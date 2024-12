L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre vedrà ancora qualche ostacolo da superare per i nativi Gemelli al lavoro, mentre per la Bilancia ci sarà una certa complicità con il partner. Il Sagittario avrà modo di trascorrere momenti divertenti insieme alle persone che ama, mentre il Cancro vivrà questo periodo con grande leggerezza.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 dicembre 2024 segno per segno

Ariete: l'ultima settimana dell'anno trascorrerà in modo sereno per voi nativi del segno. Sarete presi dal vostro rapporto, trovando del tempo da dedicare alla persona che amate per stare bene insieme, soprattutto in queste giornate natalizie.

Sul fronte lavorativo avrete ancora Marte, Giove e Mercurio a favore. Sarete nelle condizioni giuste per rifinire i vostri progetti e lavorare con leggerezza e serenità. Voto - 9️⃣

Toro: la settimana di Natale potrebbe rivelarsi abbastanza impegnativa da gestire per quanto riguarda i sentimenti. Far emergere le vostre emozioni quando la luna e Venere vi remano contro non sarà semplice. Cercate di fare uno sforzo, e lasciare che chi vi sta intorno possa trascorre momenti sereni. Sul posto di lavoro sarete abbastanza impegnati, ciò nonostante non vi dispiacerà trascorrere qualche ora in più al lavoro. Voto - 6️⃣

Gemelli: vi attendono giornate davvero fortunate secondo l'Oroscopo. Venere illuminerà la vostra relazione di coppia, dimostrando riconoscenza e buoni sentimenti verso la persona che amate.

Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà opposta. In ambito lavorativo ci sarà ancora qualche ostacolo da superare, e potrebbe essere necessario chiedere aiuto. Voto - 8️⃣

Cancro: vivrete questo periodo con maggior leggerezza, aiutati da questo cielo meno ingombrante nei vostri confronti. Vi sentirete bene insieme alle persone che amate, e in queste giornate natalizie non potrete chiedere di meglio, anche per riposarvi un po’ e recuperare le energie.

In ambito lavorativo rallenterete un po’, prendendo del tempo per riprendere fiato e tornare più attivi. Voto - 8️⃣

Leone: non sarà un periodo facile per quanto riguarda i sentimenti. Oltre a Venere, anche la Luna potrebbe portare un po’ di scompiglio nella vostra vita amorosa. Non vi sentirete così invincibili come prima e il sostegno del partner sarà fondamentale per superare gli ostacoli insieme.

Nel lavoro sarete ancora molto abili nelle vostre mansioni, anche se sentirete la necessità di cambiare qualcosa. Voto - 6️⃣

Vergine: meglio non farsi troppe domande su come funziona il vostro lavoro. L'importante sarà fare bene le vostre mansioni, senza uscire fuori dal seminato. Bene invece la sfera sentimentale, anche se questo cielo non sarà particolarmente influente. In ogni caso, avrete buone occasioni per mettere in mostra le vostre emozioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: godrete di una forte complicità in campo amoroso nel prossimo periodo grazie a Venere in trigono. Anche la Luna vi darà una mano a creare una piacevole intesa tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro qualcosa vi spingerà a dare di più per i vostri progetti, e poter ottenere interessanti soddisfazioni.

Voto - 9️⃣

Scorpione: Venere potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote in questo periodo secondo l'oroscopo. In questa settimana di Natale potrebbe rivelarsi difficile mantenere la calma e mostrare buone emozioni. Per fortuna, l'astro argenteo vi darà una mano proprio durante la giornata di Natale. Sul posto di lavoro invece saprete giocare bene le vostre carte, gestendo in modo efficace le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale priva di turbolenze nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Avrete modo di trascorrere delle feste in tutta serenità e divertimento, grazie a Venere in sestile e alla Luna che raggiungerà il vostro cielo. Anche nel lavoro tutto procede come da voi previsto.

Marte e Mercurio inoltre metteranno in risalto le vostre abilità. Voto - 9️⃣

Capricorno: se avete una relazione stabile, questa settimana potrebbe non iniziare per il verso giusto a causa della Luna. Tranquilli, il vostro Natale non sarà a rischio, ciò nonostante dovrete dimostrare di essere comprensivi e attenti ai desideri del partner per stare bene insieme. Riguardo il lavoro, sarete consapevoli delle vostre capacità, di quali obiettivi potrete raggiungere e quali dovranno aspettare. Voto - 7️⃣

Acquario: godrete di una relazione di coppia grandiosa grazie a Venere, ma in questa settimana la Luna sarà in cattivo aspetto proprio durante la giornata di Natale. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, per cui non lasciate che si creino delle crepe, soprattutto per questioni da poco.

Sul posto di lavoro potrete contare su Giove e Mercurio per gestire bene le vostre mansioni. Attenzione però a Marte in opposizione. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna farà oscillare spesso il vostro umore in questa settimana di Natale. Sarà necessario cercare di mantenere un certo equilibrio tra voi e la persona che amate, affinché possiate stare bene insieme. Sul posto di lavoro questo cielo continuerà ad ostacolarvi. Meglio prendervi qualche momento per riflettere bene sulle prossime mosse. Voto - 7️⃣