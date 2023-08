L'Oroscopo di sabato 5 agosto ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a rivelare i dettagli sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno più disponibili con il prossimo, mentre altri cercheranno di mantenere le distanze.

Ecco tutti i segreti dell'oroscopo del 5 agosto 2023.

Oroscopo del giorno 5 agosto 2023: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sentirete il bisogno di trascorrere tanto tempo con gli amici. Ultimamente, infatti, a causa dei numerosi impegni lavorativi, li avete trascurati.

Organizzerete qualcosa di divertente da fare tutti insieme che potrebbe aprire le porte anche a una progettualità tutta nuova.

Toro: sarete piuttosto nervosi. Farete fatica a tenere le emozioni sotto controllo, soprattutto dopo gli ultimi eventi. Tenderete ad arrabbiarvi con facilità e a perdere le staffe anche sul posto di lavoro. I colleghi, però, non saranno disposti ad accettare tutto questo. Attenzione a eventuali richiami.

Gemelli: ci saranno dei miglioramenti dal punto di vista sentimentale. La relazione di coppia vi renderà felici, anche se dovrete lavorare su alcuni aspetti. Proverete a condividere tutto con il partner, dalle emozioni più belle a quelle più distruttive. La sua reazione potrebbe stupirvi.

Cancro: la pazienza non sarà il vostro forte. Dovrete attendere fiduciosi per poter accedere alla svolta tanto desiderata. Purtroppo, tenderete ad avere fretta e a cambiare continuamente le carte in tavola. Le conseguenze potrebbero essere non troppo positive.

Oroscopo e profili del 5 agosto 2023: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete una brutta discussione in famiglia.

Vorrete lasciarvi questa situazione alle spalle, però, senza un chiarimento, non potrete andare avanti. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a mettere da parte l'orgoglio e di seguire il cuore: non ve ne pentirete.

Vergine: sarete molto creativi. Userete la fantasia per elaborare nuovi progetti. Si tratterà di iniziative particolari, con tanto potenziale.

Per il momento, non vorrete coinvolgere nessuno perché avrete paura che la vostra idea possa essere usata in modo sbagliato.

Bilancia: vi muoverete con sicurezza all'interno dell'ambiente sociale. Sarete determinati a stringere degli ottimi rapporti con le persone che vi staranno accanto. Avrete successo, ma non dovrete essere eccessivamente severi verso voi stessi. I colleghi, in particolare, si tireranno indietro.

Scorpione: questa giornata sarà caratterizzata da momenti positivi e da altri decisamente più impegnativi. Dovrete far fronte a diversi cambiamenti che, in alcune circostanze, non vi lasceranno il tempo di riflettere. I consigli degli amici e della famiglia potrebbero rivelarsi determinanti.

Previsioni astrologiche del 5 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: tenderete ad arrendervi con molta facilità. Per il momento, non avrete voglia di lottare perché sarete convinti di non poter superare determinati limiti. Questo comportamento non vi metterà sotto una buona luce agli occhi del capo e dei colleghi di lavoro.

Capricorno: sarete decisamente popolari nel vostro gruppo di amici. Le vostre parole verranno tenute in grande considerazione. Le persone seguiranno i consigli ricevuti e tenderanno ad avvicinarsi molto a voi. Sarete fieri di questo, ma non vorrete farvi carico di troppe responsabilità.

Acquario: apparirete un po' troppo litigiosi agli occhi del partner e della famiglia.

Tenderete a prendervela per tutto, anche per le cose più banali. Le vostre reazioni non saranno del tutto giustificate dalle circostanze. Dovrete fare attenzione a non superare certe soglie.

Pesci: proverete delle emozioni molto intense in ambito sentimentale. Sarete pronti a vivere una relazione profonda, travolgente e senza precedenti. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non bruciare le tappe. Ci sarà tempo per conoscere bene il partner.