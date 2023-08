L'oroscopo della giornata di lunedì 14 agosto prevede una maggior spensieratezza per i Sagittario, forti della Luna in trigono, mentre per i Gemelli potrebbe essere la giornata giusta per brillare in amore. Acquario non dovrà farsi raggirare da storie poco avvincenti, mentre Toro dedicherà più tempo a se stesso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 14 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 14 agosto 2023 segno per segno

Ariete: avrete modo di vivere una giornata più tranquilla in amore grazie alla Luna e Venere in trigono.

Single oppure no, questa giornata potrebbe essere perfetta per manifestare le vostre emozioni nei confronti della persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna e Venere in quadratura potrebbero rendere questa giornata estiva più complicata dal punto di vista sentimentale. Il lavoro sarà poco in questo periodo, ragion per cui, dedicate più tempo a voi stessi in questo periodo. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima per mostrare i vostri sentimenti. Secondo l'oroscopo della giornata di lunedì potrebbe essere il momento adatto per poter brillare in amore. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di lunedì stabile in ambito amoroso per i nati nel segno. Riuscirete a mantenere un buon rapporto con il partner.

Con un po’ di fortuna, godrete di momenti davvero teneri e particolari. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali eccellenti per questa serata di Ferragosto. Questo lunedì arriverà la Luna nel vostro cielo e insieme a Venere le occasioni amorose non mancheranno, sia per chi è single che per chi è già impegnato. Voto - 9️⃣

Vergine: avrete modo di dedicare più tempo alle persone che amate in questa giornata di lunedì.

La mole di lavoro sarà inferiore in questo periodo e potrete vivere una relazione di coppia più soddisfacente. Basterà solo dedicare la giusta attenzione alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: godrete della buona posizione della Luna e di Venere in questa giornata di lunedì. La settimana inizierà molto bene, e questo periodo di vacanza e spensieratezza contribuirà a rendere più affascinante il vostro rapporto.

Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale molto difficile in questa giornata di lunedì. Sarà complicato cercare di vivere un rapporto appagante con la persona che amate quando ci saranno stelle come Venere e la Luna contrarie. In ogni caso, cercate di mostrare il vostro lato migliore per cercare di vivere una giornata stabile. Voto - 6️⃣

Sagittario: avrete modo di vivere una giornata più spensierata considerato che non avrete molto da fare in ambito lavorativo. Con la Luna e Venere in buon aspetto, inoltre, potrete vivere un rapporto più sereno, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di lunedì appagante sul fronte sentimentale per i nati nel segno. Secondo l'oroscopo riuscirete a mantenere un buon rapporto con la persona che amate, e questa giornata più spensierata contribuirà a rendere migliore il vostro rapporto.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali sottotono dal punto di vista sentimentale per i nati nel segno. Considerato questo cielo poco favorevole nei vostri confronti, in amore sarà importante non lasciarsi raggirare da storie d'amore che potrebbero rivelarsi sterili fin da subito. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di lunedì stabile e soddisfacente secondo l'oroscopo. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante avrete modo di vivere una relazione di coppia abbastanza equilibrata, con i suoi momenti romantici e di tranquillità. Voto - 8️⃣