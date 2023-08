L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 agosto. In arrivo il primo giorno di weekend: allora, desiderosi di conoscere il responso dell'Astrologia nei riguardi dell'amore, del lavoro e della quotidianità in generale? In questo contesto andremo a valutare gli ultimi sei segni della corolla zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 12 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività lavorative e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 12 agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. L'oroscopo di sabato prevede un periodo poco positivo. La Luna in Cancro potrebbe influenzare il vostro stato d'animo in modo sottile ma rilevante. In amore invece, visto il periodo decisamente poco di parte, potreste sentirvi meno attenti alle emozioni di cuore e magari desiderare molto meno i momenti di intimità. Per le coppie, sarà un fine settimana da dedicare alle attenzioni reciproche. I single dal canto loro potrebbero sperimentare sulla loro pelle un senso di malinconia. Sul fronte lavorativo, la concentrazione potrebbe vacillare: cercate di rimanere focalizzati su ciò che conta.

Scorpione: ★★★★. Si prevede un inizio weekend abbastanza in linea con quanto sperato.

La Luna in Cancro potrebbe amplificare in meglio alcune delle vostre prossime intuizioni, rendendo questo sabato un momento ottimo per la riflessione interiore. In amore, potreste sperimentare un rinnovato interesse per il vostro partner, e questo sarebbe già un ottimo traguardo. Per tante coppie, sarà un periodo favorevole per discutere questioni importanti.

I single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno che conoscono da tempo. Sul fronte lavorativo, la vostra creatività sarà in crescita esponenziale.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 12 agosto mette sul piatto un periodo poco positivo. La giornata indicata sottotono in generale sarà abbastanza ostica da portare a buon fine. La Luna in Cancro, poi, in alcuni casi potrebbe portare una sensazione di insoddisfazione oppure di noia nei rapporti quotidiani.

In amore, cercate di mantenere la calma, soprattutto nelle discussioni di coppia. I single invece potrebbero sentirsi stressati, perciò poco inclini ad andare alla ricerca di un legame più profondo. Nel lavoro, la vostra concentrazione potrebbe essere disturbata da dettagli insignificanti: cercate di non perdere di vista l'obiettivo e guardate dritti davanti a voi.

Oroscopo e stelle del 12 agosto, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La Luna regalerà un'ottima giornata a voi nativi. In programma, secondo le stelle del momento, tante nuove emozioni e una maggiore stabilità nelle reazioni. La fortuna la userete a vostro vantaggio. In amore, le relazioni stabili saranno rafforzate da momenti di intimità, mentre quelle in leggera crisi potranno giovare su soluzioni risolutive.

Per le coppie, il dialogo sarà costruttivo e sincero come da tempo non accade. I single potrebbero fare incontri interessanti a fine giornata. Sul fronte lavorativo, otterrete risultati eccellenti ma solo grazie al vostro impegno costante.

Acquario: ★★★★★. Splendido sabato in arrivo. L'Astrologia del periodo a voi del segno pronostica novità abbastanza importanti. Una persona in questo periodo potrebbe ispirarvi a dedicare del tempo alle vostre passioni personali. In amore, sarete in grado di comunicare apertamente i vostri desideri. Per le coppie, il legame si rafforzerà grazie a momenti di reciproco coinvolgimento. I single potrebbero iniziare proprio questo sabato a porre le basi pe una nuova amicizia.

Sul fronte lavorativo, sarete ispirati e creativi, portando a termine le vostre attività con successo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 12 agosto promette tanta buona fortuna. Il primo giorno di weekend, grazie alla positiva presenza della Luna in Cancro, potrebbe arrivare a voi un senso di serenità e placida armonia. In amore, sarà un periodo ideale per esprimere i vostri sentimenti. Per le coppie, sarà un momento romantico e tenero da poter sfruttare. I single potrebbero intanto ricevere attenzioni inaspettate. Nel lavoro, la vostra creatività sarà al massimo, portandovi opportunità davvero inattese.