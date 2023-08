Venerdì 25 agosto troviamo sul piano astrale Nettuno e Saturno transitare nel segno dei Pesci, mentre la Luna occuperà lo spazio zodiacale del Sagittario. Venere assieme a Lilith, invece, resteranno stabili nel domicilio del Leone, così come il Nodo Nord permarrà in Ariete. Giove e Urano, intanto, proseguiranno la sosta in Toro come Plutone continuerà il transito in Capricorno. Il Sole, Marte e Mercurio, infine, rimarranno nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Ariete, meno entusiasmante per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: al centro della scena. Secondo l'oroscopo di venerdì 25 agosto, i nati Ariete avranno ottime chance di sentirsi protagonisti indiscussi della loro vita, specialmente in società dove avvertiranno di essere una vera e propria calamita per la curiosità altrui.

2° posto Leone: contrattazioni. Un nuovo progetto da ottimizzare o una fresca idea da strutturare faranno probabilmente sì che, nel giorno che precede il weekend, i nati Leone si trovino a dover contrattare con una figura di spicco in merito a un investimento oppure per fondare una società.

3° posto Vergine: accelerazioni. A giocare un ruolo determinante nel mondo professionale di casa Vergine nelle ventiquattro ore in questione sarà probabilmente l'opposizione Saturno-Sole, aspetto astrale che fungerà da acceleratore per ogni faccenda pendente di matrice burocratica.

I mezzani

4° posto Capricorno: comunicazione top. Premiati dalle stelle sul fronte comunicativo, i nati Capricorno questo venerdì sembreranno essere imbattibili durante ogni discussione, in quanto riusciranno a portare l'interlocutore dalla loro parte con estrema facilità anche facendogli crollare qualche pregiudizio.

5° posto Sagittario: sentimenti in primo piano.

Se da un lato il parterre planetario invoglierà i nati Sagittario a stare più attenti alle esigenze del partner, dall'altro lato questo venerdì il segno Mutevole parrà sovente immerso nei suoi pensieri rischiando di scontentare la persona che ama.

6° posto Scorpione: affaccendati. Venerdì estivo che vedrà, c'è da scommetterci, i nati Scorpione alle prese con diverse attività da portare a compimento ma, nonostante ciò, il segno Fisso non si perderà d'animo e preferirà arrivare esausto a sera piuttosto che scegliere la via della procrastinazione.

7° posto Pesci: osservatori. Invece di mettersi in prima linea, i nati Pesci potrebbero preferire nelle ventiquattro ore in questione starsene in disparte a osservare gesti e parole altrui, in quanto la loro propensione a calcare il palcoscenico sarà esigua.

8° posto Toro: doveri. Giornata estiva che per i nati Toro rappresenterà presumibilmente un momento dedito ai doveri piuttosto che al divertimento, specialmente sul fronte domestico dove ci saranno opere manutentive all'orizzonte o pulizie approfondite ad attenderli.

9° posto Bilancia: focus sulle priorità. Tutto ciò che riguarderà le ambizioni e i desideri dei nati Bilancia sarà, con buona probabilità, soppesato questo venerdì con estrema dovizia, in quanto il segno Cardinale sarà voglioso di scoprire se ciò che sta facendo e le mire che ha in mente rispecchiano ancora le sue priorità.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: restare sul pezzo. I nati Cancro, nel corso del 25 agosto, potrebbero faticare a tenersi al passo di colleghi e subalterni al lavoro, in quanto per il segno d'Acqua risulterà complicato porre attenzione su eventuali nuove regole imposte o aggiornamenti da seguire.

11° posto Acquario: onda anomala. Un accadimento imprevisto, ad esempio un litigio col vicino di casa o la perdita del portafogli, potrebbero compromettere inevitabilmente l'umore dei nati Acquario, con quest'ultimi che avranno difficoltà a lasciarsi celermente tutto alle spalle.

12° posto Gemelli: influenzabili. L'alea che correranno probabilmente i nati Gemelli questo venerdì sarà di lasciarsi influenzare con troppa semplicità dalla cerchia amicale, magari rinunciando a un loro desiderio soltanto perché la persona cara lo reputa infantile.