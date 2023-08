L'oroscopo della giornata di mercoledì 30 agosto vedrà un Acquario meno sfortunato in amore grazie alla Luna nel segno, mentre Leone potrebbe essere un po’ ingenuo con certe occasioni. Ariete godrà di una splendida intesa con il partner, mentre Scorpione farà fatica a esprimere i propri sentimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 30 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 30 agosto 2023 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì positiva sul fronte sentimentale. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà regolato dalla Luna e da Venere in buon aspetto.

Anche voi single sarete in grado di vivere meglio il rapporto con amici e familiari. Nel lavoro ve la caverete piuttosto bene, ma attenzione a non sovraccaricarvi di mansioni da svolgere. Voto - 8️⃣

Toro: con questo cielo purtroppo sfavorevole, sarete un po’ troppo sfacciati sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Single oppure no, questo vostro atteggiamento, se espresso verso la vostra fiamma, non vi porterà molto lontano. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza chiari in quel che fate, con le idee giuste per ottenere i giusti risultati. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima dal punto di vista amoroso. Sarete in grado di esprimere al meglio i vostri sentimenti, con una grande voglia di godere al meglio della vostra storia d'amore.

Sul fronte professionale potreste avere qualche dubbio su come gestire i vostri progetti a causa di Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di mercoledì positiva per voi nativi del segno. Godrete di un cielo abbastanza sereno secondo l'oroscopo e, single oppure no, riuscirete a stabilire una piacevole intesa con la vostra fiamma.

In ambito professionale saprete esprimere le vostre idee al meglio, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 8️⃣

Leone: quando si tratta di mansioni troppo belle per essere vere, sarà importante non mostrare ingenuità. Se alcune occasioni dunque sono alla vostra portata, con ampio margine di guadagno, analizzate bene la situazione prima di accettare.

In amore la Luna in opposizione potrebbe far calare un po’ l'intesa tra voi e il partner. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, e apprezzerete molto la compagnia della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Giove vi renderanno abbastanza attivi e fortunati da mettere insieme progetti davvero ben fatti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un mercoledì davvero romantico per voi nativi del segno grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarete in grado di manifestare le vostre emozioni e godere di splendidi momenti. Sul fronte professionale Marte vi darà quella spinta necessaria per portare a termine le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere entrambi in cattivo aspetto, farete molta fatica ad esprimere i vostri sentimenti. Intendiamoci, magari quello che provate è vero, ma dovrete anche essere in grado di comunicarlo alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà di grande aiuto nei vostri progetti, ciò nonostante, con Giove contrario meglio non fare scelte troppo azzardate. Voto - 6️⃣

Sagittario: oroscopo di mercoledì ottimo dal punto di vista sentimentale. Questa giornata di agosto si rivelerà interessante per la vostra relazione di coppia, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Nel lavoro state svolgendo i vostri progetti con un po’ di malavoglia, che sicuramente non vi aiuterà a ottenere risultati migliori.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sognare in grande in amore sarà possibile per voi nativi del segno, ciò nonostante dovrete essere in grado di poter realizzare questi sogni e far felice il partner e voi stessi. Sul fronte professionale godrete del sostegno di stelle come Mercurio, Giove e Saturno. Riuscirete dunque a fare importanti progressi, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di mercoledì meno sfortunata in amore secondo l'oroscopo. La Luna sarà dalla vostra parte, e tra voi e il partner ci sarà una maggior tranquillità, utile per poter chiarire eventuali problemi del vostro rapporto. Sul fronte professionale Marte porterà buone energie, da investire su quei progetti che potrebbero portare risultati interessanti.

Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale discreta sul fronte amoroso. Questo cielo sarà tutto sommato sereno per voi nativi del segno, e il rapporto con la vostra anima gemella andrà avanti in modo piacevole. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero richiedere del tempo in più L'importante sarà riuscire a centrare l'obiettivo. Voto - 7️