L'oroscopo della giornata di venerdì 4 agosto [VIDEO] prevede un Ariete di mentalità aperta nel tentativo di riuscire a ottenere risultati migliori al lavoro, mentre il Cancro avrà una forte personalità. Marte in trigono permetterà ai nati del Toro di gestire bene le proprie mansioni, mentre lo Scorpione sarà più indulgente in amore.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 4 agosto.

Previsioni oroscopo venerdì 4 agosto 2023 segno per segno

Ariete: non vi lascerete intimorire dai tanti imprevisti in ambito professionale.

Il cielo forse non sarà dei migliori da questo punto di vista, ciò nonostante avrete una mentalità aperta, e vi darete da fare per portare al successo le vostre mansioni. In amore ci penserà il pianeta Venere a rendere appagante il vostro rapporto con il partner. Voto - 7️⃣

Toro: la sfera sentimentale è migliore in questa giornata di venerdì. Questo preambolo di fine settimana si rivelerà più interessante per la vostra storia d'amore, grazie alla Luna in sestile dal segno dei Pesci. Sul fronte professionale Marte e Mercurio in trigono vi permetteranno di gestire molto bene le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di venerdì poco entusiasmante per parlare di sentimenti.

Secondo l'oroscopo, la Luna sarà in quadratura, e il vostro rapporto con il partner non ne gioverà. Anche nel lavoro ultimamente non state andando benissimo. Avete dimostrato tanto nell'ultimo periodo, e adesso state cedendo un po’ le redini, ma così forse è un po’ troppo. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime in amore.

La Luna vi sorriderà dal segno dei Pesci, e vi sentirete più vicini alla persona che amate. Sul fronte professionale lavorerete con maggior serenità in questo periodo. Forti di un cielo stellato, con il giusto impegno, i risultati arriveranno. Voto - 9️⃣

Leone: oroscopo stabile. Il pianeta Venere vi farà sentire bene insieme alla persona che amate, e troverete spesso un motivo per essere felici insieme.

Per quanto riguarda il lavoro questo periodo di transizione andrà sfruttato per capire cosa volete fare realmente. Voto - 7️⃣

Vergine: pochi cambiamenti sopra di voi in questa giornata. La Luna continuerà a causare qualche piccolo dispiacere in amore, ciò nonostante, sappiate che questo periodo di concluderà presto. Nel lavoro invece continuerete a essere un punto di riferimento, anche se non vi sentirete soddisfatti appieno del vostro operato. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un venerdì positivo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Con Venere in sestile dal segno del Leone, non mancheranno buone emozioni tra voi e la persona che amate. Nel lavoro alcuni progetti richiederanno impegno, ma soprattutto pazienza prima di poter raggiungere il successo.

Voto - 8️⃣

Scorpione: questa Luna in trigono dal segno dei Pesci vi renderà più indulgenti nei confronti del partner. In altre parole, godrete di un rapporto più tranquillo, ma con ancora tanti aspetti da risolvere. Per il momento però, godetevi questo momento di serenità. Sul fronte professionale vi darete da fare, e raccoglierete ciò avete seminato. Voto - 7️⃣

Sagittario: ci sono alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in contrasto, e il vostro rapporto con il partner non sarà sempre così splendente. Anche sul fronte professionale dovrete essere più sicuri delle vostre capacità e cercare di gestire in modo migliore i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: configurazione astrale favorevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

La Luna vi sorriderà dal segno dei Pesci, e il partner riuscirete a trovare una splendida intesa. Anche sul fronte lavorativo sarete in grado di esprimere al meglio le vostre potenzialità, grazie anche a questo cielo che vi accompagnerà dritto verso il successo. Voto - 9️⃣

Acquario: giornata di venerdì difficile in amore. Questa Venere in opposizione non vi darà tregua, e anche la Luna si metterà contro di voi. Qualche successo arriverà in ambito lavorativo, ma la strada per raggiungere l'apice è ancora molto lunga. Voto - 6️⃣

Pesci: questa splendida Luna vi terrà compagnia anche durante la giornata di venerdì, e in ambito amoroso non mancheranno i bei momenti insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale riuscirete a cavarvela abbastanza bene, ma faticherete un po’ a distinguervi. Voto - 7️⃣