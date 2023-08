Venerdì 18 agosto troviamo sul piano astrale Marte, Mercurio e la Luna transitare sui gradi della Vergine, mentre il Sole assieme a Venere risiederanno nell'orbita del Leone. Plutone, intanto, permarrà nel domicilio del Capricorno, così come Nettuno insieme a Saturno rimarranno stabili in Pesci. Il Nodo Nord, infine, proseguirà il transito in Ariete come Giove e Urano continueranno la sosta in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Capricorno: entusiasti. Ciò che concernerà le faccende professionali ed economiche renderà presumibilmente entusiasti i nati Capricorno nel giorno che precede il weekend, in quanto sia in termini di risultati attuali che di probabili successi futuri il segno Cardinale capirà di aver imboccato il sentiero più consono.

2° posto Leone: indipendenti. Secondo l'oroscopo di venerdì 18 agosto, nei nati Leone sembrerà farsi prepotentemente strada la voglia di rendersi quanto più indipendenti possibile, magari inducendoli a concludere un rapporto relazionale asfissiante oppure a mettersi in proprio lavorativamente parlando.

3° posto Vergine: coccolati. Sia che si tratti di un partner, di un genitore o di un'amica, i nati Vergine questo venerdì potrebbero avvertire la gradevole sensazione di sentirsi estremamente coccolati dalle persone care, in quanto le stesse non lesineranno di dimostrare al segno Mutevole il loro profondo affetto.

I mezzani

4° posto Scorpione: pochi ma buoni. Più che alla quantità i nati Scorpione parranno puntare sulla qualità dei loro rapporti relazionali nelle ventiquattro ore in questione, ancor di più il secondo e terzo decano che preferiranno di gran lunga una serata in compagnia di pochi amici ma buoni piuttosto che trovarsi all'interno di una comitiva allargata.

5° posto Pesci: guardarsi attorno. Ottime le effemeridi questo giorno di metà agosto per i nati Pesci che saranno stufi del loro lavoro attuale, col segno Mobile che avrà diverse opportunità di farsi notare in ambito professionale da diverse figure di spicco dell'ambiente nel quale vorranno operare nel prossimo futuro.

6° posto Toro: coraggiosi.

Venerdì estivo, capitanato dallo Stellium nell'amica Vergine, che avrà buone chance di indurre i nati Toro ad assumere un mood spiccatamente coraggioso, grazie al quale riusciranno a dire ciò che pensano senza mezzi termini e a prodigarsi verso azioni audaci ma lungimiranti.

7° posto Bilancia: cercasi equilibrio. Far quadrare impegni e responsabilità potrebbe essere un esercizio, nel corso del 18 agosto, non troppo semplice da portare a compimento per i nati Bilancia, i quali avvertiranno tutto il peso delle attività in programma.

8° posto Cancro: affaticato. Se da una parte questo giorno d'estate sembrerà viaggiare sulle ali della routine per i nati Cancro, dall'altra parte il segno Cardinale si renderà conto di essere in riserva energetico e, di conseguenza, dovrà rallentare considerevolmente i ritmi prefissati.

9° posto Ariete: confusi. I nati Ariete, a causa di qualche attrito relazionale con una persona cara, potrebbero sentirsi oltremodo confusi in questa giornata di metà anno, non riuscendo a comprendere perfettamente cosa abbia potuto ferire la controparte.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: spazientiti. L'alea che correranno, c'è da scommetterci, i nati Gemelli questo venerdì sarà di non avere la pazienza necessaria per attendere l'evolversi naturale degli accadimenti, quindi saranno inclini a forzare la mano e ciò rischierebbe di far ottenere loro l'effetto inverso.

11° posto Sagittario: lavoro flop. L'agglomerato di pianeti in decima casa stuzzicato ad arte dall'astro di Poseidone andrà presumibilmente a influire poco positivamente sulle faccende professionali di casa Sagittario, soprattutto della seconda decade che si ritroverà con un pugno di mosche in mano.

12° posto Acquario: apatici. Circondarsi di persone ed essere attivi come al solito al lavoro potrebbero essere due modalità di approccio a questo venerdì che i nati Acquario non gradiranno particolarmente, in quanto il segno Fisso rischierà di trascorrere una giornata sulle ali dell'apatia.