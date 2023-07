L'oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 luglio prevede che il pianeta Marte si sposterà nel segno della Vergine, la quale quindi dimostrerà più energie e voglia di fare, mentre l'Ariete dimostrerà maggior fedeltà nei confronti del partner. I Gemelli dovranno saper gestire meglio le proprie energie, mentre l'Acquario riuscirà a essere più flessibile al lavoro.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 10 al 16 luglio.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 luglio 2023 segno per segno

Ariete: sarà un periodo abbastanza florido.

Venere in trigono riempirà le vostre giornate di romanticismo, e anche la Luna vi darà una mano. Attenzione però nel weekend. Per quanto riguarda il lavoro la vostra produttività potrebbe venire meno a causa di Mercurio in quadratura. Purtroppo anche Marte non sarà più favorevole, e dovrete reinventarvi e saper gestire la situazione. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali in miglioramento. Mercurio, Marte, Giove e Saturno vi sorrideranno, e sarà più semplice per voi riuscire a centrare i vostri obiettivi. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna vi darà una mano in questo periodo, ma con Venere in quadratura, non sarà facile stabilire una buona sintonia con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva in questo periodo.

Venere vi sorriderà dal segno del Leone, e anche la Luna vi darà una mano con il vostro rapporto di coppia, soprattutto tra le giornate di venerdì e sabato. Per quanto riguarda il lavoro Marte potrebbe togliervi un po’ di energie, ciò nonostante vi sentirete comunque abbastanza preparati da saper gestire le vostre mansioni quotidiane.

Voto - 8️⃣

Cancro: la settimana non inizierà al meglio, ma già a partire da martedì ricomincerete a godere di un rapporto abbastanza affiatato. Single oppure no, dunque, cercate di mostrare sempre il vostro lato più tenero. Sul fronte professionale Marte si sposterà dalla vostra parte, e con Mercurio in congiunzione, sarete in grado di coniugare bene energie e impegni da svolgere.

Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Venere vi darà una mano. Di contro, la Luna non sarà sempre dalla vostra parte, e potrebbe rendere più complicato del solito il vostro rapporto. Amate dunque il partner, ma senza superare certi limiti. In ambito lavorativo Marte lascerà il vostro cielo. I vostri progetti andranno avanti, ma dovrete essere abbastanza sicuri delle scelte che andrete a prendere. Voto - 7️⃣

Vergine: il pianeta Marte arriverà nel segno zodiacale secondo l'oroscopo e, insieme a Mercurio e Giove, vi permetterà di gestire in maniera ottimale le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte amoroso ci sarà una discreta tranquillità all'interno del vostro rapporto, ma attenzione durante il weekend, quando la Luna sarà in cattivo aspetto.

Voto - 8️⃣

Bilancia: la vostra produttività sarà leggermente in calo durante la prossima settimana, ora che Marte sarà alle vostre spalle. Sarete ancora in grado di ottenere discreti successi, ma dovrete darvi da fare. Per quanto riguarda i sentimenti la giornata di lunedì potrebbe non essere il top a causa della Luna, ciò nonostante, riuscirete a riprendervi velocemente già a partire da martedì. Voto - 7️⃣

Scorpione: in quanto a fortuna non brillerete particolarmente considerato Giove opposto, ciò nonostante, secondo l'oroscopo della prossima settimana, Mercurio e Marte vi daranno una mano nelle vostre mansioni professionali, permettendovi di raggiungere risultati migliori. Per quanto riguarda i sentimenti, con Venere fissa in Leone non potrete avere grandi pretese.

In questa settimana inoltre, anche la Luna vi darà qualche problema tra le giornate di martedì e mercoledì. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale favorevole durante questa settimana secondo l'oroscopo, seppur con qualche piccola sbavatura causata dalla Luna in cattivo aspetto. Attenzione dunque tra le giornate di venerdì e sabato. Per quanto riguarda il lavoro dovrete guardarvi le spalle da Marte in quadratura. Non sempre infatti potreste essere così efficienti con le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo altalenante in amore, complice la Luna in continuo spostamento. Se le prime giornate della settimana non saranno granché, successivamente in amore sarete in grado di vivere un rapporto soddisfacente.

Per quanto riguarda il lavoro non avrete spesso buone idee, ma ci metterete tutta la vostra buona volontà e impegno per raggiungere i vostri obiettivi grazie a Marte. Voto - 6️⃣

Acquario: sarete piuttosto flessibili in ambito lavorativo. Finalmente Marte non sarà più negativo, e con le giuste energie e qualche buona idea in più, potrete metterete insieme discreti progetti. Per quanto riguarda i sentimenti avrete ancora a che fare con Venere in opposizione, che non sarà di grande aiuto per la vostra relazione. Il weekend sarà un po’ più tranquillo grazie alla Luna in trigono. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà una settimana discreta per i nati del segno. In amore potrebbe esserci qualche sbavatura all'interno del vostro rapporto, soprattutto tra le giornate di venerdì e sabato, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Anche nel lavoro non sarete sempre al top ora che Marte si trova in opposizione. Fortunatamente, avrete stelle Mercurio e Giove a darvi una mano. Voto - 7️⃣