate un modo per non farvi coinvolgere da inutili discussioni. Voto: 6,5

Scorpione – Per l’amore questo è un periodo movimentato. Gelosie, problemi di lavoro, concorrenza sleale: tutte queste situazioni potrebbero mettervi contro il vostro partner.

Se volete salvare il vostro rapporto di coppia proponete una tregua. Per il lavoro è un periodo stressante, forse è solo un po’ di stanchezza. Voto: 5

La giornata di domenica 9 luglio secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore dovete fare molta attenzione ai pettegolezzi che potrebbero mettere zizzania tra voi e il vostro partner. Usate bene le parole, anche voi, spesso, dite le cose a sproposito. La situazione lavorativa non è al top. Avere a che fare con il pubblico non è mai semplice. Voto: 6

Capricorno – Sul fronte dell’amore, questo non è il periodo giusto per prendere una decisione importante che riguarda il futuro del vostro rapporto di coppia.

Famiglia, convivenza, gelosie, figli, tradimenti, ogni coppia avrà il suo da fare. Nell’ambito lavorativo, dovete dare il massimo, questo è un periodo molto buono, che promette fortuna e guadagni. Voto: 7

Acquario – Nell’ambito amoroso, questo periodo aiuta le coppie in crisi a trovare una soluzione. I problemi inizieranno a scemare lentamente. Imparate a dire di no ai rapporti difettosi. Periodo positivo per il lavoro, soprattutto per chi ha un’attività indipendente. Voto: 7

Pesci – L'oroscopo dell'amore vi vede soddisfatti della vostra relazione romantica. Attenzione, però, a non fare battute taglienti che potrebbero sollevare un polverone. Qualcuno potrebbe farvela pagare. Nel lavoro mantenete stabile la vostra posizione. Chi sta vivendo un periodo nero, presto uscirà più forte da questa scomoda situazione. Voto: 6,5