Le previsioni dell'oroscopo dell'8 settembre invitano i Leone a trovare un punto di incontro tra la testa e il cuore. I Cancro, invece, dovrebbero evitare dei nuovi incontri.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: cercate di tenere i nervi sotto controllo, onde evitare di dare luogo a scenate delle quali poi potreste pentirvi. In ambito sentimentale è importante saper ascoltare la persona che avete accanto.

11° Cancro: non siete molto in vena di dialogare, specie con persone sconosciute. Quando vi trovate in questa fase, forse è il caso di evitare i nuovi incontri.

Nel lavoro siete molto pazienti.

10° Capricorno: le previsioni dell'Oroscopo dell'8 settembre vi invitano a prendere in mano le redini del vostro futuro e a lottare fino in fondo per riuscire a portare a casa i risultati sperati. Sarete ricompensati.

9° Ariete: la tenacia e la determinazione sono doti che non devono mai mancare nella vita. Dal punto di vista professionale è importante essere onesti con voi stessi e capire quale sia la strada che preferite percorrere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: siete molto coraggiosi solitamente, ma ricordate che non siete indistruttibili, quindi, se necessario, fermatevi un attimo a riflettere prima di prendere decisioni affrettate.

7° Sagittario: se vi trovate in difficoltà non abbiate paura di chiedere aiuto. In amore è tempo di essere un po' più determinati. Se volete davvero qualcosa, allora insistete e non fermatevi.

6° Scorpione: secondo l'oroscopo del giorno 8 settembre, i nati sotto questo segno farebbero bene a vivere alla giornata. Spesso tendete a perdervi nei meandri del vostro spirito organizzativo, trascurando quello che è il presente.

5° Vergine: in amore siete un po' titubanti e la cosa potrebbe generarvi qualche turbamento. Non siate troppo polemici in quanto questo non servirà affatto a rendere certe situazioni più leggere.

Oroscopo dei segni fortunati dell'8 settembre

4° Leone: ci sono delle decisioni da prendere a stretto giro e questo potrebbe causarvi qualche turbamento.

Ad ogni modo, cercate di trovare un punto di incontro tra mente e cuore.

3° Bilancia: chi è in attesa di un responso importante, non deve avere fretta. Ricordate che nella vita è importante essere onesti con se stessi e non perdere mai di vista i vostri valori.

2° Acquario: siate più comprensivi in amore. Questo è un momento molto positivo in quanto Venere è in congiuntura favorevole, per tale ragione, sarebbe un vero peccato sprecare questa occasione.

1° Pesci: occhi aperti sulle nuove opportunità. L'oroscopo dell'8 settembre vi esorta a prepararvi a delle novità molto interessanti, che potrebbero modificare anche significativamente la vostra vita.