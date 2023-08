Le previsioni dell'oroscopo del 28 agosto invitano i nati sotto il segno dell'Ariete a essere proiettati un po' di più sul futuro. Mentre i Sagittario si sentono un po' trascurati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: non prendete delle decisioni frettolosamente. I nati sotto questo segno devono mettere da parte l'orgoglio se ci tengono davvero a un rapporto.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 28 agosto invitano i nati sotto questo segno a guardare con maggiore ottimismo certe situazioni. Anche se ci sono degli intoppi cercate di andare oltre.

10° Acquario: giornata di alti e bassi. Onde evitare di fare o dire cose delle quali potreste pentirvi, cercate di mantenere la calma e di contare fino a 100 prima di parlare.

9° Ariete: siate proiettati verso il futuro. Pensare al passato non servirà a nulla. L'esperienza deve solo essere un bagaglio da cui attingere per non commettere gli stessi errori.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: in questo periodo siete molto passionali. L'oroscopo del 28 agosto vi esorta a prepararvi in quanto potreste avere incontri infuocati. Dal punto di vista professionale ci sono delle cose da rivedere.

7° Scorpione: novità in arrivo per quanto riguarda il futuro e i progetti. Se siete in attesa di un cambiamento, questo potrebbe essere il momento giusto.

In ambito sentimentale meglio essere cauti.

6° Sagittario: in amore, se vi siete sentiti un po' trascurati, cercate di allontanare i brutti pensieri e concentratevi solamente su quello che realmente vi fa stare bene e vi dona gioia.

5° Cancro: se non vi sentite spronati e stimolati dal partner finite per incupirvi. A ogni modo cercate di spazzare via la tristezza facendo qualcosa che vi aggrada e che vi metta di buon umore.

Oroscopo segni fortunati del 28 agosto

4° in classifica, Gemelli: in amore vince chi fugge, ma fareste bene anche a essere un po' più chiari in certe circostanze. Non lasciatevi prendere dai sensi di colpa sul lavoro, spesso bisogna non avere scrupoli.

3° Bilancia: apritevi verso nuovi orizzonti. I nati sotto questo segno hanno bisogno di nuovi stimoli, di mettersi in gioco e soprattutto di sentirsi utili a qualcosa o a qualcuno.

2° Leone: le occasioni vanno colte al volo e non potete più perdere tempo in chiacchiere. Soprattutto in amore sta per cominciare un momento molto favorevole: osate e non fermatevi.

1° Toro: secondo l'oroscopo del 28 agosto i nati sotto questo segno devono essere intraprendenti. In questo periodo c'è la Luna a favore, quindi sarebbe opportuno sfruttare al massimo questa possibilità.