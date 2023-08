L'oroscopo dell'amore di mercoledì 30 agosto 2023 vede in vetta il segno della Vergine, il compagnia del segno dei Pesci sempre alle prime posizioni. L'Ariete troverà un punto di contatto molto solido con il partner. In ribasso si troverà lo Scorpione.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo di mercoledì per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo del 30 agosto, amore: Pesci alle stelle

1° Vergine: finalmente con il partner riuscirete a comprendervi appieno, a sentire cosa vuole l'altro e ad avviare dialoghi che possano fare la differenza.

Con la famiglia raggiungerete un punto di intesa che difficilmente si sgretolerà sotto qualche colpo dell'incomprensione, in questo momento.

2° Pesci: sarete attenti a voi stessi e alle esigenze degli altri, portandovi progressivamente a una atmosfera decisamente idilliaca. Farete di tutto per mantenerla, anche evitare alcune discussioni. Secondo l'oroscopo di mercoledì 30 agosto avrete una bella sorpresa dal partner.

3° Ariete: dopo alcune turbolenze interne nella coppia si creeranno i presupposti per far evolvere la vostra storia d'amore. Farete dei passi in avanti che molto probabilmente non avevate tenuto in conto in questo momento.

4° Sagittario: avrete una distensione che vi porterà a fare amicizie e a ripristinare qualche rapporto che è andato a perdersi con il tempo.

Secondo l'oroscopo potreste avere una sorpresa da parte della persona amata che vi porterà a una ulteriore maturazione.

Discussioni per Bilancia

5° Leone: in famiglia le questioni irrisolte saranno finalmente destinate a trovare un punto di approdo. L'ambito amicale potrebbe essere il motore per cui anche quelli più remissivi fra voi avranno voglia di divertirsi un po'.

6° Gemelli: la vostra situazione sentimentale potrebbe essere a un punto in cui dovreste scegliere che strada prendere. Secondo l'oroscopo dunque sarà tempo di decisioni e di situazioni che vi porteranno a riflessioni sempre più profonde.

7° Toro: le vicende amorose potrebbero avviarsi lentamente verso un miglioramento, che però non implicherà immediatamente un ritorno della passionalità.

Il romanticismo però potrebbe essere una chiave di volta per avviare un percorso più sereno.

8° Bilancia: avrete un po' di discussioni con il partner che vi daranno modo di riflettere meglio sulla vostra situazione attuale. Fare qualcosa per la famiglia potrebbe essere un modo per esternare il vostro affetto. Vi sentirete anche più appagati interiormente.

Capricorno solitario

9° Cancro: avrete a cuore le questioni di natura familiare molto di più rispetto a quelle di natura sentimentale. Per quanto concerne le amicizie potreste averne poche intorno in questo periodo, ma non sempre per voi questo sarà un dispiacere, anzi.

10° Capricorno: avrete voglia di trascorrere questa giornata senza nessuno che possa turbare il vostro equilibrio, e in ambito familiare potreste avere molte possibilità di arrabbiarvi in questo momento.

Potreste avere qualche calo dell'umore dovuto a discussioni piuttosto importanti.

11° Acquario: avrete un po' di tristezza in corpo a causa di qualche nostalgia che si farà largo nella vostra mente e nel vostro cuore. Potreste avere delle turbolenze in amore che preferirete stare per conto vostro, facendo qualcosa che vi faccia distrarre davvero.

12° Scorpione: questo calo potrebbe essere dovuto a una discussione che non è ancora stata risolta, e che nella giornata di mercoledì 30 agosto 2023 potrebbe portarvi un po' di malinconia. Secondo quanto riportato dall'oroscopo potreste avere qualche contrattempo a un appuntamento.