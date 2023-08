Nell'attesa dell'arrivo della settimana dal 21 al 27 agosto, le influenze astrologiche si preparano a dipingere scenari intriganti per i vari segni zodiacali. Mentre i segni d'Acqua, Cancro, Scorpione e Pesci, potrebbero ritrovarsi immersi in riflessioni profonde sulla loro vita amorosa, i segni di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, potrebbero essere pronti a far brillare il fuoco della passione. Nel frattempo i segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno, potrebbero dedicarsi a costruire fondamenta solide nelle loro relazioni. I segni d'Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, si preparano a nuovi incontri.

Di seguito l'oroscopo dal 21 al 27 agosto.

Segni d'Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro (21 giugno - 22 luglio). Vita di coppia: questa settimana i Cancro potrebbero sentirsi più sensibili del solito. Ricordate al vostro partner quanto vi stia a cuore la vostra relazione, e cercate di evitare discussioni inutili. Single: per i single Cancro potrebbe essere un buon momento per concentrarsi su interessi personali e hobby. Questo vi renderà più attraenti agli occhi di potenziali partner.

Scorpione (23 ottobre - 21 novembre). Vita di coppia: questa settimana gli Scorpione potrebbero affrontare alcune sfide nella loro relazione. Lavorate insieme al vostro partner per superare gli ostacoli e rafforzare la vostra connessione.

Single: per i single Scorpione potrebbe essere il momento di fare chiarezza su ciò che cercate in una relazione. Questo vi aiuterà ad attrarre persone compatibili con i vostri obiettivi.

Pesci (19 febbraio - 20 marzo). Vita di coppia: i Pesci potrebbero sentire una connessione emotiva più profonda con il loro partner. Condividete i vostri sogni e aspirazioni per il futuro.

Single: per i single Pesci questa settimana potrebbe portare un incontro coinvolgente. Siate aperti a esplorare le possibilità senza paura.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

Ariete (21 marzo - 19 aprile). Vita di coppia: in questa settimana voi Ariete potreste trovare nuovi modi per connettervi profondamente con il vostro partner.

La comunicazione sarà la chiave, quindi cercate di condividere i vostri pensieri e sentimenti in modo aperto e onesto. Single: per i single Ariete questa settimana potrebbe portare un incontro sorprendente. Siate aperti alle nuove connessioni e lasciatevi guidare dalla vostra intuizione.

Leone (23 luglio - 22 agosto). Vita di coppia: i Leone potrebbero sentirsi più determinati a far risplendere la loro relazione. Mostrate al vostro partner quanto siete orgogliosi di loro e create momenti speciali insieme. Single: per i single Leone, questa potrebbe essere una settimana in cui attirare l'attenzione di qualcuno che condivide i vostri interessi. Siate autentici e lasciate emergere la vostra personalità.

Sagittario (22 novembre - 21 dicembre). Vita di coppia: i Sagittario potrebbero sentirsi più avventurosi e desiderosi di sperimentare nuove esperienze con il loro partner. Pianificate qualcosa di fuori dall'ordinario per ravvivare la vostra relazione. Single: per i single Sagittario questa settimana potrebbe portare incontri stimolanti. Apritevi alle nuove prospettive e alle diverse culture.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro (20 aprile - 20 maggio). Vita di coppia: in questa settimana i Toro potrebbero sperimentare una settimana di romanticismo e tenerezza. Rendete speciale ogni momento con il vostro partner, magari organizzando una cena romantica o una serata a tema. Single: per i single Toro, questa potrebbe essere una settimana in cui mettere in pausa la ricerca dell'amore e concentrarvi su voi stessi.

Prendetevi del tempo per riflettere su ciò che realmente desiderate.

Vergine (23 agosto - 22 settembre). Vita di coppia: le stelle suggeriscono che i Vergine potrebbero avere delle conversazioni significative con il loro partner. L'empatia sarà fondamentale per comprendere le esigenze reciproche. Single: per i single Vergine, questa settimana potrebbe portare un'opportunità di stabilire una connessione più profonda con qualcuno. Apritevi e lasciatevi conoscere per chi siete veramente.

Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio). Vita di coppia: i Capricorno potrebbero essere alle prese con questioni familiari o logistiche. Lavorate insieme al vostro partner per trovare soluzioni pratiche. Single: per i single Capricorno, potrebbe essere un periodo in cui fare amicizie importanti che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo nel tempo.

Segni d'Aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Gemelli (21 maggio - 20 giugno). Vita di coppia: la comunicazione sarà al centro per voi Gemelli. Ascoltate attentamente il vostro partner e cercate di risolvere eventuali incomprensioni in modo rispettoso. Single: per i single Gemelli, potrebbe esserci un'opportunità interessante in arrivo. Apritevi all'avventura e non abbiate paura di fare nuove conoscenze.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre). Vita di coppia: i Bilancia potrebbero essere influenzati da un'energia romantica. Create una serata speciale con il vostro partner, magari organizzando una cena a lume di candela o una serata sotto le stelle. Single: per i single Bilancia, potrebbe esserci una scintilla romantica nell'aria.

Fatevi notare per la vostra gentilezza e affabilità.

Acquario (20 gennaio - 18 febbraio). Vita di coppia: gli Acquario potrebbero sentirsi più creativi del solito. Trovate modi originali per esprimere il vostro affetto al vostro partner. Single: per i single Acquario potreste incontrare qualcuno che condivide la vostra passione per l'innovazione e l'avventura. Questa potrebbe essere l'opportunità che stavate aspettando.