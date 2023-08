Le previsioni zodiacali del 22 agosto sono pronte a fornire tutte le informazioni astrologiche relative ai 12 segni. I Pesci dovranno fare ricorso al loro intuito, mentre lo Scorpione potrebbe dover prendere una decisione. Di seguito approfondiamo tutto l'oroscopo giornaliero.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: provate a credere anche nelle idee altrui, le vostre non sono per forza di cose vincenti o inconfutabili. Rinsaldate il rapporto con una persona molto cara, vi può essere utile nel presente e in futuro.

Toro: trascorrete più tempo in famiglia e mettete a tacere le voci su una vostra presunta freddezza nei confronti delle persone a voi vicine.

Cercate di socializzare maggiormente e partecipate ad alcune serate con gli amici.

Gemelli: se volete il rispetto e la fiducia altrui dovrete essere più coerenti e concretizzare le parole con i fatti. Cercate di raggiungere il vostro obiettivo e non preoccupatevi troppo delle conseguenze.

Cancro: provate ad ascoltare il parere degli altri, poi però prendete la vostra decisione mettendoci la faccia. Non siate troppo permalosi e state al gioco, la vita a volte non va presa troppo sul serio.

Leone: mettete in campo tutto il vostro fascino e la leadership di cui disponete, vi saranno particolarmente utili nei rapporti interpersonali. Non entrate però in tutte le discussioni, non fareste di certo una gran bella figura.

Vergine: prendetevi una giornata di assoluto relax, se possibile fate un viaggio lontano dalle vostre consuete abitudini. Nella giornata di oggi non preoccupatevi troppo dell'aspetto lavorativo, per quello ci sarà tempo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siate chiari e diretti, non girate attorno al problema e cercate di risolverlo nel migliore dei modi.

L'amicizia è importante ma avrete anche bisogno dei vostri spazi, cercate di non dipendere da nessuno.

Scorpione: potreste essere costretti a prendere una decisione, non pensateci troppo a lungo altrimenti vi si potrebbero confondere ancora di più le idee. Se qualcuno vi chiede un supporto non negateglielo.

Sagittario: se avete un problema non fate finta di niente e affrontate la questione, vedrete che tutto andrà per il meglio.

Tiratevi su di morale o rischierete di essere sempre insoddisfatti.

Capricorno: avrete voglia di confrontare le vostre idee con quelle altrui, siate decisi e vedrete che potrebbero essere vincenti. Ci vuole un maggiore ottimismo per quanto riguarda le attività che sarete chiamati a compiere.

Acquario: dimostrate una maggiore comprensione nei confronti degli altri e non siate troppo chiusi alle novità. Se vorrete una nuova relazione accertatevi della effettiva libertà dell'altra persona.

Pesci: il vostro intuito vi porterà lontano, siate meno razionali e cercate di godere dei piaceri della vita. Non fissatevi troppo su alcune cose che in questo momento stanno mandandovi in confusione e cercate di rilassarvi.