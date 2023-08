L'oroscopo del mese di settembre 2023 per l'amore vedrà Venere nella costellazione del Leone. Questo segno, però, avrà in questo periodo particolare una predisposizione amorosa nei confronti di se stesso. I segni di aria invece saranno tra i favoriti dello zodiaco con l'Acquario e il Bilancia in testa alla classifica.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo di settembre 2023 per i sentimenti: Bilancia passionale

1° Bilancia: avrete molta passionalità e tenerezza insieme, che nel corso del mese di settembre si potrebbero facilmente tradurre con una maturazione e una volontà di mandare avanti la vostra relazione con la persona amata in modo decisamente sorprendente.

Secondo l'oroscopo potreste avere delle amicizie che vi daranno tanta felicità e divertimento, mentre la famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni. Per i single, le sorprese sentimentali saranno dietro l'angolo.

2° Acquario: emozionati. Le emozioni la faranno da padrone nel corso del mese di settembre, e ora più che mai sarete predisposti a fare incontri e a coltivarli. In amore ci sarà qualcuno che finalmente vi farà battere il cuore dopo tanto tempo e che con l'incedere del mese potrebbe evolvere in modo vertiginoso, ma soprattutto in modo onesto. La famiglia sarà fonte di soddisfazioni e di crescita anche per voi.

3° Gemelli: rafforzamenti. Ci saranno dei giri di vite molto interessanti sul piano amoroso, perché se l'amore al momento potrebbe essere un collante che terrà insieme le coppie, il senso di responsabilità sarà un elemento ancora più tenace.

Secondo l'oroscopo, avrete a che fare con una bellissima connessione di sentimenti sia con le amicizie che con la famiglia. Il clima in ambito domestico potrebbe anche conoscere una novità molto appagante.

4° Cancro: sarete pienamente sicuri dei vostri sentimenti per il partner, e questo potrebbe costituire un elemento che vi terrà insieme nonostante qualche incomprensione.

Nel corso del mese di settembre, l'oroscopo prevede un avvicinamento progressivo che potrebbe farvi ideare anche qualche progetto di coppia niente male. Per i single, si aprirà una parentesi di conoscenza molto più approfondita di se stessi.

Amicizie per Pesci

5° Pesci: ci saranno occasioni molto positive per fare amicizia, per poter conversare e per aprirvi al mondo esterno in modo molto più dinamico.

Con il partner, l'amore e la tenerezza potrebbero regalarvi non soltanto dei momenti indimenticabili, ma anche la prospettiva di maturare insieme. Farete molte conquiste se siete single, perché ora il vostro magnetismo si farà più forte che mai. Secondo l'oroscopo, sarete molto amorevoli in famiglia.

6° Ariete: questo mese sarà l'ideale per avviare dei dialoghi costruttivi con il partner, soprattutto se recentemente siete stati entrambi vittime di fraintendimenti molto significativi. Nelle coppie quindi ci sarà una volontà di ripristinare l'intesa che molto probabilmente avete perso con il tempo. Avrete a cuore la vostra vita da single, se lo siete, ma se si presenteranno occasioni non ve le lascerete di certo sfuggire.

In ambito familiare potreste avere una atmosfera molto tranquilla e appagante.

7° Scorpione: onesti. Questo settembre potrebbe essere il mese dell'onestà in amore per il vostro segno dello zodiaco. L'oroscopo per voi, infatti, prevede una serenità nell'esprimervi a tutto tondo con la persona amata, anche se questo potrebbe dare inizio a qualche fraintendimento. Se siete in una relazione solida, i malintesi saranno facilmente aggirabili grazie alla vostra complicità. Con le amicizie, invece, ci saranno alcune perplessità da prendere in considerazione.

8° Leone: avrete la necessità di pensare molto a voi stessi in questo momento, ma non mancherete di essere molto disponibili con la persona amata.

Avrete una bella connessione mentale con la famiglia, al centro dei vostri pensieri nel mese di settembre 2023. Potreste riscontrare delle difficoltà con una amicizia a cui tenete particolarmente, ma anche con qualche collega che in questo momento sentite particolarmente vicino alle vostre ambizioni.

Delusioni per Sagittario

9° Toro: sarete molto concentrati su voi stessi e sui vostri obiettivi, per cui se siete single non si pone alcun problema, mentre in una relazione amorosa questo potrebbe influire sulle tempistiche che avete per dedicarvi agli altri. La famiglia però sarà sempre e comunque al centro dei vostri pensieri, secondo quanto riportato dall'oroscopo di settembre 2023. Con le amicizie avrete alcuni momenti critici che però risolverete con la forza della complicità.

10° Sagittario: per il momento l'amore e i sentimenti in generale potrebbero arrecarvi delle delusioni, e anche piuttosto forti. Ma sarete comunque in grado di sorvolare su molte di queste, Avrete a che fare con delle discordanze fra voi e la famiglia per alcune questioni di tutt'altra natura, e spesso e volentieri preferirete stare da soli piuttosto che entrare in conflitto con qualcuno. Secondo l'oroscopo questa situazione si appianerà alla fine del mese di settembre 2023.

11° Vergine: preferirete un settembre da single, che non possa infierire sulle vostre emozioni ma anche che vi possa dare qualche amicizia con cui coltivare interessi comuni. Avrete una focalizzazione molto concentrata sulla vostra maturazione interiore, che non solo potrebbe esservi utile in amore, ma anche darvi qualche piccola dritta su alcune decisioni da prendere in merito alla famiglia, secondo l'oroscopo di settembre 2023.

12° Capricorno: nel corso di questo mese sarete letteralmente catapultati in situazioni di tutt'altro genere, e non avere né tempo né la volontà di dedicarvi principalmente all'amore e ai sentimenti. Vi sentirete completamente estranei alle emozioni, e se ce ne saranno non arriveranno dalle questioni di carattere amoroso. Nella coppia, questa situazione potrebbe essere letta come freddezza, e forse dare vita a qualche malinteso.