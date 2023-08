L'oroscopo di venerdì 4 agosto è pronto a illustrare in quale modo le energie delle stelle influiranno sulla giornata dei diversi segni zodiacali. Per il Toro e l'Acquario ci sarà qualche problema nelle finanze, mentre o Pesci e il Cancro saranno più concentrati sull'amore.

L'oroscopo di venerdì 4 agosto: Ariete pieno di energia

Ariete: concluderete la settimana lavorativa con una marcia in più ed energia da vendere. In campo sentimentale ci saranno degli alti e bassi, ma se saprete essere abbastanza pazienti tutto si risolverà. Attenti alle spese folli.

Toro: non è il periodo migliore per le finanze, ma voi avete le giuste capacità per ponderare le scelte senza patire troppo. Grandi sfide vi aspettano al lavoro e ci saranno ottime opportunità da prendere al volo per migliorare la vostra posizione.

Gemelli: la fortuna non sarà dalla vostra parte in questo venerdì, ma non arrendetevi. Presto la ruota girerà e per voi si apriranno molte strade. La cosa più importante è mantenere la calma e sapere aspettare i tempi giusti.

Cancro: sarete baciati dalla fortuna e dal punto di vista sentimentale non potreste chiedere di più. Al lavoro non ci saranno grandi novità, ma questa fase di tranquillità potrebbe essere l'ideale per non stancarvi troppo.

Oroscopo del giorno: Vergine sicura di sé

Leone: alti e basi in amore vi faranno penare un po' ma presto la situazione diventerà più serena. Al contrario, avrete una buona energia per le amicizie e potreste approfittarne per uscire e trascorrere delle serate in compagnia.

Vergine: avrete una forte sicurezza al lavoro che darà la giusta carica al vostro umore.

Anche se sorgerà qualche piccolo intoppo nelle finanze, vi sentirete in grado di affrontare qualsiasi ostacolo. In amore potreste perdere la pazienza

Bilancia: ci sono ottime opportunità lavorative all'orizzonte, ma dovrete essere bravi a ponderare bene le vostre scelte per il futuro. In amore il rapporto con la persona amata non va come voi vorreste, parlategliene con calma.

Scorpione: sarà una giornata piuttosto tranquilla e vi dedicherete a quello che più amate fare. In campo professionale come in amore ci sarà un po' di insoddisfazione, ma per il momento non potrete fare molto per cambiare la situazione.

Sagittario a gonfie vele, Pesci romantici

Sagittario: il cielo brilla per voi in amore e tutto procederà per il meglio. Al lavoro le energie saranno ottime e riuscirete a guadagnare l'ammirazione di molti. Dovreste cercare solo di dare più spazio all'introspezione.

Capricorno: l'Oroscopo del giorno annuncia che potrebbe esserci qualche problema in amore. La persona amata reclamerà attenzioni che voi non riuscite a dare e forse per voi è arrivato il momento di farsi qualche domanda.

Acquario: la vostra preoccupazione più grande per adesso sono le finanze che non brilleranno come vorreste. In amore tutto procederà per il meglio e potreste approfittare del prossimo weekend per organizzare una bella gita.

Pesci: al lavoro sarete stanchi e distratti e non vedrete l'ora di portare a termine i vostri impegni per questa settimana. L'amore sarà al centro dei vostri pensieri e i nuovi incontri saranno favoriti per chi è ancora single.