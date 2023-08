L'oroscopo dell'11 agosto ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti riservati ai segni zodiacali. Alcuni di loro saranno vicini al partner, mentre altri preferiranno mantenere un profilo basso. L'amore, l'amicizia e il lavoro saranno fortemente influenzati dai transiti planetari. Il quadro, diverso per ognuno dei 12 profili, prevede anche la presenza di una classifica.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo dell'11 agosto.

Oroscopo di oggi 11 agosto: i segni più fortunati

Toro (1° posto): avrete tante opzioni davanti a voi. Sarete felici del percorso fatto fino a questo momento e deciderete di ultimarlo con una scelta importante.

Per fortuna, otterrete il supporto di tutte le persone care. Tra loro spiccherà il partner che avrà massima fiducia in voi.

Scorpione (2° posto): sarete molto disponibili con il partner. Metterete al primo posto la relazione di coppi, però, non per questo, escluderete gli amici. Avrete un approccio positivo alle relazioni interpersonali. Anche sul posto di lavoro, cercherete di dare il massimo.

Gemelli (3° posto): rispetto ai giorni precedenti, le cose andranno decisamente meglio. Vi prenderete cura del partner, con particolare attenzione verso le sue esigenze romantiche. Costruirete una relazione stretta, caratterizzata dalla vicinanza e dal dialogo.

Leone (4° posto): vi sentirete sulla cresta dell'onda.

La vita professionale andrà a gonfie vele, proprio come quella sentimentale. Non avrete niente da rimproverare al partner e agli amici. Continuerete a sognare e a pensare in grande. L'obiettivo desiderato non sarà lontano.

Ariete (5° posto): avrete le idee molto chiare. Vorrete raggiungere determinati obiettivi, però, a causa della fretta, rischierete di non riuscire a sviluppare bene il vostro progetto.

L'oroscopo di oggi vi consiglia di procedere per gradi, appellandovi a tutte le vostre conoscenze.

Capricorno (6° posto): questa giornata procederà serenamente, anche se non ci saranno novità degne di attenzione. Seguirete la routine quotidiana, senza introdurre cambiamenti sostanziali. Per la svolta attesa dovrete aspettare ancora qualche settimana.

Previsioni astrologiche dell'11 agosto: gli ultimi posti

Bilancia (7° posto): non sopporterete le prese in giro. La paura di essere giudicati potrebbe essere più forte di tutto il resto. Per questo motivo, preferirete non esporvi e mandare avanti gli altri. Il risultato potrebbe lasciare a desiderare da ogni punto di vista.

Pesci (8° posto): sarete felici di poter prendere le distanze da determinate situazioni. Purtroppo, le cose non andranno nel modo desiderato. Potrebbero esserci degli imprevisti che sarete costretti ad affrontare, soprattutto sul posto di lavoro e con il partner.

Vergine (9° posto): sarete un po' troppo bruschi nei confronti delle persone care. Il nervosismo latente si trasformerà in un ostacolo insormontabile.

Gli amici e la famiglia potrebbero sollevare le obiezioni, proprio come il partner. Attenzione a non tirare troppo la corda.

Acquario (10° posto): tenderete a essere un po' invadenti nei confronti del partner. La gelosia la farò da padrona e non vi consentirà di ragionare con lucidità. Tra voi, potrebbe verificarsi un confronto molto acceso. Fate attenzione a non esagerare con le parole.

Sagittario (11° posto): sarete stanchi di litigare con la persona amata. Purtroppo, le cose non andranno molto bene. Avrete bisogno di una pausa dalla routine quotidiana e da tutto ciò che vi provoca stress. L'intervento degli amici e della famiglia potrebbe fare la differenza.

Cancro (12° posto): vi renderete conto di aver sottovalutato un aspetto importante della relazione di coppia. Questo potrebbe creare più di un problema. La risoluzione non sarà semplice, soprattutto per via dei recenti risvolti. L'oroscopo di oggi vi consiglia di avere pazienza.