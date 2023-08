Mercoledì 2 agosto troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Acquario, mentre il Nodo Nord transiterà nell'orbita dell'Ariete. Nettuno assieme a Saturno, invece, proseguiranno il moto in Pesci, così come Plutone permarrà nel domicilio del Capricorno. Marte insieme a Mercurio, intanto, rimarranno stabili nello spazio zodiacale della Vergine come Giove e Urano continueranno la sosta in Toro. Il Sole assieme a Venere, in ultimo, resteranno nel segno del Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Sagittario, meno entusiasmante per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Bilancia: spediti. Secondo l'oroscopo di mercoledì 2 agosto, i nati Bilancia parranno essere dei veri e propri caterpillar nelle questioni professionali ma anche in quelle di ordine pratico, in quanto risulteranno dinamici, celeri e oltremodo intuitivi.

2° posto Ariete: sinceri. Nonostante qualcuno potrebbe non gradire in toto, i nati Ariete questo mercoledì estivo avranno buone chance di mettere sul piatto una schiettezza tanto spiazzante quanto rigenerativa per il loro mondo interiore.

3° posto Sagittario: guerre inutili. Complici gli strascichi del Plenilunio nell'amico Acquario, in questa giornata di agosto i nati Sagittario si renderanno conto probabilmente di come alcuni alterchi nati di recente nella cerchia relazionale dovrebbero essere conclusi al più presto.

I mezzani

4° posto Gemelli: avanzamenti. Il settore premiato dalle effemeridi delle ventiquattro ore in questione per il segno dei Gemelli sarà, c'è da scommetterci, quello professionale dove i nativi riusciranno a mettere a segno un ottimo colpo che profumerà di avanzamenti di carriera.

5° posto Leone: percorso armonioso. Col Grande Benefico nel decimo campo e il Messaggero degli Dei a dargli manforte, i nati Leone sembreranno essere inclini a mutare il loro approccio mentale agli accadimenti meno benevoli, provando a scorgere all'interno degli stessi un senso più profondo.

6° posto Acquario: andare alla fonte. Giornata di metà settimana dove i nati Acquario potrebbero interrogarsi sul perché dei loro ultimi turbamenti, trasformandosi in una sorta di minatori interiori alla ricerca della fonte della discordia.

7° posto Toro: adattarsi. Qualcosa nel ménage amoroso di casa Toro, nel corso del 2 agosto, avrà buone possibilità di non girare per il verso giusto, coi nativi che saranno chiamati dal parterre astrale ad accantonare le loro posizioni per adattarsi maggiormente alle richieste del partner.

8° posto Scorpione: valutazioni. Alcuni progetti in fase embrionale, ancor di più se liberi professionisti, potrebbero essere valutati scrupolosamente dai nati Scorpione in questo giorno di metà anno, col segno Fisso che avrà il pugno duro anche su quelle idee che sino a poco tempo fa reputava eccellenti.

9° posto Vergine: omissioni. Con l'intento di mantenere il clima in casa tranquillo, i nati Vergine parranno propensi a omettere qualcosa di poco lusinghiero a un genitore, un fratello o un figlio, sebbene tale scelta omertosa non si rivelerà una mossa azzeccata.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: auto-sabotaggio. Più che per circostante esterne avverse, i nati Cancro sembreranno essere avvezzi all'auto-sabotaggio questo mercoledì, specialmente nella cerchia amicale dove faranno di tutto per farsi tirare le orecchie dalle persone care.

11° posto Capricorno: impazienti. Una tappa importante per la sfera familiare di casa Capricorno sarà in programma a breve, ad esempio la laurea di un figlio o la guarigione di un genitore, ma i nativi potrebbero non riuscire ad attendere la stessa pazientemente cercando di forzare i tempi.

12° posto Pesci: bizzosi. Tesi come una corda di violino e inclini a mandare tutto all'aria, i nati Pesci sembreranno una bomba ad orologeria che aleggerà nei soliti ambienti pronta a esplodere da un momento all'altro.