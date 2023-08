Lunedì 28 agosto troveremo sul piano astrale Marte risiedere nell'orbita della Bilancia, mentre Plutone assieme alla Luna sosteranno nel domicilio del Capricorno. Nettuno e Saturno, intanto, continueranno a occupare lo spazio zodiacale dei Pesci, così come Giove insieme a Urano resteranno stabili nel segno del Toro. Il Nodo Nord, invece, proseguirà la sosta in Ariete come Venere permarrà in Leone. Il Sole e Mercurio, infine, protrarranno il moto in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: attraenti. Secondo l'oroscopo di lunedì 28 agosto, i nati Capricorno avranno probabilmente tutte le carte in regole per risultare più attraenti del solito agli occhi dei loro spasimanti, con la piacevole conseguenza che qualcuno di quest'ultimo potrebbe finalmente farsi avanti.

2° posto Vergine: spazio agli altri. Una dote che, con ogni probabilità, sarà riconosciuta ai nati Vergine nel mondo del lavoro in questo giorno inaugurale della settimana sarà la loro propensione a non cercare le luci dei riflettori a ogni costo, preferendo lasciare spazio soprattutto alle nuove leve.

3° posto Scorpione: concilianti. Il fare sprezzante messo troppo spesso in campo nell'ultimo periodo dai nati Scorpione avrà buone chance di cedere il passo a favore di un mood affabile, in particolar modo nella cerchia famigliare dove il segno Fisso si riscoprirà più affettuoso che mai.

I mezzani

4° posto Toro: shopping. Togliersi qualche piccolo sfizio in materia di acquisti sarà presumibilmente possibile per i nati Toro nelle ventiquattro ore in questione, col segno di Terra che cercherà di coniugare funzionalità ed estetica nella sua sessione di shopping.

5° posto Leone: focus professionale. Le faccende legate al mondo del lavoro, nel corso del 28 agosto, avranno ottime possibilità di essere al centro dei pensieri dei nati Leone, con quest'ultimi che saranno chiamati dal carnet astrale a cercare il giusto equilibrio tra impegno profuso e ritorno economico.

6° posto Acquario: individualisti. Lunedì dove i nati Acquario saranno inclini a perseguire i loro obiettivi pratici in totale libertà, quindi diverranno più propensi a fare tutto da soli piuttosto che chiedere aiuto ad amici o professionisti del settore.

7° posto Bilancia: fare tempestivo. Un intoppo o una circostanza non troppo favorevole, durante questo giorno di fine mese, potrebbe spingere istintivamente i nati Bilancia ad agire in maniera tempestiva ed efficace, sebbene alcune persone care non gradiranno i loro modi insoliti.

8° posto Cancro: solo l'indispensabile. Nel ruolino di marcia del lunedì di casa Cancro parranno rincorrersi fior di attività da ultimare, ma il parterre planetario consiglierà al segno Cardinale di dedicarsi soltanto agli impegni improrogabili, così da evitare l'affiorare dello stress.

9° posto Pesci: autoanalisi. Approcci mentali come la consuetudine al lamento o al paragone saranno, con tutta probabilità, sviscerati interiormente dai nati Pesci questo lunedì estivo, col segno Mutevole che fionderà nei meandri di una scomoda ma doverosa autoanalisi.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: ingannarsi. Dipingendo un asino a strisce bianche e nere lo stesso non diventerà una zebra, ma in questa giornata d'estate tale intuitivo meccanismo ingannevole sembrerà essere assorbito a fatica dalle menti dei nati Sagittario.

Quest'ultimi, difatti, parranno avvezzi a raccontarsela al fine di digerire alcune delusioni con maggiore semplicità anziché affrontare la realtà dei fatti.

11° posto Ariete: visione panoramica. Marte e la Luna, in contrasto tra loro ma anche con i nati Ariete, diverranno ancora più ostici a causa della fresca posizione del Nodo Lunare, inducendo di conseguenza il segno di Fuoco a evitare di affrontare questioni e persone di petto come sempre. Aspetti astrali che spingeranno i nativi a cercare di scorgere una visione panoramica della loro esistenza attuale, così da comprendere dove forzare la mano e dove cedere il passo.

12° posto Gemelli: assenza di stimoli. La settimana di casa Gemelli avrà ottime opportunità di iniziare sui binari della routine ma, malgrado non ci saranno particolari nubi astrali all'orizzonti, la retrogradazione mercuriale di Terra farà da apripista alla ricerca di nuove attività che riaccendono entusiasmo e stimoli nei nativi.