Le previsioni dell'oroscopo del 31 agosto invitano i Sagittario a prendersi un po' cura di sé. I Vergine devono affrontare a testa alta le difficoltà della vita e i piccoli errori.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: il mese di agosto volge al termine e per molti di voi giunge il momento di tirare le somme. Cercate di fare un bilancio dei vostri obiettivi e se non siete soddisfatti lavorate sodo per migliorare.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 31 agosto vi vedono un po' pensierosi. Forse alcuni ricordi attanagliano la vostra mente.

Ogni tanto fa bene pensare al passato, ma bisogna sempre tenere i piedi ben saldi a terra.

10° Sagittario: cercate di ritagliarvi un piccolo momento, magari verso sera. La giornata sarà molto impegnativa, ma l'importante è prendersi cura di sé.

9° Cancro: siate più coraggiosi e volitivi. Non arrendetevi al primo ostacolo e andate avanti per la vostra strada finché potete. In amore ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero chiarite entro oggi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: giornata molto energica per quanto riguarda il lavoro. Questo entusiasmo, però, potrebbe incupirsi a causa di qualche malumore in amore. Non confondete i due ambiti.

7° Vergine: se siete stati ripresi in ambito professionale non temete, a tutti può capitare di commettere degli errori.

L'importante è saper affrontare con dignità la situazione.

6° Bilancia: l'oroscopo del 31 agosto vi invita a fare scelte un po' più di pancia. Spesso a rimuginare troppo sulle cose si finisce solo a perdere tempo e sbagliare. Siate intraprendenti nel lavoro.

5° Toro: buon momento per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, però, potreste avere qualche contrattempo.

Cercate di non soffermarvi troppo su quello che dicono gli altri, ma seguite il vostro cuore.

Oroscopo segni fortunati del 31 agosto

4° in classifica, Scorpione: dopo qualche giorno un po' giù di corda, tornare in forma. L'arrivo di una bella notizia potrebbe lasciarvi senza parole. In amore l'importante è essere presenti.

3° Leone: questo non è il momento di essere polemici e di rimuginare su ciò che avete fatto o non.

Cogliete al volo le occasioni che vi capiteranno. In amore bisogna prendere una decisione importante.

2° Acquario: le stelle vi invitano ad allargare i vostri orizzonti e a prendere in considerazione delle novità. Ogni tanto c'è bisogno di cambiare, serve a darvi nuovi stimoli.

1° Gemelli: l'amore tornerà a essere un grande punto di forza secondo l'oroscopo del 31 agosto. Preparatevi ad affrontare il nuovo mese che sta per cominciare con grinta e determinazione.