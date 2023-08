L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 agosto 2023. Con la Luna nel segno dell'Ariete in trigono al Sole in Leone, questa giornata si prospetta efficace e positivissima. Le stelle del periodo senz'altro offriranno a molti la possibilità di cogliere opportunità oppure vivere emozioni intense. Pronti a sfruttare al meglio questa positiva influenza cosmica? Certo che si: date slancio alle vostre ambizioni e al vostro spirito avventuroso.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 5 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 5 agosto, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. Siate pronti ad ascoltare il partner, l'unica persona disposta ad aiutarvi e fornirvi tutte le informazioni necessarie per prendere le decisioni giuste. Nella relazione siete fortunati ad avere qualcuno che vi sostiene e comprende, quindi godetevi questo fecondo idillio, l'unico capace di rendervi sempre più forti e uniti. Per chi è single, l'allegra atmosfera che vi circonda vi trasmetterà grinta e forza per affrontare la giornata con entusiasmo. La voglia di esultare sarà indirizzata verso obiettivi importanti, dove la correttezza sarà sempre la vostra guida. Siate fieri della vostra determinazione e del vostro spirito combattivo; vi spingeranno a raggiungere il successo in ogni ambito della vita.

Grazie a un buon intuito e una pianificazione dettagliata, vi sentirete a vostro agio in qualsiasi ambiente.

Toro: ★★★★. Tutto procede positivamente nella vostra vita, sia con il partner che in famiglia. Saprete creare collaborazione e mostrare comprensione reciproca. Le emozioni saranno favorite dalle influenze celesti e tutto sembrerà andare avanti senza scosse.

Se già avete una storia sentimentale in corso da un periodo più o meno lungo, la sfera affettiva vi coinvolgerà come mai prima, regalandovi momenti sereni e armoniosi. Per chi è single, la Luna incoraggia a portare avanti i progetti a cui tenete particolarmente. Siate creativi e desiderosi di condividere qualsiasi cosa con le persone che amate.

Le stelle vi doneranno grande energia e lucidità mentale, due caratteristiche vincenti che vi porteranno a ottenere più soddisfazioni del previsto. Nel lavoro tutto sembra procedere a vostro favore: nuovi traguardi.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno 5 agosto invita ad approfittare di queste giornate, anche se vi sembrano faticose, per concedervi un po' di riposo e ricaricare le energie. Essere la personalità dominante nella coppia può essere un peso, a volte, ma siete fortunati ad avere un partner che sa come prendervi e questo non rovinerà la vostra vita di relazione: insieme tutto è possibile! Per chi è single, è il momento di dare un nuovo ritmo alla giornata e gestire con estrema lucidità alcune situazioni sentimentali.

Non lasciatevi trasportare dall'emozione negativa del momento, ma affidatevi ai preziosi consigli degli amici: sapranno dare indicazioni su cosa sia meglio per voi. La Luna vi chiederà di prestare particolare attenzione a certe pratiche lavorative molto delicate, soprattutto se da esse dipendono guadagni.

Oroscopo e stelle del 5 agosto, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. In panne! Questo primo sabato di agosto potrebbe davvero iniziare in modo poco positivo? Potrebbe, in amore, con la stanchezza che complicherà una situazione già tesa. Tuttavia, per risolvere i problemi con il partner, cercate di essere più dolci e aperti al dialogo. La comunicazione sarà fondamentale per superare gli ostacoli e ritrovare l'armonia nella relazione.

Se siete single, prendetevi del tempo per voi stessi in questa giornata. Riflettete sulle situazioni familiari o sentimentali che vi stanno causando ansia da diverse settimane. Chiariate soprattutto cosa volete davvero da una relazione e cercate di capire quali sono i vostri desideri più profondi. Sul fronte lavorativo, occupatevi delle faccende burocratiche importanti, specialmente se possono risolvere i problemi del periodo.

Leone: ★★★★★. Grazie agli influssi positivi generati dalla Luna in trigono al vostro Sole, trascorrerete una splendida romantica giornata con il partner, immergendovi in una dimensione affettiva speciale. Dimostrerete grande sensibilità nei suoi confronti riguardante delle questioni familiari, e queste vostre attenzioni rafforzeranno il legame tra di voi: in arrivo una serata romantica, davvero indimenticabile.

Per chi è single, la giornata sarà emozionante, soprattutto se vi trovate in vacanza. La noia sarà un lontano ricordo, e avrete l'opportunità di vivere nuove avventure. Molti invece preferiranno girare il mondo, circondati dagli amici più cari. Dal punto di vista lavorativo, una buona occasione si presenterà all'orizzonte: prendetela seriamente in considerazione.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, 5 agosto, pronostica "nuove voglie" in amore. Di certo la passione e l'intesa con chi amate saranno elementi fondamentali nella relazione. Saprete alimentare il rapporto con gesti affettuosi e attenzioni reciproche. Immergetevi nella dolcezza di questo momento e lasciate che l'amore vi guidi verso un futuro radioso.

Per chi è single: affrontate qualsiasi attività con serenità, poiché questa giornata porterà nuove opportunità. Apritevi alla possibilità di nuovi incontri e lasciatevi sorprendere dalle novità che spesso la vita offre. Chi è afflitto da timidezza cronica avrà una sorpresa entro tre giorni a partire da adesso: via col conto alla rovescia! Nel lavoro, gli influssi del Sole promettono nuove opportunità e sviluppi. La voglia di iniziare nuovi progetti e affrontare sfide vi porterà ad avere successo garantito.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 agosto.