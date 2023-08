Le previsioni astrologiche del 16 agosto ci forniscono le informazioni necessarie sui 12 segni dello zodiaco. Il Sagittario trascorrerà una giornata all'insegna della passione, mentre la Vergine dovrà cercare il giusto equilibrio.

Le previsioni astrologiche: dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'amore vivrà un momento particolare, le cose sembreranno non andare per il verso giusto e tutto potrà apparire sbagliato. C'é un po' di confusione nel rapporto, questo porta diffidenza a poca serenità.

Toro: se avete qualche problema con la persona amata, é questo il momento giusto per porre rimedio.

Potrebbe essere necessario il dialogo e tanta abnegazione per risolvere una situazione non proprio semplice. Dedicate del tempo alla risoluzione del problema.

Gemelli: giornata adatta per concedervi alla vostra dolce metà. Potrebbe essere l'occasione propizia per fare insieme una lunga passeggiata immersi nella natura incontaminata. Per i più pigri ci sono sempre divano e caminetto.

Cancro: alcune scelte potrebbero scatenare delle polemiche, siate duri ma intelligenti e non intaccate la serenità di coppia. A volte si possono avere punti di vista diversi senza necessariamente mandare tutto a rotoli.

Leone: la vostra tranquillità personale potrebbe venire meno a causa di alcune discussioni che caratterizzeranno la vostra giornata.

Cercate di passare qualche ora in solitudine, ricaricate le batterie e tornate più forti di prima.

Vergine: Il partner sembrerebbe non essere troppo in linea con alcuni vostri atteggiamenti. A voi sembrerà di stare nel giusto ma molto probabilmente non sarà così, cercate il giusto equilibrio e la giornata potrebbe sostanzialmente migliorare.

L'oroscopo: dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la giornata potrebbe risultare abbastanza impegnativa, la vostra dolce metà vorrebbe parlarvi di qualcosa che farete fatica ad accettare. C'é bisogno del giusto compromesso, per non far cadere tutto nella noia ma nemmeno per movimentare troppo la giornata.

Scorpione: vi potrebbe mancare un po' di concretezza, rischierete di essere un po' superficiali e perdervi delle opportunità.

La vostra relazione potrebbe risentire di alcune vostre frivolezze. Il partner non sembra scosso, a lungo andare qualcosa potrebbe cambiare.

Sagittario: la giornata con la persona amata sarà particolarmente interessante e ricca di passione. Provate a fare qualcosa che unisca gli interessi di entrambi. La giornata potrebbe finire ancora meglio di come é cominciata.

Capricorno: la persona amata potrebbe decidere di mettervi di fronte ad un bivio. Potrebbero verificarsi delle discussioni che metterebbero di cattivo umore voi e la vostra dolce metà, cercate di arginare la vostra vena polemica e non inseguite la lite a tutti i costi.

Acquario: per quel che riguarda l'aspetto sentimentale ci potrebbero essere alcune novità sostanziali.

Attendete fiduciosi e non siate troppo frettolosi, le stelle stanno dalla vostra parte e qualcosa di interessante avverrà.

Pesci: la giornata sarà particolarmente interessante, il vostro partner potrebbe chiedervi un'uscita serale per dimostrarvi la voglia di stare insieme. Sfruttate l'occasione e la buona vena della persona amata.