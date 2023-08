Giovedì 24 agosto troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Sagittario, mentre Plutone risiederà nell'orbita del Capricorno. Il Sole, Marte e Mercurio, invece, resteranno stabili sui gradi della Vergine, così come il Nodo Nord continuerà a occupare lo spazio zodiacale dell'Ariete. Urano e Giove permarranno in Toro come Nettuno e Saturno proseguiranno l'orbita in Pesci. Venere e Lilith, in ultimo, rimarranno nel domicilio del Leone.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Vergine, meno entusiasmante per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Vergine: ottimisti. Secondo l'oroscopo di giovedì 24 agosto, i nati Vergine potrebbero godere di un'invidiabile vena ottimistica che pervaderà ogni sfera della loro esistenza, sebbene tale visione fiduciosa andrà a concentrarsi maggiormente nelle faccende di cuore.

2° posto Sagittario: disancorati. Ottime le effemeridi in casa Sagittario, nel corso di questo giorno di fine agosto, per ciò che concernerà vecchie dinamiche passate che i nativi faticavano a lasciar andare. In queste ventiquattro ore, con ogni probabilità, questo esercizio di archiviazione emotiva per il segno Mutevole sarà decisamente più semplice da portare a compimento.

3° posto Leone: sotto un'altra luce. Nonostante esteriormente parrà non mutare pressoché nulla, il cambiamento questo mercoledì per i nati Leone avrà buone chance di avvenire interiormente e, nello specifico, nella propensione che il segno di Fuoco avrà nel pesare diversamente i rapporti con la famiglia d'origine.

I mezzani

4° posto Toro: spiragli. Sarà presumibilmente sul fronte lavorativo che i nati Toro, durante questo giovedì estivo, riusciranno a ottenere maggiori soddisfazioni figlie di risultati rilevanti, ancor di più la prima decade che riuscirà a scorgere delle fresche e rincuoranti opportunità in tal senso.

5° posto Capricorno: senza timori.

Le reiterate preoccupazioni che ultimamente si sono affastellate nelle menti di casa Capricorno in merito alle vicende di carattere monetario potrebbero volatilizzarsi in questa giornata di metà anno, coi nativi che sapranno perfettamente quando e come spendere il loro denaro senza timore alcuno.

6° posto Ariete: arrivano i rinforzi.

Questa giornata d'estate per i nati Ariete avrà ottime occasioni di metterli nella gradevole posizione di beneficiare di un supporto emotivo da parte delle persone care, rinforzi che acquieteranno anche i rappresentanti del segno di Fuoco più ansiosi.

7° posto Acquario: alternative. Semaforo acceso sul giallo per il versante professionale dei nati Acquario questo giovedì, in quanto il segno Fisso si renderà presumibilmente conto di non poter fare affidamento su un socio oppure si accorgerà che un progetto nel quale crede non sarà poi così valido. A tal proposito, il carnet astrale suggerirà a gran voce ai nativi di far fruttare la loro inventiva e di mettersi subito alla ricerca di valide alternative.

8° posto Bilancia: rinunce. Sia che si tratti di qualche rinuncia a tavola per indossare quel vestito nel migliore dei modi che di dover fare a meno di un'uscita romantica per impegni improrogabili della controparte, i nati Bilancia parranno trascorrere il 24 agosto in una sorta di sala d'attesa che non sempre sarà totalmente digeribile.

9° posto Scorpione: indagini. Complice una certa perplessità in merito al recente comportamento di una persona alla quale vogliono bene, i nati Scorpione questo giovedì d'agosto potrebbero mettersi di impegno nello scoprire i motivi dietro tale ambiguo atteggiamento.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: focus sentimentale. Sotto la lente d'ingrandimento dei nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione ci sarà probabilmente il settore amoroso, versante dove il segno Mutevole sarà chiamato a interrogarsi su cosa prova realmente nei riguardi della dolce metà.

11° posto Pesci: scontrosi. A essere bersagliato dalle stelle del giovedì sarà, c'è da scommetterci, il tono umorale dei nati Pesci, con quest'ultimi che faticheranno a sfoggiare il solito sorriso divenendo, al contempo, infausti promotori di un mood scontroso.

12° posto Cancro: omissioni. Anziché seguire la via della schiettezza, i nati Cancro in questa giornata di fine mese parranno preferire nascondere la testa sotto la sabbia nel settore relazionale, provando a evitare accuse e pettegolezzi grazie a qualche omissione ben mirata.