L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 agosto e la classifica stelline di lunedì. La nuova settimana di prossima apertura offrirà a molti un'affascinante panorama astrologico da vivere in modo pieno e consapevole. Le influenze planetarie infatti si apprestano a mettere in campo intrecci capaci di favorire tante nuove avventure ed emozioni meravigliose. In questo contesto andremo a valutare i segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco, ossia dalla Bilancia fino a pesci.

Si prospetta un inizio settimana molto soddisfacente per l'Acquario, grazie all'arrivo della Luna nel segno.

Il simbolo astrale di Aria non sarà il solo a beneficiare dei positivi influssi lunari. Infatti, ottimo risulterà l'avvio del periodo anche per Scorpione e Capricorno, entrambi considerati in giornata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 agosto, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Il primo giorno della nuova settimana potrebbe presentare qualche problema di troppo. Gli astri vi attribuiscono solamente due stelle su cinque, indicando un giorno impegnativo, a tratti anche leggermente complicato. In amore, potreste sentirvi un po' fuori sintonia con il partner o avere difficoltà a trovare un equilibrio emotivo in fase di approccio, se siete single.

Sul fronte lavorativo, potrebbero emergere situazioni impreviste che richiederanno adattamento e flessibilità. Nonostante le difficoltà, cercate di mantenere la calma e di affrontare le situazioni con pazienza. Potreste anche sentire un po' di stress nel contesto familiare, quindi è importante mantenere una comunicazione aperta e sincera, evitando malintesi.

Nonostante le sfide, ricordate che ogni ostacolo può essere superato con spirito positivo.

Scorpione: ★★★★★. Pronti a gongolare, cari Scorpione? L'oroscopo del 28 agosto regala un'esplosione di energia. Gli astri vi attribuiscono cinque stelle, indicando che sarà davvero uno straordinario inizio settimana per molti. Sia in amore che nelle questioni quotidiane, vi sentirete avvolti da un'aura di felicità e fortuna.

Potreste vivere momenti di grande intesa con il partner o fare grossi passi in avanti nel campo delle amicizie, se siete single. Sul fronte lavorativo, sarete in grado di affrontare le situazioni con entusiasmo e tanta determinazione, raccogliendo risultati sorprendenti. Questo è anche un momento ideale per interagire con gli amici o per coltivare relazioni sociali. Il vostro entusiasmo sarà contagioso: potrebbe influenzare positivamente coloro che vi circondano. Tuttavia, siate consapevoli che il successo è solo frutto dell'impegno. Approfittate al massimo di questa giornata, sfruttando l'energia positiva e realizzare desideri.

Sagittario: ★★★★. Lunedì offre prospettive abbastanza in linea con le vostre attese, con momenti anche interessanti.

Gli astri vi attribuiscono quattro stelle su cinque, suggerendo che questa giornata potrebbe presentarvi opportunità inaspettate: sappiate riconoscerle a primo acchito, ok? L'energia planetaria nel frattempo favorirà l'intuizione e la capacità di affrontare situazioni complesse, con determinazione. Nel settore sentimentale, potreste godere di momenti di intimità con il partner, o trovare spunti interessanti se siete single. Sul fronte lavorativo, siate pronti a dimostrare le vostre abilità e a cogliere le sfide con entusiasmo. Tuttavia, tenete presente che potreste incontrare qualche ostacolo lungo il percorso, ma con la vostra tenacia, potrete superarlo con successo. In generale, questa è una giornata che vi chiede di mantenere la calma e di agire con saggezza.

Oroscopo e stelle del 28 agosto, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Il periodo in arrivo è pronto a regalare una valutazione assai positiva. Gli astri vi attribuiscono ben cinque stelle su cinque, indicando che questa giornata potrebbe offrire anche esperienze molto soddisfacenti. Nel settore sentimentale, potreste vivere momenti di ritrovata intimità con la dolce metà. Avrete anche l'opportunità di trovare modi diversi per interessare chi vi piace, ovviamente se siete single. Sul fronte lavorativo, la vostra dedizione e il vostro impegno potrebbero portare risultati tangibili e apprezzamenti da parte dei colleghi. Tuttavia, potreste trovare qualche piccolo intoppo lungo il percorso, non difficile da superare.

Prestate attenzione alle dinamiche familiari e cercate di coltivare legami armoniosi con i vostri cari. Questa giornata potrebbe richiedere una pianificazione attenta riguardo la gestione delle risorse. In generale, sarete chiamati a mantenere uno stato d'animo positivo.

Acquario: 'top del giorno'. In questo inizio di settimana, cari nativi, la Luna in arrivo nel vostro segno è pronta a schierarsi a vostro favore in modo eccezionale. L'energia cosmica vi avvolgerà con una ventata di positività, portando armonia e ottimismo nella quotidiana esistenza. Avrete l'opportunità di affrontare questioni importanti con chiarezza e calma, trovando soluzioni efficaci. Questo è il momento ideale per rafforzare legami affettivi e coltivare relazioni preziose, sia che siate in coppia che single.

Nel campo delle amicizie, potreste rafforzare legami esistenti. Riguardo alla famiglia, cercate di dedicare del tempo ai vostri cari e di ascoltare attentamente le loro esigenze. Sul fronte lavorativo, la vostra determinazione e creatività saranno ricompensate con successi tangibili. Sfruttate questa ondata positiva per avanzare verso i vostri obiettivi con fiducia e gioia.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 28 agosto, promette una giornata abbastanza positiva. Le stelle vi attribuiscono una valutazione generale da quattro stelle, suggerendovi che potrebbe essere una giornata favorevole per alcune cose, meno per altre. In amore, potreste sperimentare momenti di rinnovata comprensione verso certi atteggiamenti del partner, oppure potreste essere destinati a fare nuove scoperte a livello sentimentale, se siete single.

Sul fronte lavorativo, la creatività unita all'intuizione potrebbero guidare verso soluzioni brillanti. Questa potrebbe essere anche discreta giornata per concentrarsi su alcune scelte da fare nei prossimi giorni. Nel contesto familiare, le relazioni potrebbero essere armoniose, con la possibilità di trascorrere momenti di qualità con i cari. Siate aperti a cogliere le opportunità che questa giornata vi offre, approfittandone al massimo.