L'oroscopo della fortuna della giornata di mercoledì 2 agosto 2023 vede in prima posizione i nati sotto il segno dei Pesci, con uno spirito vivo e attivo, anche in merito fortuna, esattamente come il Leone. Il Cancro troverà la sua gratificazione al lavoro.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo del 2 agosto segno per segno: Acquario in rialzo

1° Pesci: state facendo faville sul lavoro grazie a una bella fortuna che ora vi darà anche qualche bella esperienza altrove. Secondo l'oroscopo avvierete una serie di progetti ambiziosi che con tanta volontà riuscirete a soddisfare e a trarne anche profitto.

2° Cancro: ora la vostra carriera potrebbe subire una impennata eccezionale. Tutto merito della fortuna che si instaurerà nel vostro segno regalandovi anche un senso di gratificazione che supererà di gran lunga le critiche. Vi sentirete appagati dal punto di vista della carriera.

3° Leone: la fortuna per il vostro segno giocherà un ruolo fondamentale per la cooperazione all'interno del contesto professionale. La squadra potrebbe avere degli obiettivi in comune che spesso e volentieri combaceranno anche con una prospettiva di guadagno molto più prolifica.

4° Acquario: questa ripresa sul lavoro potrebbe essere assistita da una bellissima fortuna che oltre a essere generosa con i guadagni potrebbe essere portatrice di tanta creatività.

Farete delle organizzazioni molto efficaci per la squadra di lavoro.

Le previsioni dell'oroscopo per la fortuna: Toro in attesa

5° Capricorno: i conflitti nella squadra di lavoro finalmente si appianeranno a favore di una quiete decisamente duratura. Farete del vostro meglio anche sul piano burocratico concludendo alcune faccende che sono rimaste in sospeso per tanto tempo.

6° Vergine: le spese potrebbero presentarsi prevalentemente per la casa, ma una buona parte potrebbe essere dedicata esclusivamente a voi e a qualche esigenza personale da sbrigare quanto prima. Gli affari procederanno bene e senza troppi ostacoli difficili da superare.

7° Gemelli: da un lato avrete dei traguardi raggiunti con successo, dall'altro alcuni che meriterebbero molta più attenzione da parte vostra.

Al momento però strafare non farà assolutamente bene al vostro fisico, sarà meglio concentrarvi sul riposo.

8° Toro: per i vostri progetti dovrete ancora attendere a lungo, mentre per le questioni burocratiche avete tutte le carte in regola per risolverle prima della serata. Potreste avere un po' di energie scarse, però farete un ottimo lavoro con la vostra creatività.

Impegni per Ariete

9° Bilancia: avrete qualche sacrificio da fare sul piano personale, e molto riguarderà l'ambito economico. Dovrete cercare di dedicarvi molto di più alle questioni importanti a dispetto di qualche cosa che vorreste fare per conto vostro e che non necessita di una concretizzazione immediata.

10° Ariete: avrete in lista molte cose da fare per l'ambito professionale, e nessuna di queste potrebbe portarvi dei guadagni nell'immediato.

Secondo l'oroscopo potreste regalarvi anche del tempo per poter fare una pausa degna di questo nome. Gli sforzi saranno controproducenti.

11° Sagittario: la stanchezza potrebbe impedirvi di fare qualcosa di concreto con le vostre idee, e di conseguenza potreste sentirvi un po' frustrati. Però potreste cogliere l'occasione per riposare il fisico e la mente da situazioni troppo complesse, in questo momento.

12° Scorpione: dovrete fare i conti con una stanchezza che proprio non vuole saperne di andare via e con una irrefrenabile voglia di sentirvi liberi di fare qualche scelta per conto vostro. Ora il lavoro vi sarà più stretto che mai.