L'oroscopo del 19 e 20 agosto evidenzia che i Gemelli non avranno grandi soddisfazioni al lavoro, mentre la Vergine potrebbe voler cambiare alcune cose.

Scopriamo le previsioni astrologiche del 19 e 20 agosto valide per tutti i segni dello zodiaco.

Le predizioni astrali del 19 e 20 agosto: i primi sei segni

Ariete: cercate di essere più onesti con gli altri e ascoltate il parere di qualcuno che cercherà di farvi ragionare. Siate coerenti e abbiate una fiducia negli altri che in questo momento vi manca.

Toro: non avrete molta voglia di mettervi in azione e soprattutto la giornata di domenica risulterà per voi particolarmente rilassante e priva di grandi sussulti.

Potreste decidere di prendere una decisione importante.

Gemelli: la serata di sabato potrebbe essere particolarmente propizia per mettervi in mostra con una persona alla quale tenete particolarmente. Da un punto di vista lavorativo non avrete grandi soddisfazioni.

Cancro: in questo weekend potreste non avere una grossa fiducia in voi stessi e nelle attività che sarete chiamati a intraprendere. Provate a porvi un obiettivo e mettete tutta la vostra buona volontà per centrarlo.

Leone: cercate di comprendere anche la posizione della vostra dolce metà e non affidatevi solamente ai vostri pensieri. In questo modo potrete trascorrere un fine settimana felice e all'insegna del buonumore.

Vergine: avrete voglia di parlare con la persona amata e confrontarvi con lei si alcune situazioni che sono rimaste irrisolte, potrebbe essere il momento adatto.

Se volete cambiare le cose, pensate anche ai rischi.

Le previsioni zodiacali del 19 e 20 agosto: i restanti segni

Bilancia: non accontentatevi e puntate al massimo del risultato, l'ambizione per voi deve essere messa sempre al primo posto. In campo sentimentale viaggerete d'amore e d'accordo con il vostro attuale partner.

Scorpione: potreste trascorrere un bel weekend in famiglia e riprendere qualche rapporto che era stato interrotto.

Per coloro che sono single ci sarà la possibilità di trascorrere un sabato sera a dir poco vivace.

Sagittario: non saranno giornate particolarmente interessanti, sarà il caso di non farne un dramma e di sperare che passino velocemente. In amore avrete la possibilità di chiarire alcune cose in sospeso.

Capricorno: le stelle saranno dalla vostra parte, cercate di approfittare di questa situazione assolutamente favorevole.

Siate maggiormente aperti alle novità, potrebbe dare una svolta alla vostra vita.

Acquario: ci potrebbero essere degli imprevisti che rischieranno di movimentare la giornata di domenica, attenzione soprattutto alla sera. Se avete bisogno di un supporto non esitate, vi sarà sicuramente d'aiuto.

Pesci: non sarà un fine settimana degno di nota, ci saranno certamente in futuro giornate più importanti e significative di questa. Non sbilanciatevi troppo e mantenete una serenità di fondo.