L'Oroscopo di sabato 19 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale. Alcuni segni non resisteranno al fascino di Cupido, mentre altri preferiranno rimanere in disparte.

Ecco tutti i dettagli della oroscopo e della classifica del 19 agosto.

Oroscopo del 19 agosto: i segni più fortunati

Cancro (1° posto): non vi allarmerete facilmente. Manterrete il sangue freddo anche nelle situazioni più spinose. Questo vi consentirà di guardare avanti con coraggio e intraprendenza.

Affronterete i dubbi con una straordinaria lucidità.

Acquario (2° posto): il partner avrà un ruolo davvero speciale. Ascolterete i suoi consigli e cercherete di mettere in pratica le cose che vi siete dette. Vorrete renderlo felice in tutti i modi possibili e sarete sulla strada giusta per riuscirci.

Bilancia (3° posto): intraprenderete un percorso del tutto nuovo. Il vostro obiettivo sarà quello di fortificare il carattere e la prontezza di spirito. Vi dimostrerete all'altezza della situazione e sarete di supporto alle persone care.

Sagittario (4° posto): qualcuno di inaspettato potrebbe tornare dal passato. Non saprete bene come reagire, ma sarete contenti di poter sistemare le cose. L'oroscopo vi oggi vi consiglia di essere spontanei, senza maschere o esagerazioni.

Toro (5° posto): non vi tirerete indietro davanti alle novità. Al contrario, sarete felici di poter vivere esperienze inaspettate. Presterete attenzione alla compagnia perché non avrete alcuna intenzione di trascorrere il tempo con determinate persone.

Leone (6° posto): le stelle torneranno dalla vostra parte. Vi sentirete molto meglio rispetto ai giorni precedenti.

Avrete un approccio più realistico e professionale. Questo vi consentirà di raggiungere i risultati desiderati.

Previsioni astrologiche del 19 agosto: i segni meno fortunati

Pesci (7° posto): sarete certi di avere la situazione sotto controllo. Alcuni eventi, però, vi contraddiranno. L'oroscopo del giorno vi consiglia di agire con cautela e solo dopo avere raccolto tutti i dati necessari.

La fretta sarà una cattiva consigliera.

Vergine (8° posto): vorrete lanciare una nuova attività. Non sarà un percorso facile e dovrete partire da solide basi. L'improvvisazione andrà bene solo in un momento successivo. Per adesso, sarà controproducente.

Ariete (9° posto): vi fiderete molto degli amici, ma non del partner. Avrete paura di assisterete ad alcune situazioni già capitate in passato. Proverete a tutelarvi in tutti i modi possibili, anche a costo di mettere a rischio il vostro rapporto.

Scorpione (10° posto): la vostra routine quotidiana sarà sconvolta da un messaggio imprevisto. Visto i vostri trascorsi, non saprete proprio come reagire. Panico e stress potrebbero prendere il sopravvento.

Gemelli (11° posto): lo stress potrebbe prendere il sopravvento. Farete fatica a tenere tutte le attività sotto controllo. Il lavoro vi metterà una certa fretta addosso e anche la vita sociale apparirà turbolenta e controversa.

Capricorno (12° posto): assisterete a un cambiamento improvviso che non vi farà affatto piacere. Tenderete a mettere tutto in discussione e a ritornare sui vostri passi. Le conseguenze potrebbero non rivelarsi adatte a voi.