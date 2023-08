L'oroscopo della giornata di domenica 13 agosto vedrà i nativi Vergine particolarmente motivati sul lavoro, mentre il pianeta Marte permetterà ai nativi Scorpione di gestire più velocemente le proprie mansioni. Pesci sarà paziente e comprensivo in ambito amoroso, mentre Acquario dovrà fare piccoli sacrifici per raggiungere buoni obiettivi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 13 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 13 agosto 2023 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che potrebbe rivelarsi complicata per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, dovrete essere più comprensivi nei confronti della vostra fiamma per poter vivere una relazione stabile. Per quanto riguarda il lavoro i buoni progetti richiederanno impegno, e voi sarete abbastanza pazienti per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali positive in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo, la Luna vi sorriderà dal segno del Cancro e vi aiuterà a vivere una relazione più affiatata e tranquilla. Sul fronte professionale sarete abili in quel che fate. Lavorerete sodo, senza però affaticarvi troppo. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una domenica positiva per voi nativi del segno. Serenità e intesa con il partner non mancheranno grazie a Venere in sestile dal segno del Leone.

Anche sul fronte lavorativo sarete più sereni, e in grado di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: ottima domenica per voi nativi del segno. La Luna in congiunzione vi metterà a vostro agio in amore e godrete di belle emozioni insieme alla persona che amate. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti al meglio in questa giornata.

Sarà anche un buon momento per organizzare le prossime mosse. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Venere in congiunzione al vostro cielo renderà il vostro rapporto interessante in questa giornata. Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa e la voglia di condividere tutto con la persona che amate aumenterà. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza produttivi ma attenzione a non cimentarvi in mansioni più grandi di voi.

Voto - 7️⃣

Vergine: sarete particolarmente motivati sul posto di lavoro in questa giornata di domenica. Marte e Mercurio porteranno buone idee e le energie giuste per raggiungere importanti obiettivi. In amore la Luna in sestile vi permetterà di godere di una buona intesa con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️

Bilancia: sfera sentimentale altalenante secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Anche se Venere sarà in buon aspetto, la Luna in quadratura potrebbe rendere più complicato il vostro rapporto con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete bisogno di nuove idee da applicare ai vostri progetti, questo periodo di vacanza potrebbe rivelarsi rinvigorente.

Voto - 6️⃣

Scorpione: con Marte e Mercurio in buon aspetto, sarete in grado di gestire in modo più efficiente le vostre mansioni. Con il giusto impegno, i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. In amore la Luna sarà favorevole e il vostro rapporto potrebbe beneficiare di una maggiore intesa. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale positiva in questa giornata di domenica. Single oppure no, tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa grazie a Venere in trigono dal segno del Leone. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante evitare imprevisti e concentrarsi sulle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale complicata secondo l'oroscopo di domenica. La Luna si troverà in opposizione dal segno del Cancro, la cosa potrebbe essere motivo di qualche piccola discussione con il partner.

Sul fronte professionale non avrete difficoltà a gestire le vostre mansioni, ma attenzione a non correre troppi rischi. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo dove saranno necessari piccoli ma importanti sacrifici per poter ambire a obiettivi più importanti. Con il giusto atteggiamento, il lavoro si rivelerà presto più soddisfacente. In amore sarà difficile mantenere una buona intesa con il partner considerato questo cielo complicato. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in trigono dal segno del Cancro, sarete più pazienti e comprensivi nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo altalenante a causa di stelle come Saturno, Marte e Mercurio in contrasto tra loro. Voto - 7️⃣