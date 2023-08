L'oroscopo di giovedì 24 agosto 2023 relativo alla fortuna annuncia che il segno del Vergine schizzerà eccezionalmente in prima posizione con un' intraprendenza incredibile. I Pesci saranno dotati di una creatività fuori dall'ordinario, mentre lo Scorpione avrà una carriera al di sopra delle aspettative.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo di giovedì 24 agosto, fortuna: Vergine dinamico

1° Vergine: saprete come muovervi trai vari ambiti del vostro lavoro con una sagacia molto apprezzata dalle persone che vi circondano.

Potreste avere una fortuna davvero ottimale con i guadagni, per cui non esitate ad agire prima che altri lo facciano al posto vostro.

2° Pesci: la creatività di questa giornata di 24 agosto sarà particolarmente fortunata sul piano professionale, questo potrebbe anche incidere sulle questioni di carattere burocratico che state cercando di risolvere prima che si concluda la settimana.

3° Acquario: l'ambito finanziario potrebbe far fioccare davvero delle novità molto allettanti per le vostre tasche. Fare qualche piccolo strappo alla regola - come un po' di shopping - vi aiuterà a farvi sentire sempre più in gran forma e anche molto attivi mentalmente.

4° Scorpione: la vostra carriera subirà un notevole rialzo grazie a una fortuna importante L'appagamento che ne deriverà inciderà molto sulle vostre prestazioni lavorative, mentre con i colleghi il clima di cooperazione sarà ai massimi livelli.

Sfide per Ariete

5° Bilancia: potreste ritrovarvi con tante cose da fare, ma con il sostegno della vostra squadra di lavoro. Con le finanze si apriranno alcune possibilità di investimento che potrebbero esservi di aiuto. Nel complesso ci sarà anche qualche nuova occasione lavorativa.

6° Ariete: avrete qualche sfida, ma la novità sarà costituita da un' opportunità di lavoro davvero imperdibile per chi è ancora alla ricerca di un impiego.

Avrete qualche spesa in più, ma comunque nulla di eccessivo.

7° Toro: stanchi. Le energie cominceranno a calare e non sempre la fortuna sarà a portata di mano come vorreste. Sul lavoro sarete soggetti a qualche turbolenza, che comunque potrebbe passare in men che non si dica. Secondo l'oroscopo potreste avere una serata tranquilla.

8° Leone: le faccende economiche non solo vi daranno dei grattacapi importanti, ma faranno anche ridimensionare anche alcuni potenziali affari futuri. Sarebbe meglio evitare di prendere troppe iniziative in queste ore.

Sorpresa per Capricorno

9° Capricorno: avrete una piccola sorpresa che darà l'avvio a una prospettiva lavorativa interessante, ma ci sarà ancora molta strada da fare prima che arrivino dei risultati. Avrete un po' di stress, ma qualcuno nella cerchia dei colleghi saprà come sollevarvi da qualche difficoltà.

10° Cancro: la stanchezza fisica vi spronerà a rallentare un po' e a dedicarvi di più a voi stessi e al riposo, quando sarà necessario. L'ambito professionale potrebbe avere qualche piccolo insuccesso a cui voi però risponderete con una buona filosofia.

11° Sagittario: conflitti sul lavoro. La mancanza di una fortuna adeguata in queste ore si farà sentire, ma non per questo non ci saranno presupposti per affari futuri. Sicuramente avrete a che fare con qualche diverbio nella vostra squadra di lavoro.

12° Gemelli: riprendere in mano alcuni affari rimasti in sospeso potrebbe anche sciuparli. Potreste prendere in considerazione l'idea di cambiare completamente mansione, mentre la fortuna dal canto suo potrebbe fare qualche capriccio.