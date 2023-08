Nella settimana che va dal 7 al 13 agosto 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà indiscussi protagonisti i nati sotto il segno del Cancro, romantici per eccellenza, con una eccezionale presenza, quella del Capricorno. Il Leone sarà particolarmente fortunato in amore, mentre il Sagittario sarà in ribasso.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore: fortuna per Capricorno

1° Cancro: sarete molto affascinanti e disinvolti, pronti sia per avviare una relazione stabile che avventurarvi senza dover necessariamente raccogliere delle responsabilità.

In famiglia la sintonia sarà alle stelle, e le emozioni che vi regaleranno le amicizie riusciranno a farvi distrarre dalle questioni quotidiane in modo davvero eccellente. Ottima la passione, avrete una creatività speciale che sarà appagante per entrambe le parti.

2° Capricorno: stavolta ci sarà moltissima fortuna in amore, pronta a caricarvi di passione e di romanticismo, in grado di rendere possibile il superamento di moltissimi ostacoli che si frappongono fra voi e la persona amata. Sarete dei grandi conquistatori e la vostra sensualità potrebbe davvero essere un espediente per trovare la persona giusta per voi, se siete single. In famiglia il clima di fiducia e cooperazione sarà più forte che mai.

3° Gemelli: questa passionalità che sboccerà in questo periodo potrebbe davvero portarvi ad una inaspettata evoluzione di coppia, portandovi anche ad essere molto più responsabili e pronti per eventuali giri di vite significativi. Con il partner potreste anche mandare avanti un progetto che vi vedrà protagonisti e che potrebbe darvi i presupposti per una esperienza unica nel suo genere.

Secondo l'oroscopo i single potrebbero innamorarsi perdutamente.

4° Pesci: potrebbero aprirsi le porte per un grande amore, secondo l'oroscopo. In questa settimana ci sarà un calma piatta in cui potrebbero verificarsi confronti sereni favorendo nel complesso una situazione di appagamento. Le relazioni interpersonali con le amicizie riscontreranno un clima di miglioramento, anche qui all'insegna del confronto.

Il partner potrebbe farvi una sorpresa a dir poco speciale che potrebbe anche aumentare sia il romanticismo che la passione.

Le previsioni astrologiche della settimana 7-13 agosto: Ariete sicuro

5° Ariete: sicuramente in amore apparirete sempre più sicuri di voi stessi, dinamici, pronti per ridare un rinnovamento alla vostra relazione unica e che sia davvero ottimale anche per il futuro. Secondo l'oroscopo con il partner ci sarà molto dialogo e la consapevolezza di andare l'uno incontro all'altro senza più remore. Nelle amicizie la vostra vivacità sarà come un magnete, mentre in famiglia ci sarà una bella collaborazione vincente.

6° Leone: potrebbero presentarsi occasioni di incontro che il più delle volte vi porteranno ad intavolare una relazione stabile e duratura, perfettamente in linea con i vostri principi.

Però avrete anche qualche amicizia che potrebbe essere molto divertente e trascinarvi in qualche avventura mirabolante. Conciliare le aspettative della vostra famiglia non sarà facile, ma sicuramente farete del vostro meglio, secondo l'oroscopo.

7° Toro: con i rapporti amicali si creerà una bellissima intesa che spesso e volentieri sarà anche molto vantaggiosa per entrambe le parti, mentre in amore al momento preferirete temporeggiare. Le avventure la faranno da padrone in questo periodo settimanale, e al contempo potrebbe crearsi un rapporto d'amore che forse con il tempo potrebbe evolvere. In famiglia avrete qualche piccolo battibecco ma che non sarà negativo per l'interazione fra tutte le parti.

8° Acquario: purtroppo si risolleveranno le tensioni in ambito familiare, e molto probabilmente anche nella vostra relazione si creeranno dei confronti non esattamente tranquilli. Però saprete come ristabilire la calma e per di più sarete anche disposti inaspettatamente a metterci una pietra sopra. Potreste fare un incontro che in un primo momento non saprete come considerare, secondo l'oroscopo. Miglioramento generale nel weekend.

Amicizie dal passato per Vergine

9° Sagittario: ci saranno delle situazioni molto difficili in amore da tirare avanti, ma se siete una coppia solida potreste far fronte a qualche tempesta senza uscirne sconfitti, secondo l'oroscopo. Potrebbe sopraggiungere un po' di gelosia, ma sicuramente non ci sarà ragione che sia presente.

Con la famiglia dovreste ricorrere alla comunicazione quanto prima, senza lasciarvi andare troppo ai fraintendimenti. Potreste non ignorare qualcuno che vorrà mettervi i bastoni fra le ruote.

10° Vergine: potreste andare incontro a persone che anche se vorrebbero conquistarvi potrebbero essere molto deludenti sotto molteplici punti di vista. Avrete a che fare con qualche amicizia che rispunterà dal passato e che molto probabilmente sarà l'unica che potrà darvi un po' di distrazioni dalle vicende quotidiane. Con il partner avrete dei momenti di freddezza, anche se non voluti. Semplicemente avrete dei momenti di pausa nella vostra relazione.

11° Scorpione: avrete degli ostacoli in amore che molto probabilmente vi renderanno molto tesi e tristi allo stesso tempo.

Dovrete dapprima trovare la tranquillità dentro di voi e poi dedicarvi agi altri, questa volta. In famiglia potrebbe alzarsi un polverone per un nonnulla, secondo l'oroscopo. Aprirvi alle amicizie ora sarà un po' più difficile del previsto, ma ci riuscirete sicuramente nel corso della seconda metà della settimana.

12° Bilancia: fate attenzione a qualche amicizia che non sempre si dimostrerà sincera con voi, secondo l'oroscopo. Potreste sentirvi alquanto illusi anche con la persona amata, mentre per alcune coppie sarà arrivato il momento di separarsi anche definitivamente. In famiglia ci sarà un clima di distensione per gran parte della settimana, mentre nel weekend ci saranno le prime avvisaglie di qualche confronto abbastanza acceso.