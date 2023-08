Le previsioni dell'oroscopo del 6 settembre invitano i Gemelli ad aprirsi a nuove esperienze. Gli Acquario, invece, sono un po' instabili.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: siete un po' instabili, forse ci sono delle cose che vi stanno turbando. Cercate di essere lungimiranti e di non soffermarvi solamente sulle cose negative, ma guardate anche il potenziale positivo.

11° Bilancia: secondo l'Oroscopo del 6 settembre, i nati sotto questo segno farebbero bene a prendersi un momento per sé. Ricordate che la cura del corpo e della mente è fondamentale per affrontare la vita.

10° Vergine: siete persone molto socievoli, che amano circondarsi di persone care, tuttavia, al contempo non amate le mezze misure. Solitamente vi donate molto, ma quando venite feriti, siete in grado di togliere tutto.

9° Scorpione: novità e movimenti in arrivo nella vostra vita. Ci sono delle situazioni che stanno per cambiare, quindi, cercate di tenere gli occhi ben aperti e, soprattutto, di non lasciarvi sfuggire alcun dettaglio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: una notizia inaspettata potrebbe cambiare il corso della vostra giornata. In bene o in male? Per questo dovrete attendere per scoprirlo. Molto incisivo sarà il vostro modo di affrontare le novità.

7° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 6 settembre vi invitano a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Voltarsi indietro è importante per capire chi si è diventati, ma non dovete restare troppo ancorati al passato.

6° Toro: giornata un po' turbolenta per quanto riguarda le faccende di tipo professionale. Ad ogni modo, non ci sarà nulla che potrà turbare la vostra quiete interiore e non permettete a nessuno di interferire.

5° Cancro: quando siete sicuri di una cosa siete molto testardi e disposti ad andare avanti fino alla fine. Dal punto di vista professionale è importante mettere dei limiti se non volete strafare.

Oroscopo segni fortunati del 6 settembre

4° in classifica Gemelli: siete molto attenti alle vostre cose e ai vostri affetti. Cercate di essere più flessibili e di aprirvi anche ad esperienze nuove che esulano dal vostro solito mood di fare.

3° Pesci: siete persone che non amano gettarsi a capofitto nelle nuove situazioni. Solitamente, infatti, preferite prima tastare il terreno prima di cimentarvi in un nuovo progetto. Cosa sarebbe, però, la vita senza il rischio?

2° Leone: in amore è tempo di guardarsi negli occhi e di esprimere reciprocamente quelli che sono i vostri sentimenti. Liberatevi dei vostri limiti e godetevi la vita come viene, almeno per qualche volta.

1° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 6 settembre vi esortano ad essere intraprendenti. Non siate troppo timorosi, in quanto questo è un periodo davvero interessante per il lavoro.