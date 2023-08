L'oroscopo della giornata di mercoledì 2 agosto vede i Toro produttivi e creativi sul fronte professionale, mentre Scorpione potrebbe mostrarsi esasperante in amore. Capricorno sarà preciso e zelante nei propri progetti, mentre Bilancia mostrerà grande dolcezza in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 2 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 2 agosto 2023 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì positiva per quanto riguarda i sentimenti. Potreste ricevere notizie davvero piacevoli da parte del partner, che fortificheranno il vostro rapporto.

Sul fronte professionale le vostre finanze non brillano al momento, ma questo non vorrà dire che non state facendo del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Toro: sarete particolarmente produttivi e creativi sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Con l'aiuto di queste stelle, non mancheranno ottimi risultati con i vostri progetti, soprattutto per voi nati nella prima decade. In amore le buone maniere non saranno il vostro forte in questo periodo a causa di stelle come Venere e la Luna in cattivo aspetto. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima in amore. Con e il partner ci sarà una bella intesa e una grande voglia di condividere tutto. Nel lavoro dimostrerete impegno, ciò nonostante il vostro atteggiamento nei confronti dei colleghi potrebbe non essere dei migliori.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarete stacanovisti sul fronte professionale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Buone opportunità saranno in arrivo, e potrebbero rendere la vostra carriera più soddisfacente. In ambito amoroso questa prima parte di agosto si rivelerà abbastanza serena, tranquilla e soddisfacente. Se siete single, con il giusto atteggiamento potrete trovare una persona speciale.

Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali in calo per quanto riguarda i sentimenti. Queste prime due giornate di agosto non si stanno rivelando così appaganti in amore a causa della Luna opposta, e nonostante Venere sia dalla vostra parte. Anche nel lavoro non vi sentirete benissimo. Avrete bisogno di trovare nuovi stimoli, che possano permettervi di raggiungere obiettivi e soddisfazioni.

Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un mercoledì stimolante al lavoro grazie a questo cielo. Marte e Mercurio in particolare vi daranno tutte le risorse necessarie per mettere insieme progetti professionali davvero ben fatti. Sul fronte amoroso sarete abbastanza affettuosi nei confronti del partner, con la voglia di amare e condividere tutto. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarete particolarmente dolci in questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo. Sarete particolarmente vivaci e allegri nei confronti del partner, con una grande voglia di rendere unico il vostro rapporto. Sfruttate dunque questo periodo di vacanza. In ambito professionale le vostre mansioni richiederanno tempo, ciò nonostante, considerato il periodo, potrete temporeggiare un po’.

Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale non esaltante per i nati nel segno. Il vostro atteggiamento nei confronti del partner, ma anche verso un amico o familiare, potrebbe rivelarsi esasperante. Bene invece il settore professionale, grazie a Mercurio e Marte in sestile, con risultati stabili e soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Agosto inizierà con il piede giusto e non mancheranno momenti dolci e piacevoli. Per quanto riguarda il lavoro invece sarà necessario mostrarsi più aggressivi per riuscire a gestire in modo migliore le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete particolarmente precisi e zelanti sul fronte professionale questo mercoledì di agosto.

Questo vostro atteggiamento vi permetterà di raggiungere grandi obiettivi. Dovrete solo dimostrare il vostro valore. In amore l'intesa con il partner sarà abbastanza soddisfacente, ma mai eccessivamente romantica. Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in congiunzione renderà il vostro rapporto stabile anche in questa giornata, ma attenzione perché questo periodo di transizione non durerà a lungo. Sul fronte professionale sarete abbastanza lucidi da sapere come gestire le vostre mansioni. In ogni caso però, non fate il passo più lungo della gamba. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di mercoledì discreta in ambito amoroso per i nati nel segno. Ci sarà stabilità con il partner, e i buoni momenti arriveranno di conseguenza. Sul fronte professionale attenzione agli imprevisti da parte di Marte e Mercurio in opposizione, che potrebbero rallentarvi un po’. Voto - 7️⃣