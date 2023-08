L'Oroscopo della settimana che va dal 28 agosto al 3 settembre vede una Bilancia più attiva e spontanea al lavoro grazie all'aiuto di Marte in congiunzione, mentre Gemelli non dovrà rimanere fermo sulle proprie posizioni. Capricorno sarà piuttosto ispirato al lavoro e con idee interessanti, mentre Leone continuerà a cercare nuove vie per da percorrere al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 28 agosto al 3 settembre.

Previsioni oroscopo dal 28 agosto al 3 settembre 2023 segno per segno

Ariete: questa settimana si rivelerà abbastanza entusiasmante sul fronte sentimentale per i nati nel segno.

La Luna navigherà in buone posizioni, rendendo il vostro rapporto di coppia più appagante. Per quanto riguarda il lavoro Marte in opposizione vi rallenterà un po’ fisicamente, ciò nonostante avrete ancora un mucchio di idee che vorreste sviluppare. Voto - 7️⃣

Toro: Venere in quadratura continuerà a darvi parecchio filo da torcere. L'astro argenteo vi darà una mano tra le giornate di giovedì e venerdì, ciò nonostante meglio non avere grandi aspettative. Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per fare bilanci, considerato quanto di buono siete riusciti a fare nell'ultimo periodo. Voto - 7️⃣

Gemelli: rimanere fermi sulle vostre posizioni non vi aiuterà a ottenere risultati migliori dai vostri progetti, o rapporti più appaganti con le persone che amate.

Affinché la vostra vita quotidiana possa funzionare bene, abbiate più rispetto di chi vi sta intorno, ammettendo le vostre responsabilità quando necessario. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva in quest'ultima settimana di agosto. L'estate è quasi giunta al termine, ma vi sentirete ancora desiderosi di trascorrere dei momenti davvero dolci con la persona che amate.

Sul fronte professionale sarà il momento adatto per dedicarsi a nuove sfide, ma attenzione ora a Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Leone: sarete ancora alla ricerca di nuove vie da percorrere sul fronte professionale, e che possano darvi maggiori soddisfazioni. In amore potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina, eliminando alcuni rapporti in favore di nuovi.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali positive. Nutrirete un buon rapporto con il partner, costruendo una forte intesa. Attenzione però tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà in opposizione. Nel lavoro perderete il supporto di Marte, ciò nonostante avrete idee e forza di volontà a sufficienza da mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale piacevole nel corso della prossima settimana per i nati nel segno. Con il partner ci sarà una piacevole intesa, che però potrebbe venire meno nel weekend, quando la Luna sarà in opposizione. Nel lavoro sarete abbastanza concentrati, ma soprattutto più attivi e spontanei grazie al sostegno di Marte in congiunzione.

Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta Venere sarà in quadratura anche in quest'ultima pagina di agosto. Di contro, la Luna vi darà qualche piccola soddisfazione tra le giornate di giovedì e venerdì, ma è chiaro che il vostro rapporto andrà riparato. Sul fronte professionale avrete idee interessanti da applicare ai vostri progetti grazie a Mercurio e Saturno in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale valida nel corso della prossima settimana. Secondo l'oroscopo Venere sarà ancora dalla vostra parte e la Luna vi darà una mano nel weekend a esaltare al meglio il vostro rapporto. Se siete single, invec, vi aiuterà a trovare la persona giusta. In ambito lavorativo sarete piuttosto collaborativi grazie a Marte in sestile, ma per i buoni risultati dovrete aspettare.

Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo piacevole in amore, almeno durante la prima parte della settimana. Secondo l'oroscopo il weekend potrebbe non essere così entusiasmante a causa della Luna in quadratura dal segno dell'Ariete. Per quanto riguarda il lavoro arriverà Marte in quadratura che potrebbe rallentarvi un po’. Fortunatamente, ci saranno astri come Mercurio e Giove a darvi una mano. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà una settimana più gratificante in amore grazie alla Luna che navigherà in buone posizioni. Con il partner sarà possibile stabilire un dialogo, che dovrà rivelarsi costruttivo per ricominciare a ricostruire il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, l'arrivo di Marte in Bilancia porterà benefici sui vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una settimana più serena sul fronte sentimentale per i nati nel segno. Potrete godervi quest'ultimo periodo di vacanza con le persone che amate. La Luna in congiunzione tra giovedì e venerdì inoltre, vi darà una mano a rendere questo periodo speciale. Nel lavoro non avrete più Marte in opposizione, e vi sentirete più attivi. Voto - 7️