Le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 agosto 2023 invitano i nati sotto il segno dei Gemelli ad essere un po' più risoluti in amore. I Bilancia, invece, devono essere più cauti e non trarre conclusioni affrettate.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: Siete molto intraprendenti, ma talvolta potrebbero essere le occasioni a mancarvi. Dal punto di vista sentimentale ci vuole coraggio per mettervi in gioco di nuovo.

11° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del 23 agosto vi invitano ad essere un po' più cauti. Spesso tendete a fare delle valutazioni in maniera troppo frettolosa commettendo degli errori.

10° Capricorno: le stelle vi invitano ad essere più creativi. Soprattutto dal punto di vista professionale è necessario mettersi in gioco e cercare di stupire sempre il prossimo.

9° Scorpione: Giornata molto intensa dal punto di vista sentimentale. Oggi potreste arrivare a trarre delle conclusioni molto interessanti che riguardano alcune situazioni in sospeso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: una persona a voi vicina potrebbe stupirvi. In questo periodo non è escluso che possano esserci dei cambiamenti anche molto importanti, quindi, cercate di essere pronti a tutto.

7° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 23 agosto denotano una certa insofferenza in questo periodo.

Vi sentite incerti e non sapete bene in che direzione andare. Forse avete smarrito la via, ci vuole calma per ritrovarla.

6° Toro: buon momento per iniziare dei nuovi percorsi di vita. Se vi sentite sballottati a destra e a manca dagli eventi della vita, cercate di porre un freno concedendovi una piccola fuga d'amore.

5° Cancro: ci sono delle novità in arrivo che riguardano la sfera professionale.

Non è escluso che possiate portare a compimento anche dei traguardi molto importanti a cui stavate lavorando da tempo.

Oroscopo segni fortunati del 23 agosto

4° in classifica Gemelli: i liberi professionisti potrebbero ricevere qualche interessante proposta collaborativa. Dal punto di vista sentimentale, invece, è tempo di non perdersi in chiacchiere.

3° Acquario: siate onesti ed esternate i vostri sentimenti. Il primo passo, naturalmente, sarà ammetterli anche con se stessi. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono nuovi progetti in vista.

2° Vergine: siate energici e pieni di spirito d'iniziativa. Queste qualità saranno molto apprezzate dal punto di vista professionale. In amore, invece, è tempo di compiere un passo importante.

1° Sagittario: l'oroscopo del 23 agosto vi invita ad essere gioiosi di quello che avete. Cercate di non badare troppo al passato e proiettatevi sul futuro senza avere remore e timori di sbagliare.