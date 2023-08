L'oroscopo sull'amore dell'autunno 2023 vede in testa alla classifica il segno dell'Acquario, seguito a ruota dai Pesci. I Gemelli si focalizzeranno sulle questioni familiari, mentre i Sagittario troveranno dei momenti per se stesso. Per gli Ariete si prospettano delle forti responsabilità.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'autunno 2023, amore: Leone passionale

1° Acquario: sarà un momento di serenità eccezionale sul piano amoroso, in cui potrete esternare tutti i sentimenti positivi che provate nei confronti della persona amata.

Farete moltissimi incontri, alcuni dei quali potrebbero costituire per voi delle amicizie molto lunghe, forse anche per tutta la vita. Fare degli strappi alla regola solo per voi vi aiuterà a rilassarvi il più possibile. Si risveglieranno anche delle belle emozioni sul piano familiare.

2° Pesci: avrete una bella passione intraprendente che vi spingerà a essere anche più sinceri con la persona amata. Avrete in mente di fare esperienze con il partner che molto probabilmente non avevate mai pensato di poter fare. In famiglia riuscirete a fare qualche favore che sarà largamente ricompensato, mentre con le amicizie si aprirà una parentesi di intesa molto forte e piacevole.

3° Leone: avrete a portata di mano una bella passionalità nella vostra storia d'amore.

Potreste fare moltissimi progetti con la persona amata e anche coinvolgere la famiglia e le amicizie più strette. Gli incontri interesseranno in modo particolare i single, i quali finalmente avranno molte probabilità di trovare la persona che potrebbe essere parte integrante della propria vita, anche sul piano amicale. Farete largo al romanticismo alla fine della stagione.

4° Scorpione: intraprendenti. Fare qualcosa che possa ravvivare l'esperienza di coppia potrebbe portarvi non soltanto a una affiatamento eccezionale, ma anche a parecchie novità. Sarete voi a fare proposte al partner, a condurlo verso un consolidamento della vostra storia d'amore e a regalare a entrambi una serenità invidiabile.

Nelle amicizie vi dimostrerete aperti e spigliati proprio nei momenti favorevoli a legami più duraturi che mai.

Sfide per Capricorno

5° Gemelli: questioni familiari. Sarete molto concentrati sulla famiglia e sulla risoluzione di alcuni problemi che vi renderanno non solo più responsabili, ma anche più carismatici. Con il partner avrete modo di sperimentare molte vicissitudini nuove insieme, promuovendo anche un passo significativo nella vostra vita di coppia. Farete nuove conoscenze nell'arco dell'autunno che vi daranno anche delle novità molto positive sul piano emozionale.

6° Ariete: l'autunno solitamente è la stagione delle responsabilità che ritornano, di compiti da adempiere e di promesse da mantenere.

Per il vostro segno saranno in arrivo tutte queste cose ma anche la prospettiva di stare insieme alla persona amata di tanto in tanto. Secondo l'oroscopo dell'autunno 2023 potreste anche fare qualche incontro, ma raramente potrebbero tramutarsi in storia d'amore serie. In famiglia e con le amicizie ci sarà un buon supporto sia materiale che morale.

7° Capricorno: sfide difficili. Avrete parecchie sfide da affrontare nel corso della stagione autunnale del 2023, a cominciare da una esperienza che potrebbe portarvi a riflettere bene sulla vostra relazione per concludere con qualche membro della famiglia in particolare. Andrà moto meglio con il fronte amicale, perché per il quieto vivere anche le turbolenza più pesanti potrebbero presto trovare le acqua calme che si aspettano.

8° Toro: l'ambito amoroso e familiare ora potrebbero farvi sentire sotto pressione, e di conseguenza potrebbero sorgere delle piccole discussioni che non sarà facile appianare. Secondo l'oroscopo riuscirete a mantenere comunque un ambiente tranquillo e sul quale ci si può contare. Con le amicizie avrete a che fare con delle belle esperienze che potrebbero aiutarvi a staccare la spina di tanto in tanto, mentre avrete anche voglia di stare anche da soli con voi stessi.

Responsabilità per Cancro

9° Cancro: con le responsabilità familiari, questo autunno 2023 porterà con se anche qualche piccolo malumore all'interno del contesto domestico. In amore avrete delle perplessità che con l'incedere della stagione autunnale potrebbero trovare delle risoluzioni positive.

Potreste avere difficoltà di comunicazione in questo periodo, e fare amicizie potrebbe essere sempre più difficile. Secondo l'oroscopo potreste prendere qualche decisione importante per voi stessi.

10° Sagittario: in questo periodo le vostre previsioni dell'oroscopo vi consiglieranno di fermarvi, di non ascoltare troppo l'istinto ma anzi di fare qualche passo indietro e comprendere bene cosa vorreste da una relazione. Non sarà il momento adatto per osare troppo con i sentimenti, né con i vostri né con quelli degli altri. In famiglia invece avrete una buona sintonia, nonostante di tanto in tanto potrebbero nascere divergenze di intenti.

11° Vergine: il vostro segno ha assoluta necessità di staccare la spina dall'amore, dalle emozioni e da situazioni che in questo momento particolare potrebbero soltanto essere motivo di nostalgia o di distrazione.

Dedicarvi a voi stessi, alla famiglia e a qualcosa che veramente vi sta a cuore in questo periodo potrebbe essere molto positivo per la vostra interiorità. Potreste risolvere delle tensioni che si stanno portando avanti a lungo senza un motivo.

12° Bilancia: dovreste focalizzarvi moltissimo su voi stessi, in questo periodo autunnale 2023. Le delusioni e le questioni di carattere familiare vi hanno messi alla prova, e di sentimenti al momento non vorreste parlare. Fare attenzione anche alle avventure potrebbe essere un modo per volervi bene di più e di evitare anche di farvi illusioni sulle amicizie. Non sempre la sincerità sarà di casa, e ora più che mai potreste essere soggetti a turbolenze interne.