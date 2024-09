L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre 2024 è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni. In evidenza le previsioni e la classifica settimanale valida per tutti i segni dello zodiaco. A dominare la scaletta del periodo, lo Scorpione, in prima posizione grazie all'ingresso di Venere nel segno. Ottimo momento anche per Cancro e Leone, rispettivamente sostenuti dalla presenza della Luna nelle giornate di martedì e venerdì. Per l'Ariete invece è prevista una fase abbastanza negativa da superare.

Previsioni zodiacali 23-29 settembre e graduatoria: molto bene anche Bilancia

12° posto - Ariete. La settimana di chiusura del mese di settembre porterà situazioni impegnative da affrontare. I sentimenti saranno altalenanti e, nonostante la capacità di affascinare e usare le parole giuste, in questo periodo le energie potrebbero non essere dalla vostra parte. In amore, sarà opportuno lasciar scorrere eventuali tensioni senza reagire impulsivamente. Qualche incomprensione può minacciare l'armonia della relazione, quindi la calma sarà fondamentale per evitare situazioni spiacevoli. Chi è single dovrebbe smettere di trattenere i propri sentimenti per paura di complicazioni. Continuando su questa strada, vi precluderete esperienze che potrebbero invece rivelarsi entusiasmanti.

Sul piano professionale, la settimana può vedervi meno motivati. La tentazione di evitare responsabilità, vi porterà a cercare rifugio in distrazioni effimere.

11° posto - Acquario. Si presenta un periodo piuttosto impegnativo, specialmente sul fronte relazionale. In ambito affettivo, chi vive una relazione stabile potrebbe dover fare i conti con alcuni imprevisti che rischiano di stravolgere i piani.

Un evento inatteso può sottrarre tempo prezioso da dedicare al partner, creando qualche malumore. La chiave sarà mantenere la calma e non alimentare polemiche. Se non riusciste a gestire la situazione con serenità, alcuni vecchi attriti rischierebbero di prolungarsi oltre il dovuto. Per chi è libero da legami, questa settimana potrebbe non essere la migliore per trovare l'intesa che cercate.

Se vi siete posti delle aspettative elevate, sarà meglio rivederle e rimandare eventuali incontri a momenti più propizi. In ambito lavorativo, alcuni progetti che vi verranno proposti sembreranno poco interessanti.

10° posto - Toro. Si prospetta in salita il periodo, caratterizzato da una serie di incombenze che metteranno alla prova la vostra pazienza. Le stelle segnalano tensioni nei rapporti affettivi, dove la mancanza di dialogo rischierà di alimentare incomprensioni. Se non farete un passo indietro e non cercherete di vedere il meglio nelle persone che vi circondano, la situazione potrebbe degenerare. Sarà essenziale impegnarsi a guardare oltre i difetti altrui, concentrandosi sugli aspetti positivi.

I single, invece, inizieranno la settimana sottotono, ma la situazione si ribalterà rapidamente. Verso metà periodo, infatti, ci sarà spazio per divertirsi e trascorrere serate piacevoli con amici o nuovi incontri. La vita sociale si riaccenderà, regalandovi momenti di svago. Sul piano professionale, il periodo richiederà una dose extra di organizzazione e pragmatismo. Le difficoltà non mancheranno.

9° posto - Capricorno. Il periodo in analisi potrebbe evolvere in maniera poco favorevole, soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali. Le difficoltà che state affrontando in ambito amoroso rischiano di amplificarsi, specie se già ci sono state incomprensioni. La tensione potrebbe sfociare in discussioni accese, quindi sarà meglio riflettere prima di dire qualcosa di cui poi potreste pentirvi.

Tuttavia, verso il fine settimana, il clima cambierà radicalmente, portando maggiore serenità e armonia nei rapporti. Per chi è ancora alla ricerca di una relazione, questa settimana sarà l'occasione ideale per fare chiarezza e liberarsi da legami o amicizie che non vi valorizzano. Tagliare i ponti con persone che non corrispondono ai vostri standard vi darà lo slancio necessario per guardare avanti. Sul fronte lavorativo, sarà il momento giusto per occuparsi di quei piccoli progetti che avete messo da parte.

8° posto - Gemelli. Dal 23 al 29 settembre si prospetta una settimana ricca di novità e momenti distensivi. Il clima astrale vi sarà favorevole, permettendovi di godere di rapporti più profondi e di una complicità crescente con la persona amata.

L’intesa sarà ottima, e per chi vive una relazione consolidata, ci sarà la possibilità di pianificare progetti importanti per il futuro, rafforzando ulteriormente il legame. Per chi è libero da impegni sentimentali, la settimana sarà brillante e vivace. Le stelle vi invitano a mettere da parte le malinconie e ad aprirvi a nuove esperienze. Le serate saranno perfette per incontrare nuove persone e divertirsi in compagnia degli amici. Sul piano lavorativo, riuscirete a ottenere soddisfazioni che vi gratificheranno, sia dal punto di vista economico che personale. Non mancheranno stimoli positivi provenienti dai colleghi.

7° posto - Sagittario. Gli ultimi giorni di settembre vi vedranno più riflessivi del solito.

In ambito affettivo, la parola d'ordine sarà pazienza. Qualsiasi difficoltà incontrerete nella relazione, dovrete affrontarla con un sorriso e mantenendo un atteggiamento diplomatico. Le piccole incomprensioni potrebbero essere l’occasione per rafforzare il legame, se saprete cogliere l’opportunità di discuterne con serenità. Per chi è ancora senza un partner, sarà necessario fare i conti con un impegno preso alla leggera. Se avete promesso qualcosa che ora vi sembra difficile mantenere, non esitate a chiedere aiuto a una persona di fiducia. Sul fronte lavorativo, la settimana si rivelerà più positiva del previsto. Un complimento inaspettato da parte di una persona che collabora con voi vi darà la carica.

6° posto - Vergine. Le previsioni dell'oroscopo indicano che le vostre buone energie si manterranno stabili, senza eccessivi scossoni. In campo affettivo, la sintonia con la persona amata sarà fluida e serena, caratterizzata da un dialogo costruttivo e rassicurante. Il clima di armonia contribuirà a consolidare il legame senza particolari sforzi. Chi è senza un partner, questa settimana potrebbe imbattersi in incontri promettenti, capaci di dare una svolta significativa alla sfera sentimentale. Nel settore professionale, è il momento di osare. Mettere da parte la prudenza e gettarsi in nuove sfide sarà la chiave per ottenere grandi risultati. La fortuna sarà al vostro fianco, ma richiederà un pizzico di audacia per essere pienamente sfruttata.

Lasciatevi guidare dall’istinto e non esitate a prendere decisioni anche se comportano qualche rischio.

5° posto - Pesci. La settimana di chiusura di settembre si preannuncia tranquilla e senza intoppi, offrendo un senso di equilibrio sia nella vita personale che professionale. In ambito sentimentale, avrete la possibilità di abbattere eventuali barriere che si sono create nel rapporto, grazie a un clima di fiducia che vi permetterà di riavvicinarvi al partner. Chi è ancora alla ricerca dell'amore, potrebbe trovarsi a dover affrontare qualche delusione dovuta a troppe aspettative non soddisfatte. È importante rivedere certe dinamiche e imparare a non dare nulla per scontato. Nel lavoro, sarà fondamentale mantenere la prudenza.

Evitate mosse azzardate o decisioni frettolose, perché qualsiasi scorciatoia potrebbe rivelarsi controproducente. Meglio prendersi il tempo necessario per valutare ogni situazione.

4° posto - Bilancia. La settimana in arrivo sarà semplicemente brillante! Le stelle vi sosterranno in modo particolare nel campo affettivo, dove l'influenza positiva di Venere porterà serenità e gioia nei rapporti. La relazione con la persona amata sarà particolarmente armoniosa e vi sentirete in grado di risolvere qualsiasi malinteso con facilità. Le stelle promettono giornate piacevoli, dove il romanticismo e l’intesa regneranno sovrani. Chi è ancora libero da legami troverà nella settimana la possibilità di fare incontri interessanti e significativi, grazie alla complicità delle stelle.

Nuove conoscenze potrebbero rivelarsi più che stimolanti. Sul fronte professionale, sarà il momento giusto per esplorare nuove strade, anche se richiederanno qualche sacrificio. Agire in modo indipendente vi porterà fiducia e risultati gratificanti.

3° posto - Cancro. Le stelle sorrideranno ai nati sotto il segno del Cancro, regalando loro una settimana straordinaria. Sul piano sentimentale, vi sentirete più sicuri e determinati, pronti a prendere decisioni a lungo rimandate. Se avete esitato in passato, ora è il momento di fare quel passo decisivo. Le relazioni affettive vi daranno una sensazione di stabilità e fiducia, rendendovi protagonisti di una fase di crescita emotiva. Per chi è single, sarà importante cambiare prospettiva.

Osservare gli altri da un’angolazione diversa potrebbe aiutarvi a scoprire qualità che non avevate notato. L’apertura mentale sarà la chiave per vivere nuove emozioni. Nel lavoro, la settimana si rivelerà estremamente produttiva: vi sentirete invincibili e capaci di surclassare chiunque. Non esitate a puntare in alto, perché il successo sarà alla vostra portata.

2° posto - Leone. Si prospetta una settimana promettente, soprattutto per quanto riguarda i legami affettivi e la carriera. In amore, sarà una fase di recupero e rafforzamento. Se ci sono state tensioni o incomprensioni, questo è il momento perfetto per risolverle e riportare equilibrio nella relazione. La complicità con la persona amata sarà tangibile e vi permetterà di riscoprire l’importanza di stare insieme. Per chi non ha ancora trovato l’anima gemella, la settimana offrirà l’occasione per aprirsi a nuovi dialoghi. Sarà importante esprimere i propri sentimenti con sincerità, perché chi vi interessa potrebbe rispondere in maniera positiva e creare un’intesa inaspettata. Nel campo professionale, dopo un periodo di stabilità, sentirete il bisogno di esplorare nuovi orizzonti. Questa è l’opportunità perfetta per sfruttare al massimo il vostro pragmatismo e avviare iniziative ambiziose.

1° posto - Scorpione. La settimana dal 23 al 29 settembre sarà decisamente fortunata. La configurazione planetaria sarà estremamente favorevole, con Venere nel segno che offrirà supporto a chi è. Sul fronte sentimentale, questa sarà un’occasione imperdibile per dare una svolta positiva alla vita di coppia. I progetti condivisi fioriranno, e il rapporto sarà rafforzato da una maggiore comprensione. Per chi è single, le stelle consigliano di approfittare di questa fase per ricucire eventuali strappi o riallacciare rapporti lasciati in sospeso. La diplomazia e la capacità di dialogare saranno i vostri alleati, aiutandovi a risolvere vecchie questioni. Nel lavoro, la settimana sarà altrettanto positiva: lo spirito imprenditoriale che vi contraddistingue emergerà in tutta la sua forza, permettendovi di ottenere successi sia personali che finanziari. Non mancheranno gratificazioni economiche e riconoscimenti per i vostri sforzi.