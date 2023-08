L'oroscopo della giornata di giovedì 24 agosto vede la Luna passare nel Sagittario, segno che dimostra maggior calore e affetto in amore, mentre Vergine potrebbe essere un po’ più freddo e distaccato nei confronti del partner. Cancro dimostrerà una notevole motivazione al lavoro, mentre nuovi progetti stimoleranno i Toro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 24 agosto.

Previsioni oroscopo giovedì 24 agosto 2023 segno per segno

Ariete: con la Luna che passerà nel segno del Sagittario, la vostra relazione di coppia si farà più interessante nel prossimo periodo.

Insieme a Venere, riuscirete a mettere maturità e romanticismo alla base del vostro rapporto. Nel lavoro avrete a disposizione le giuste risorse per poter mettere insieme progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Toro: sarete finalmente liberi dalla morsa della Luna in opposizione, ciò nonostante non vi siete ancora liberati da questa Venere in quadratura. Single oppure no, dovrete prestare più attenzione ai bisogni del partner o delle persone che amate. In ambito lavorativo alcuni nuovi progetti vi stimoleranno, e con Marte, Giove e Mercurio favorevoli, farete del vostro meglio. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in calo in questa giornata di giovedì. Secondo l'oroscopo la Luna in quadratura v'impedirà di essere così romantici nei confronti del partner.

Se nel vostro rapporto ci sarà qualche problema, non dovrete ignorarlo. Sul fronte professionale vi serviranno nuove idee per i vostri progetti, e riuscire a portare a casa risultati migliori. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno un bel cielo. Con il partner ci sarà una piacevole complicità, che vi permetterà di godere di bei momenti.

Nel lavoro sarete particolarmente motivati, e con la voglia di dare del vostro meglio per conquistare i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di giovedì. Tornerete a essere sdolcinati nei confronti del partner, senza trascurare desideri e bisogni della persona che amate. In ambito lavorativo la determinazione non vi mancherà, ma dovrete anche trovare i progetti giusti su cui mettere le mani.

Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di giovedì produttiva al lavoro, grazie a stelle come Mercurio e Marte a vostra disposizione. Il problema sorgerà in ambito amoroso, dove la Luna in quadratura potrebbe rendervi un po’ troppo freddi e distaccati nei confronti del partner o delle persone che amate. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un giovedì piacevole sul fronte amoroso grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. Saprete mettere in evidenza gli aspetti migliori del vostro rapporto, e non potrete che essere felici della vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro fate attenzione alle vostre finanze, o alcuni progetti potrebbero di conseguenza rallentare. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale in questa giornata di giovedì, lasciando spazio a Venere in quadratura.

Potrebbero nuovamente sorgere delle difficoltà con il partner. Con l'esperienza però, questa volta dovreste essere in grado di evitare guai. Nel lavoro alcuni progetti importanti richiederanno maggiore impegno da parte vostra. Voto - 6️⃣

Sagittario: l'arrivo della Luna nel vostro cielo vi permetterà di dimostrare maggior affetto nei confronti del partner, curando la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora molto da dimostrare prima di poter ambire a risultati più elevati. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottimo periodo per i nati nel segno secondo l'oroscopo. Godrete di un cielo abbastanza sereno, e in amore condividerete tutto della vostra vita con il partner. Sul fronte professionale le occasioni non mancheranno.

Dovrete soltanto essere in grado di dimostrare tutto il vostro talento e potenziale. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale migliore in questa giornata grazie alla Luna in sestile. I vostri sentimenti nei confronti del partner non saranno ancora abbastanza chiari, ciò nonostante non ci saranno gravi difficoltà in questa giornata. Nel lavoro metterete in mostra la vostra parte più razionale e sarà utile per gestire in modo più efficace le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali che vedranno la Luna in quadratura dal segno del Sagittario in questo giovedì di agosto. Single oppure no, non sarete potreste essere così affettuosi nei confronti del partner. Sul fronte lavorativo alcune idee potrebbero definitivamente rimettervi in carreggiata. Voto - 7️