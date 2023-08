L'oroscopo della fortuna della settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre 2023 vede protagonista indiscusso della classifica il segno del Capricorno, seguito a ruota da alcuni segni di acqua. Dalla parte opposta si troveranno i segni di fuoco, con Sagittario in fondo alla graduatoria.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della settimana per la fortuna: Giove favorevole a Cancro

1° Capricorno: riceverete una bella notizia sul piano finanziario e professionale che potrebbe rendervi appagati e molto più vivaci.

Sul lavoro non vi fermerete un attimo, e di conseguenza non soltanto i progetti in essere ma anche quelli futuri avranno una conclusione ottimale. Valorizzerete i guadagni facendo una vera e propria iniziazione verso degli investimenti che vi daranno tanta soddisfazione.

2° Cancro: Giove sarà dalla tua parte, pronto a darti tutta la fortuna di cui hai bisogno in questo momento. Sul lavoro le opportunità vi daranno una grinta davvero fuori dall'ordinario, in grado di far emergere una creatività più frizzante che mai. Il lavoro di squadra potrebbe darvi quell'ottimismo che vi permetterà di essere sempre e comunque sulla cresta dell'onda nel corso di questa settimana. Le energie potrebbero durare piuttosto a lungo, anche se sarà necessaria qualche pausa.

3° Pesci: finalmente le questioni lavorative riceveranno quella spinta in più dal punto di vista energetico per poter essere sempre più efficienti. Le straordinarie energie che riuscirete a riacquistare potrebbero farvi risolvere delle questioni di carattere anche burocratico. Nel fine settimana ci sarà spazio per il tempo libero e per il riposo.

4° Vergine: la fortuna di questa settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre 2023 vi darà quella vitalità sul lavoro che stavate cercando. Secondo l'oroscopo infatti le occasioni di guadagno potrebbero assicurarvi nuove prospettive e consentirvi di cimentarvi in investimenti importanti. Invece di aumentare, nel corso della settimana la stanchezza potrebbe progressivamente diminuire grazie ad una buona gestione del vostro tempo.

Opportunità per Scorpione

5° Scorpione: avrete delle belle opportunità che starà a voi cogliere nel momento giusto. Avrete a che fare con degli affari molto remunerativi ma anche con qualche sorpresa che nel corso della settimana si farà sempre più concreta e appagante. Si susseguiranno dei momenti di pausa che potrebbero essere in grado di ricaricare le batterie in poco tempo.

6° Toro: avrete delle belle notizie sul lavoro che potrebbero migliorare il vostro umore e farvi anche agire di vostra iniziativa anche se la fortuna non sarà esattamente ai massimi livelli. Nella squadra di lavoro avvertirete un rialzo della comunicazione e una sintonia che non farà che migliorare. Secondo l'oroscopo della settimana le energie vi permetteranno di essere sempre attivi sia con la mente che con il corpo.

7° Acquario: alti e bassi. Avrete delle belle occasioni miste a momenti di rallentamenti. Potreste essere soggetti a delle turbolenze nel mondo del lavoro e delle finanze che difficilmente vi porteranno ad una stabilità nell'immediato. Il consiglio è quello di fare qualche sacrificio preventivo per poter affrontare qualche spesa in più. Secondo l'oroscopo dovreste dare ascolto a qualche consiglio che possa farvi sentire al sicuro economicamente.

8° Bilancia: ci saranno dei progetti molto ambiziosi che nel corso della settimana troveranno un rallentamento, soprattutto nella seconda metà. Sarete carichi di energia, più che di fortuna, e questo potrebbe permettervi di costruirvi da soli una solida base per fare affari e progetti.

Per la loro concretizzazione dovrete però attendere ancora a lungo. Il weekend dovreste dedicarlo al riposo.

Gemelli in difficoltà

9° Gemelli: comunicare con i colleghi potrebbe essere molto difficoltoso, nel corso della settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre 2023. Potreste essere giù di tono, poco attivi sul piano mentale e più che altro desiderosi di fare delle pause.

10° Ariete: calo della fortuna. Fate attenzione al calo sensibile della fortuna che in questo periodo potrebbe anche comportare dello stress in più. Fare in modo che le questioni lavorative stiano per un po' di tempo lontane da voi potrebbe essere un toccasana che funzionerà, soprattutto nel fine settimana. Qualche affare potrebbe prendervi molto tempo nel corso della settimana e non essere del tutto ottimo per i guadagni.

Le energie saranno anch'esse in calo.

11° Leone: purtroppo il lavoro potrebbe essere molto ripetitivo, noioso, e a tratti anche difficile da gestire. Con la squadra il lavoro sarà ostacolato da numerose situazioni conflittuali che si susseguiranno nel corso della settimana senza sosta. Il nervosismo e una tabella di marcia che potrebbe non funzionare come dovrebbe potrebbero rallentarvi in modo considerevole. Prendetevi più cura di voi stessi.

12° Sagittario: sul piano pratico questa settimana potrebbe essere alquanto inconcludente, con tante situazioni che potrebbero protrarsi a lungo. La tensione con la vostra squadra di lavoro potrebbe incoraggiare qualche diverbio che sarebbe meglio non innescare in questo momento. Il nervosismo e la stanchezza potrebbero indurvi a prendervi qualche pomeriggio tutto per voi.