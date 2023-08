L'Oroscopo del 2 agosto è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei dodici segni dello zodiaco. La Vergine potrebbe avere delle preoccupazioni, mentre il Sagittario dovrà provare a prendere le cose con maggiore leggerezza.

Scopriamo le previsioni astrologiche del 2 agosto relativamente a tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 2 agosto 2023: i primi sei segni

Ariete: potreste temere qualche novità che in giornata potrebbe entrare nella vostra vita; non abbiate paura dei cambiamenti e adeguatevi ad essi. Cercate di mettere in campo tutta la vostra creatività.

Toro: sognate la libertà ma non avrete troppe possibilità di scappare dalle vostre responsabilità e dalla routine quotidiana. Fatevene una ragione e cercate di vivere al meglio il vostro presente.

Gemelli: potreste essere molto ambiziosi e cercare di trarre il massimo dalle situazioni che vi troverete ad affrontare. Fate attenzione, però, a non esagerare, e non siate frettolosi nelle vostre decisioni.

Cancro: sarete chiamati in causa in diverse occasioni e avrete modo di dimostrare quanto valete e tutte le capacità in vostro possesso. Sappiate sfruttare al meglio il momento favorevole.

Leone: avrete alcuni equilibri fragili da controllare e sui quali discutere con le persone che vi stanno maggiormente a cuore.

Non prendete decisioni affrettate e usate l'arma del dialogo per risolvere le questioni in sospeso. Armatevi di tanta pazienza.

Vergine: potreste avere qualche preoccupazione di troppo e aver bisogno del parere di qualche amico disinteressato. Valutate le opinioni di tutti ma poi decidete con la vostra testa. Sul lavoro potreste avere qualche discussione antipatica con i colleghi.

Le previsioni astrologiche del 2 agosto 2023: da Bilancia a Pesci

Bilancia: finalmente un po' di pace con la vostra dolce metà. Riuscirete a trascorrere la giornata in maniera serena ed equilibrata. Nel caso qualcuno chiedesse il vostro aiuto, siate pronti a darglielo senza alcun ripensamento.

Scorpione: cercate delle alternative alla vostra consuetudine; non rimanete schiacciati nel grigiore di una giornata che non vi potrebbe dare grosse soddisfazioni.

Cercate di mettere in campo il vostro istinto, difficile che vi tradirà.

Sagittario: provate a prendere tutto con estrema leggerezza e non fatevi attanagliare dai problemi quotidiani che non sempre riuscite a risolvere. Cercate di essere maggiormente concreti e non fate troppi voli pindarici.

Capricorno: le persone che vi sono intorno comprenderanno di potersi fidare di voi e vi apprezzeranno molto per le vostre doti di ascolto. Siate fieri e soddisfatti di quello che siete riusciti a inculcare nella testa degli altri.

Acquario: avrete voglia di novità ma non cercatele a tutti i costi, soprattutto provate ad essere coerenti con voi stessi e vagliate tutte le conseguenze. Qualcuno potrebbe aver bisogno del vostro aiuto, non disattendete le sue speranze.

Pesci: dovrete avere un po' di coraggio in più per affrontare alcune situazioni spinose che capiteranno sulla vostra strada, non nascondetevi e siate sufficientemente diretti. Non abbattetevi se non riuscirete a risolvere nell'immediato.