L'oroscopo settimanale dal 28 agosto al 3 settembre invita i Toro che hanno una relazione ad affrontare qualche questione irrisolta. Per le persone che appartengono al segno dello Scorpione sarà un periodo fortunato, invece per i Bilancia sarà una settimana complicata. A seguire l’astrologia dedicata alla settimana che va da lunedì 28 agosto a domenica 3 settembre e le previsioni delle stelle con le pagelle zodiacali.

Previsioni dell'oroscopo settimanale 28 agosto-3 settembre, amore: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa settimana di agosto è splendida soprattutto per l’amore.

C’è chi farà degli incontri passionali e chi trascorrerà più tempo con la persona interessata tra gite fuori porta e passatempi. Alcuni amici potrebbero darvi una mano a conquistare la persona che ha fatto breccia nel vostro cuore. Siate sempre voi stessi nelle nuove conquiste. Voto: 8

Toro – Nella vostra vita sentimentale potrebbero esserci qualche ombra da affrontare. Cercate di non essere troppo suscettibili. Le vacanze aprono, per molti Toro, le porta dell’amore. Qualcosa di indimenticabile potrebbe accadere durante una gita fuori porta o un viaggio di lavoro. Voto: 7

Gemelli – Questo periodo è un mix di miele e peperoncino. Qualche difficoltà potrebbe nascere in alcune coppie. Non date nulla per scontato, soprattutto le cose che hanno bisogno di tempo.

In questa settimana, alcuni progetti di coppia potrebbero arenarsi. Non disperatevi, in autunno aumenterà la vostra creatività e migliorerà il vostro feeling. Voto: 7

Cancro – L’amore potrebbe arrivare durante una gita fuori porta e una vacanza esotica. Anche nel weekend potrebbe scattare una scintilla tra voi e uno sconosciuto.

Le stelle promettono di essere molto generose con i cuori solitari che hanno difficoltà a trovare il partner dei loro sogni. Chi ha una relazione d’amore vivrà alcuni momenti romantici e altri litigiosi. Molto favorite le coppie che hanno figli e nipoti.

Voto: 7,5

Astrologia per la settimana dal 28 agosto al 3 settembre, vita di coppia e single: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Per i single, questa settimana regala incontri mozzafiato. Anche chi non è mai andato in vacanza riscuoterà un discreto successo dal punto di vista amoroso. Alcune avventure amorose potrebbero diventare importanti in seguito. Le coppie più innamorate penseranno al matrimonio o al loro nido d’amore da acquistare. Voto: 8

Vergine – Per alcune coppie, la data delle nozze potrebbe essere definitiva. Il rinnovo della vostra vita affettiva è in atto. Lasciatevi andare, i cambiamenti saranno dolci, morbidi e piacevoli: godeteveli senza lamentele. Per i cuori solitari del segno, questa settimana offrirà qualche avventura indimenticabile.

Voto: 7,5

Bilancia – Grazie agli amici più cari potreste fare delle conoscenze che vi cambieranno la vita in meglio. Alcune coppie fresche potrebbero vivere una settimana complicata per via delle differenze caratteriali, e c’è chi metterà la parola fine al rapporto di coppia. Anche le coppie più longeve rischieranno di ritrovarsi al centro di una discussione infinita per colpa dei pettegolezzi di quartiere. Se vi amate davvero, ignorate le malelingue e curate di più la vostra relazione d’amore. Voto: 6,5

Scorpione – Per i Scorpione che hanno una relazione ben consolidata sarà un periodo baciato dalla fortuna. La dea bendata vi aiuterà a realizzare progetti su cui volete lavorare a lungo termine con la vostra dolce metà.

Se il vostro cuore è ancora solo, avrete dalla vostra parte stelle benevoli che faranno di tutto per farvi incontrare il partner dei vostri sogni. Voto: 7,5

La settimana 28 agosto-3 settembre secondo l'oroscopo per la vita amorosa: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le stelle di questa settimana favoriscono gite fuori porta, brevi vacanze ma anche rappacificazioni. Chi è single potrebbe incontrare finalmente l’amore della loro vita. Le giornate a maggior rischio di crisi o insoddisfazioni saranno quelle del weekend alcune coppie si ritroveranno a discutere dei problemi nati nel corso di questa settimana. Voto: 7

Capricorno – Secondo l'Oroscopo della settimana 28 agosto-3 settembre, chi aprirà il cuore all’amore vivrà momenti indelebili e magici.

Molti incontri li vivrete in maniera intensa e passionale. Proprio in questi giorni nasceranno molti nuovi amori, che dureranno un bel po’. Favorite le coppie che si sentono già pronte a sostenere nuove sfide o a mettere in cantiere un nuovo progetto. Voto: 8

Acquario – Le stelle di questa settimana favoriscono i ritorni di fiamma e i viaggi d’amore. Se il rapporto di coppia è solido, sarà possibile realizzare un desiderio voluto da entrambi i partner. I single più creativi del segno riusciranno a far breccia nel cuore di una persona interessata. Chi riceverà il due di picche non deve scoraggiarsi, presto incontrerà l’anima gemella. Voto: 7,5

Pesci – Alcune giornate porteranno un po’ di maretta nei rapporti di coppia già segnati da troppi momenti di crisi.

Addirittura, c’è chi interromperà la relazione amorosa per liberarsi definitivamente di una persona manipolatrice, gelosa, o troppo pretenziosa e capricciosa. Per quanto riguarda i single del segno, le stelle avranno in mente incontri interessanti e particolari, ma non tutti avranno un seguito. Voto: 6,5